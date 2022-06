Por los estragos de “Agatha”, no se instalarán más de 30 casillas en Oaxaca

En Oaxaca, Salomón Jara compite la gubernatura del estado con Alejandro Avilés, Natividad Díaz y Alejandra García (Foto: EFE/ Francisco Guasco)

Los estragos que dejó el huracán Agatha en las costas oaxaqueñas provocó que para la jornada electoral de este domingo 5 de junio no se vayan a instalar más de 30 casillas en la entidad gobernada por Alejandro Murat.

A pesar de que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) reconoció las afectaciones por el fenómeno tropical, afirmó que las elecciones para elegir nuevo gobernador o gobernadora no están en riesgo.

No obstante, el delegado del Instituto Nacional Electoral (INE) en Oaxaca, Edgar Humberto Arias Alba, y la consejera presidenta del IEEPCO, Elizabeth Sánchez González, señalaron en conferencia de prensa que no todas las casillas podrán ser instaladas en Oaxaca debido al paso de Agatha en la costa y Sierra Sur, como en el distrito de Juchitán de Zaragoza, por ejemplo.

Se estima que se instalen más de 5 mil 700 casillas a lo largo del estado, así como otras 53 casillas especiales, las cuales estarán abiertas desde las 8:00 hasta las 18:00 horas para los más de 3 millones de ciudadanos. De ese total, entre 30 y 40 no se podrán instalar.

A pesar de los estragos de Agatha, las elecciones para en Oaxaca siguen en pie (Foto: REUTERS/Jose de Jesus Cortes)

Asimismo, Arias Alba señaló que para los habitantes de las comunidades más afectadas será más difícil salir a votar por su nuevo gobernador o gobernadora, aunque precisó que lo podrán hacer en las casillas especiales.

En el distrito de Juchitán de Zaragoza no se podrán instalar alrededor de 27 casillas, que corresponden a las localidades de Álvaro Obregón, San Dionisio y San Mateo del Mar. De igual manera, en Magdalena Peñasco (distrito de Tlaxiaco) no se instalarán seis, mientras que en San Melchor Betaza (distrito Ixtlán de Juárez) no se instalará una casilla.

Si bien lo anterior se debe a las afectaciones de Agatha, que impactó en las costas de Oaxaca el pasado 30 de mayo, Arias Alba también mencionó que algunas de las casillas no serán instaladas debido a los bloqueos carreteros y los conatos de violencia que se registraron previo a la jornada electoral.

Cabe recordar que en San Juan Mazatlán se mantuvo un bloqueo en la carretera federal que lleva de Oaxaca a Veracruz por más de cinco días, a la altura de Matías Romero. Lo mismo sucedió con la carretera 200, donde pobladores se manifestaron contra la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca) ante los problemas con la Laguna de Manialtepec.

Carlos Eduardo López Martínez alza la mano al candidato de Morena en Oaxaca (Foto: Facebook)

Por otra parte, el viernes 3 de junio se reportó el asesinato de Carlos Eduardo López Martínez, operador politico del candidato de la coalición Morena-PT-PVEM, Salomón Jara. Los hechos se registraron en la calle Reforma, esquina con Álvaro Obregón, correspondiente a la Segunda Sección del municipio de Juchitán.

López Martínez, también conocido como “el Doctor”, fue interceptado por un grupo de hombres armados mientras viajaba en su camioneta Toyota Rav 4. Tras abrir fuego contra Eduardo López, los presuntos responsables se dieron a la fuga.

Al igual que Oaxaca, otras cinco entidades renovarán su gubernatura este domingo 5 de junio: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Tamaulipas y Quintana Roo, por lo que habrá ley seca para estas entidades mientras dura la jornada electoral.

En Oaxaca, Salomón Jara compite la gubernatura del estado con Alejandro Avilés, candidato de la colación Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD); con Natividad Díaz, del Partido Acción Nacional (PAN), así como con Alejandra García, por parte de Movimiento Ciudadano.

SEGUIR LEYENDO: