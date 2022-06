Marco Rubio celebró ausencia de AMLO en la Cumbre de las Américas por “apoyo a dictaduras y entregar el país al narco”

U.S. Senator Republican Marco Rubio gives a speech at the Conservative Political Action Conference (CPAC) in Orlando, Florida, U.S. February 25, 2022. REUTERS/Octavio Jones

La IX edición de la Cumbre de las Américas ya se encuentra en desarrollo con la ausencia y exclusión de varios jefes de Estado como principal tema generador de polémica. En ese contexto, el senador por Florida e integrante del partido Republicano, Marco Rubio, arremetió en contra del presidente de México Andrés Manuel López Obrador por su postura y ausencia de la reunión.

Y es que, el mandatario hizo cumplir su advertencia sobre faltar al evento si el gobierno de Estados Unidos (además anfitrión) no invitaba a las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Ante ello, fue el canciller Marcelo Ebrard Casaubón el enviado como representante del país. Un hecho criticado arduamente por Rubio.

“Me alegra ver que el presidente mexicano, que ha entregado secciones de su país a los cárteles de droga y es un apologista de la tiranía en Cuba, un dictador asesino en Nicaragua y de un narcotraficante en Venezuela no estará en EE.UU. esta semana”, expresó el legislador de origen cubano mediante su cuenta oficial de Twitter.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Foto: @marcorubio

La Cumbre de las Américas se trata de una evento que reúne a los jefes de Estado del continente americano con una periodicidad de entre tres y cuatros años desde 1994, cuando se llevó a cabo la primera junta en Miami, Florida. La más reciente tuvo lugar en 2018 en la capital peruana, Lima. En aquella edición, el entonces presidente Donald Trump rechazó asistir a la Cumbre.

Para la edición de este año, el mandatario de México instó en más de una ocasión a su homologo Joe Biden a considerar e invitar a todos los países del continente sin excepción en la asamblea. Sin embargo, ante la negativa del estadounidense, López Obrador se encuentra ausente en Los Angeles, sede del evento.

“Acerca de la Cumbre, poder informarle al pueblo de México que no voy a asistir, va en mi representación y la del gobierno, Marcelo Ebrard. Y no voy a la Cumbre porque no se invita a todos los países de América y yo creo en la necesidad de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos.

IX Cumbre de las Américas, en los Estados Unidos.

“La exclusión, el querer dominar sin razón alguna, el no respetar la soberanía de los países, la independencia de cada país”, sostuvo el morenista en conferencia de prensa del lunes 6 de junio, fecha de inicio de la Cumbre (y que durará hasta el día 10).

Y aunque la acción ha generado un debate y diversas críticas, el canciller Ebrard ha asegurado que las relaciones entre México y Estados Unidos se mantiene en buen estado. Además, informó que López Obrador hará una visita a Washington D.C. en julio próximo.

Mandatarios que no estarán

En total serán ocho jefes de Estados los ausentes en la IX edición de la Cumbre de las Américas. Nicolás Maduro (Venezuela), Miguel Díaz-Canel (Cuba) y Daniel Ortega (Nicaragua) como los excluidos, pero además se suman López Obrador (México), Xiomara Castro (Honduras) y Luis Arce (Bolivia) como protesta por no haberse invitado a todas las naciones. Finalmente Alejandro Giammattei (Guatemala) por complicaciones en su agenda y Luis Lacalle Pou (Uruguay) porque dio positivo a Covid-19.

