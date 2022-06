Con memes, usuarios en redes sociales reaccionaron al colapso del puente colgante en Cuernavaca

Tras difundirse el video del accidente, internautas no tardaron en explotar su creatividad para crear memes (Fotos: Twitter)

El pasado martes 7 de junio el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui sufrió un accidente junto a su esposa y más de 20 personas tras colapsarse el puente colgante que cruzaban durante su recorrido en el Paseo Ribereño del mismo municipio.

El momento exacto del percance fue capturado en video y las imágenes no tardaron en viralizarse en redes sociales. Aunque afortunadamente no hubo heridos de gravedad, el suceso desató una serie de comentarios no solo sobre la administración del presidente municipal de Cuernavaca, sino también por la cantidad de personas que se subieron a la estructura que colapsó al tratar de sostener todo el peso.

Aunque la situación fue lamentable y múltiples funcionarios expresaron su preocupación por el estado de las y los afectados, no es un secreto que el mexicano tiene un sentido del humor peculiar e irreverente por lo que, pese a la cantidad de heridos, usuarios en redes sociales no perdonaron y reaccionaron desatando su creatividad para crear una gran cantidad de memes que en un abrir y cerrar de ojos inundaron las plataformas digitales.

El colapso del puente colgante sucedió mientras autoridades municipales celebraban el acto de reapertura del Paseo Ribereño Alfonso Sandoval Camuñas, en el Parque Porfirio Díaz. El presidente municipal iba acompañado por su esposa Luz María Zagal y los regidores Patricia Torres, Wendy Salinas, Fernando Carrillo, Hugo Manzo, también por la síndico Verónica Atenco y algunos reporteros que cubrían el evento.

Los afectados cayeron desde aproximadamente una altura de dos metros, sin que se registra ninguna víctima mortal, informó Protección Civil de la entidad, quien detalló que todos ellos presentaron lesiones musculo-esqueléticas, golpes y abrasiones.

Las autoridades informaron que de las 25 personas que sufrieron por esta aparatosa caída, ocho requirieron ser trasladas a un hospital y dos de ellas se reportaron con lesiones de gravedad.

Los paramédicos de Cruz Roja señalaron que en ningún momento estuvo en riesgo la vida de alguna de las víctimas, sin embargo, algunas fueron catalogadas con una prioridad roja para su ingreso hospitalario.

En sus primeras declaraciones tras el percance, José Luis Urióstegui, alcalde de Cuernavaca, informó que el accidente en que él resultó afectado se debió al movimiento provocado por los saltos que dio alguien.

En sus palabras: “Es una imprudencia de quien empezó a saltar, no resistió el peso y nos caímos cerca de veinte personas. Algunos tienen lesiones, fracturas, otros golpes, pero afortunadamente hasta este momento no han ningún lesionado de gravedad”.

Y es que en el video del accidente se observa claramente a un hombre brincando sobre la estructura que sostenía el peso de alrededor de 25 personas; en el momento del colapso, dicho sujeto quedó suspendido de uno de los cables de tensión del puente colgante mientras los demás funcionarios que lo atravesaban cayeron al barranco.

Tras el percance y después de asegurarse de que los afectados se encontraran bien, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos y la Fiscalía Anticorrupción de la entidad abrieron carpetas de investigación sobre la caída del puente colgante.

Esto después de la polémica que causó entre la ciudadanía, quienes evidenciaron que, irónicamente, dicho puente colgante acababa de ser remodelado. Y es que la rehabilitación de todo el Paseo Ribereño, el cual tuvo que cerrar tras las afectaciones del sismo del 19 de septiembre de 2017, tuvo un monto destinado de 3 millones 410 mil 729 pesos.

De este modo, usuarios en redes sociales no tardaron en culpar a la actual administración de Cuernavaca por el percance e incluso ironizaron sobre cómo la misma oposición abordaría dicho accidente cuando José Luis Urióstegui llegó a la presidencia municipal al ser militante del Partido Acción Nacional (PAN).

