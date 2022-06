No ir a Cumbre de las Américas “socavaría deseos de liderazgo de AMLO” en la región, advirtió The New York Times

Andrés Manuel López Obrador rechazó la invitación de Joe Biden a la Cumbre de las Américas por defender a las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua. (Fotos: Twitter)

La decisión de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, de no asistir a la Cumbre de las Américas en defensa de las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua ha desatado múltiples reacciones.

Una de las críticas más reiteradas contra la ausencia del mandatario mexicano es la pérdida de esta oportunidad para afianzar la relación con el presidente de Estados Unidos (E.E.U.U.) por lo que algunos han llamado “un pretexto endeble e inservible”.

Por otro lado, esta súbita decisión, además de ser un reproche directo al gobierno de E.E.U.U., podría “socavar el deseo de López Obrador de ser visto como un líder en la región”, de acuerdo con el medio norteamericano The New York Times, especialmente cuando hay figuras como Alberto Fernández (presidente de Argentina) y Jair Bolsonaro (presidente de Brasil) que sí aceptaron la invitación de Biden al evento que alberga la ciudad de Los Ángeles, California.

A pesar de que, según las declaraciones de López Obrador, sí habrá un encuentro con su homólogo estadounidense en julio, el anuncio de su ausencia “fue un duro golpe para la administración de Biden, ya que se produjo pocas horas antes del inicio de una reunión destinada a demostrar el resurgimiento del liderazgo estadounidense en la región”, aseguró el medio neoyorquino.

Joe Biden mantuvo su postura de que a la Cumbre de las Américas no deberían asistir dictadores. Foto: REUTERS/Tom Brenner

Las reacciones por parte de importantes figuras de Estados Unidos no se hizo esperar, tal es el caso de Tony Payan, experto en México del Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad Rice, pues afirmó que la postura de Andres Manuel López Obrador “va a revelar de muchas maneras que su capacidad para liderar al resto de América Latina simplemente no existe”.

Además, el especialista manifestó que la inasistencia de México “sólo resalta la idea de que América Latina está a la deriva y que Washington no tiene una estrategia al respecto”.

Por su parte, el senador republicano por Florida, Marco Rubio, expresó su felicidad con la ausencia del mandatario mexicano a través de su cuenta oficial de Twitter. “Me alegra ver que el presidente mexicano, que ha entregado secciones de su país a los cárteles de droga y es un apologista de la tiranía en Cuba, un dictador asesino en Nicaragua y de un narcotraficante en Venezuela no estará en EE.UU. esta semana”, declaró.

El senador republicano Marco Rubio se alegró de la inasistencia de López Obrador al evento. Foto: REUTERS/Octavio Jones

Cabe señalar que AMLO no está solo en su postura de “boicotear”, como lo afirmó The New York Times, el evento. Xiomara Castro, presidenta de Honduras, se mostró inconforme con la decisión de no invitar a todos los países, por lo que también será representada por su canciller. Del mismo modo, Luis Arce, presidente de Bolivia, afirmó que tampoco estaría presente en la Cumbre de las Américas bajo el mismo argumento.

En total serán ocho los países que no enviarán a sus jefes de Estado al evento en Estados Unidos. Por un lado, las dictaduras de Venezuela (Nicolás Maduro), Cuba (Miguel Díaz-Canel) y Nicaragua (Daniel Ortega) como los que no fueron invitados. Luego, México (Andrés Manuel López Obrador), Honduras (Xiomara Castro) y Bolivia (Luis Arce) quienes se ausentarán a modo de protesta. Finalmente, Alejandro Giammattei (de Guatemala) y Luis Lacalle Pou (de Uruguay) tampoco se presentarán a la Cumbre; el primero por complicaciones en su agenda y el segundo por haber dado positivo a Covid-19.

