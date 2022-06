Carlos Slim: la propuesta laboral que ha hecho el magnate mexicano, opuesta a la de un candidato presidencial colombiano

El candidato a la presidencia de Colombia, Rodolfo Hernández, propuso que la jornada laboral aumentara a 10 horas diarias.

Son tiempos de votaciones presidenciales en Colombia. Y a uno de los candidatos a la presidencia de ese país sudamericano, vecino de Venezuela, se le ha hecho buena idea una propuesta que ha sido sumamente criticada por las personas de ese país: ampliar la jornada laboral de 8 a 10 horas diarias y reducir el tiempo que tienen los trabajadores para comer a media hora.

Se trata de Rodolfo Hernández, candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, quien hizo estas declaraciones por medio de un live de Facebook. Cabe destacar que estas transmisiones por medio de la red social, las hace para no asistir a debates presidenciales. En uno de estos lives, aseguró que era bueno que la gente de ese país entrara a trabajar a las 6 de la mañana y saliera entre las 4 y las 5 de la tarde. En dicha transmisión, se encontraba con Marelen Catillo, a quien ha propuesto como su vicepresidenta en caso de llegar a la presidencia.

“Lo que le toca es levantarse desde las 4 de la mañana”, señaló Hernández a Castillo, a lo que ella respondió que no la dejaría dormir. Tras esto, el candidato explicó cómo sería el modelo laboral, en caso de que él gane la segunda vuelta de las elecciones de ese país, y se convierte en presidente de Colombia. “Colombianos, podemos trabajar realmente desde 6 de la mañana. No es llegar a tomar tinto y a hablar paja, hablar por celular, irse para el baño, no: trabajando a las 6 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde, miremos a ver”, expresó Hernández.

En la actualidad, la jornada laboral es de 8 horas diarias y 48 semanales, sin embargo, un proyecto de ley que se aprobó recientemente en el Congreso, se reducirá a 42 horas de cara a 2026, lo que quiere decir que la reducción comenzaría en 2023.

El empresario mexicano Carlos Slim Helú, ha declarado en diversas ocasiones que para él sería buena idea implementar la jornada laboral de tres días a la semana, trabajando 11 horas. FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

La propuesta del candidato se justifica, según él, porque contribuiría con la productividad y con el tráfico en las ciudades. “Eso lo tenemos que hacer, y media hora de almuerzo, porque más de media hora ya tocaría que comieran todos los días bocachico lleno de espinas para que gastaran más tiempo”, añadió el ingeniero, quien le recomendó a la gente que si quieren tomarse más tiempo para almorzar lo hagan los fines semana.

“Vamos a trabajar por Colombia de seis de la mañana a cuatro o cinco de la tarde, está por definirse, para que los cuatro años calendario se vuelvan en tiempo casi seis. Es decir, nos pagan cuatro años y convertimos ese tiempo trabajando con esa intensidad van a ver desde el primer momento la transformación, el impacto que va a recibir toda esta burocracia que no quiere cambiar, que no se quieren ir”, complementó el exalcalde de Bucaramanga.

Esta propuesta es contraria, por ejemplo, a la que ha hecho en reiteradas ocasiones el empresario más rico de México, Carlos Slim Helú. El magnate mexicano de ascendencia libanesa, en diferentes declaraciones, ha dicho que él apostaría por la semana laboral de 33 horas, divididas en tres jornadas únicas de trabajo, abriendo la puerta además, a que quien quisiera, pudiera tener dos empleos. Esto se traduce a que las personas solamente trabajaran tres días a la semana por 11 horas.

En 2020, cuando la pandemia por COVID-19 estaba en su pleno apogeo, el empresario señaló que la pandemia había hecho más profunda la crisis que se estaba observando y había elevado las cifras de desempleo. Por lo que además de esta propuesta, señaló que otra de las opciones era elevar 10 años, hasta los 75, la edad de jubilación, con la intención de evitar la quiebra de la situación financiera de los países. También ha declarado que, para él, sería una buena opción subir el salario en México a 3 dólares por hora, ya que actualmente está en 2,5 dólares.

