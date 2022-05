El consejo que dio “El Chuki” Lozano a Arturo Elías Ayub, que puede impulsar a los jóvenes: “siempre lucha por tu sueño”

El empresario es yerno del magnate Carlos Slim. Foto: Tomada de Instagram @arturoelias

Uno de los empresarios más reconocidos y simpáticos de México, sin duda alguna es Arturo Elías Ayub, quien por mucho tiempo fue panelista en el programa Shark Tank, en donde creció su popularidad por las frases que lo caracterizaban o por la buena actitud que siempre tenía.

Además, Elías Ayub es reconocido por estar casado con Johanna Slim Domit, que es hija del empresario más rico de México, Carlos Slim Helú, quien, según el último listado dado a conocer por la revista estadounidense especializada en temas financieros Forbes, cuenta con una fortuna de USD 81 mil 200 millones, y se encuentra en la posición 13 entre las personas más acaudaladas del mundo.

Elías Ayub lleva más de 25 años casado con Johanna, lo que ha hecho que sea muy cercano a Slim, e incluso, que esté frente a algunas de las empresas más importantes del milmillonario. Actualmente, Arturo es director del portal de noticias Uno TV, presidente de la Fundación Telmex y miembro del Consejo de Administración de Grupo Carso. También ha sido director de Alianzas Estratégicas de América Móvil y presidente del Patronato del Club de Fútbol Pumas de la UNAM.

Elías Ayub es muy activo en sus redes sociales, en donde comparte fotografías de momentos con su familia, amigos, o incluso de él solo. También comparte lives en donde platica con otras personalidades, o sólo él para interactuar con sus seguidores.

Elías Ayub entrevistó al futbolista mexicano Hirving "El Chuki" Lozano. (Foto: Instagram/@hirvinglozano)

Además, suele compartir videos en donde entrevista a famosos y les pide algunos consejos para que los jóvenes puedan triunfar. A esta serie de videos los llama “aprendiendo a aprender”. En el más reciente de estos, compartido por el emprendedor, fue acompañado por el futbolista mexicano Hirving “El Chuki” Lozano, quien actualmente juega como extremo en el equipo Napoli de la serie A del fútbol italiano.

En el video explica que reanudará la serie de videos de “aprendiendo a aprender”, y explicó que a su invitado lo admira por la calidad de lo que hace, así como por el tipo de persona que es. “Estoy con el Chuki Lozano, mi Chuki, qué gusto, este miércoles de “aprendiendo a aprender”, entrevisto a gente así super exitosa como tú, y les hago preguntas muy fáciles que para los chavos, creo que son bien importantes”, dice Elías Ayub.

Tras esto, le pregunta “¿Cómo le has hecho para no perder los pies, de tener los pies en la tierra?, que me tiene muy impresionado tu sencillez y tu buena onda”. A la pregunta , Lozano responde que la base de todo es la familia, y en ese caso, su esposa y sus hijos lo han mantenido muy bien en la tierra. “La gente que te rodea también es muy importante, los amigos, a veces pueden ser no tan amigos, pero debes escoger ese núcleo muy importante para ti”, responde el futbolista mexicano.

Ante esto, el empresario le dice que sabe el trabajo que le ha costado, las ganas que le ha echado y los momentos tan difíciles que ha vivido, “dejar tu país, irte a un país donde no hablas el idioma, hay costumbres diferentes, donde a la mejor no te tratan bien al principio, que sé que te ha pasado, ¿Qué consejo le das a los chavos para salir adelante?”.

Chuki Lozano dio algunos tips a los jóvenes para lograr el éxito.

Lozano responde que “siempre luchar por tu sueño, es algo muy importante, y no desviarte del camio que escogiste, sé que va a haber piedras en el camino, pero esas las tienes que superar y superar, no va a ser una, van a ser muchísimas más, entonces, tener muy enfocado el objetivo que tienes, ser muy consciente de las situaciones que pueden presentarse y luchar por tu sueño, y ser muy fuerte para lograrlo”, dice el futbolista.

