Carlos Slim aprovecha alza de 600% en refinería de crudo EEUU

(Bloomberg) -- Carlos Slim y su familia se están embolsando las ganancias del aumento de su participación en una refinería de petróleo estadounidense durante la pandemia.

Control Empresarial de Capitales, el vehículo de inversión de la familia, ha vendido este año cerca de US$358 millones de PBF Energy Inc., con lo que su participación en la empresa con sede en Parsippany, Nueva Jersey, se ha reducido a la mitad, según datos recopilados por Bloomberg. La semana pasada, vendió US$90 millones en acciones, lo que dejó a los Slim con una participación del 9,7% por valor de cerca de US$500 millones.

Slim y su familia gastaron alrededor de US$60 millones en la compra de acciones de PBF Energy en 2020, principalmente después del brote del covid-19.

Las acciones de la compañía han subido más de un 600% desde que se desplomaron inmediatamente después del inicio de la pandemia, debido a que la demanda de gasolina se ha recuperado y la guerra en Ucrania ha interrumpido el suministro mundial de combustibles refinados. Los ingresos del primer trimestre aumentaron un 58% a US$91 millones con respecto a un año antes, informó PBF Energy en abril.

Slim, de 82 años, es la 12.ª persona más rica del mundo, con una fortuna de US$76.600 millones, según el índice Bloomberg Billionaires. La mayor parte de su riqueza proviene del gigante de las telecomunicaciones América Móvil SAB de CV. El mexicano y su familia invirtieron por primera vez en PBF Energy en 2017 y siguen estando entre los mayores accionistas de la compañía junto con BlackRock Inc.

Arturo Elías, vocero y yerno de Slim, declinó comentar sobre la venta de acciones. Anteriormente dijo que ven las compras de acciones “puramente como una inversión”, muy diferente de las operaciones de la familia.

Un representante de PBF Energy no respondió a una solicitud de comentarios.

Slim y su familia también poseen una participación importante en el operador de oleoductos PBF Logistics LP. Gastaron alrededor de US$6 millones en 2020 en la compra de acciones de la empresa, escindida de PBF Energy en 2014. Sus acciones han aumentado un 87% desde principios del año pasado.

