“Las encuestas son manipulables”: Ricardo Monreal insistió en otro método para elegir al candidato Morena en 2024

Ricardo Monreal dijo que no confía en las encuestas de Morena (Foto: Cuartoscuro)

Ricardo Monreal, líder de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República, reaccionó a la declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre la encuesta con la que la ciudadanía elegirá al representante del partido guinda en las elecciones presidenciales de 2024.

En entrevista con Milenio Televisión, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) aseguró que las encuestas de Morena “son manipulables” debido a que han arrojado resultados diferentes a los de las casas consultoras en donde lo han posicionado en los primeros números.

“Para mí las encuestas del partido son manipulables o son susceptibles de manipulación porque ellos las hace. No sé qué método usen pero para mí son susceptibles a manipulación porque no tienen transparencia, un método, un universo, una metodología”, mencionó Monreal Ávila.

AMLO dio a conocer como sería el cuestionario con el que la ciudadanía seleccionaría a su candidato de 2024 (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

Para respaldar sus declaraciones, el legislador argumentó que fue el propio Instituto Nacional Electoral (INE) quien organizó la encuesta con la que se eligió al dirigente nacional de Morena, puesto que actualmente ocupa Mario Delgado.

“Estoy muy enfocado en solicitar un método distinto no el de la encuesta que realiza el partido, en esa voy a perder; si ya estaba arriba en 21 encuestas y en la única que perdía el cuarto lugar fue en la del partido (...) Tengo mis dudas”, comentó.

Pese a que López Obrador ya dio luz verde para que inicien su campaña los funcionario públicos de Morena que deseen participar en las elecciones presidenciales de 2024, Ricardo Monreal dijo que va a cumplir con la Ley pues consideró que se debe tener cuidado para no caer en precipitaciones.

Monreal pidió que el INE intervenga como en la selección de dirigente nacional del partido (Foto: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

“Yo no me considero corcholata, me parece indigno aceptar que uno sea corcholata, yo no la acepto. Soy un aspirante natural, no un ambicioso vulgar”, sentenció.

Monreal Ávila señaló que para AMLO las figuras de la autodenominada Cuarta Transformación (4T) que podrían representar a Morena en 2024 son Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y Adán Augusto López, secretario de Gobernación (Segob); y él mismo.

“Soy, desde hace 25 años, compañero de viaje del Presidente; he sido fundador del partido y soy militante y, repito, lo único que estoy intentando hacer es que la militancia decida”, externó.

Ebrard, Sheinbaum y Adán Augusto, son los presidenciables de AMLO, según Monreal (Foto: especial)

“Quiero decirles que soy el mejor, que voy a ser el presidente de la reconciliación, que vamos a sostener políticas públicas que el Presidente ha diseñado, como la política social, el combate a la corrupción, toda la política social la dejaría intacta y la reforzaría, es decir, tengo mucha claridad porque incluso ya tengo el plan de gobierno”, puntualizó.

El pasado 7 de junio, Monreal Ávila explicó que para que la oposición sea un contrapeso para Morena, se debe de consolidar como la alianza de Va por México, integrada por el Patido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), más Movimiento Ciudadano (MC), aún si su líder dice lo contrario.

“La oposición requiere de reagruparse, revisar su proyecto, su plataforma política como coalición y tratar de recomponer su táctica”, declaró desde el San Lázaro.

