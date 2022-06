Las plataformas digitales de dos vías como vector de emprendimiento en México

La evolución en las tecnologías de la información han crecido los mercados internacionales (Foto: Getty Images)

Desde hace algunos años hemos sido testigos de un fenómeno tecnológico que poco a poco se ha vuelto habitual en nuestra vida diaria: las plataformas digitales. Este tipo de herramientas nos permiten realizar una gran variedad de actividades y transacciones de la vida cotidiana de forma muy eficiente. Su eficiencia radica en que gracias a las tecnologías de la información sus procesos se realizan de forma automática y por tanto con una mínima o incluso nula intervención humana.

A este fenómeno también se le ha denominado “plataformización de la economía” y la sociedad, pues las interacciones entre personas e incluso entre empresas cada vez más sucede por medio de alguna plataforma que conecta a dos o más usuarios. Sin embargo, las plataformas digitales no funcionan internamente de la misma manera y por tanto es importante distinguir entre dos grandes tipos: aquellas que generan sus propios productos o servicios, y aquellas que solamente conectan productor con consumidor y que funcionan como mercado de dos vías.

Las primeras funcionan con una lógica de tienda u oficina virtual, es decir la empresa u organización que hay detrás genera y pone a disposición los productos o servicios a sus usuarios. Este último accede a la plataforma a través de un portal o una aplicación, elige lo que quiere comprar o consumir y paga si es que no está suscrito previamente. El ejemplo más visible es Netflix.

Uber erosionó el mercado de taxis concesionados en muchas ciudades del mundo (Foto: Getty Images)

Las segundas, funcionan con la lógica de atraer de forma abierta tanto a productores como a consumidores de diversos productos o servicios. Por tanto, su rol no es el de producir sino el de conectar dos tipos de mercados, el de compradores y el de productores. La plataforma puede hacer una verificación y control del bien o servicio, pero no lo produce.

Existen varios ejemplos como lo son Uber, Airbnb e Ebay. Es interesante ver que los mercados de dos vías han existido desde antes de la aparición de la internet, cuando en un espacio común (sea físico o abstracto) coincidían productores y consumidores alrededor de un tipo de producto o servicio. Como ejemplos tenemos los mercados sobre ruedas con compradores y vendedores de alimentos, los desarrolladores y jugadores de videojuegos alrededor de un tipo de consola o las tarjetas de crédito o débito que atraen tanto compradores que no traen consigo efectivo como dueños de negocios que quieren captar este tipo de consumidores.

En un mercado de dos vías el valor de los productos no solamente está dado por el valor intrínseco de los mismos, sino también por la cantidad de usuarios existentes en cada una de las vías. Cuando la cantidad de usuarios del lado donde yo participo me beneficia porque tengo la posibilidad de interactuar con ellos (como en el caso de los jugadores de videojuegos), decimos que son efectos directos del mercado de dos lados. Cuando la cantidad de usuarios del otro lado del que participo me beneficia a mi porque tengo más opciones de compra, decimos que son efectos indirectos del mercado de dos lados.

Uber erosionó el mercado de taxis concesionados en muchas ciudades del mundo al mejorar la facilidad, la seguridad y comodidad del uso de taxi e incluso el precio en varios casos. Airbnb es un competidor serio de los tradicionales hoteles económicos al dar mayores opciones y facilidades para que la gente se aloje en el sitio que desea y muchas veces a un mejor precio.

KAVAK se posicionó como uno d elos emprendimientos más exitosos en México en 2022 (REUTERS/Edgard Garrido)

En México tenemos casos exitosos de emprendimientos que funcionan como plataformas digitales de dos vías. De hecho, de los cien emprendimientos con más éxito en el país en 2022, más de ochenta corresponden a plataformas digitales de dos lados. Kavak, la empresa de compra-venta de autos seminuevos, permite comprar o vender su auto con mínimas restricciones, acceder a su plataforma y realizar la transacción con toda seguridad.

Esta plataforma digital resolvió el problema de la compra-venta de autos en México en donde por los problemas ocultos que puede presentar un auto seminuevo y por la inseguridad de la transacción, esto se había convertido en un dolor de cabeza. Este ejemplo nos muestra que siempre que haya un mercado comprador y un mercado vendedor de algún producto o servicio, existe la posibilidad de diseñar y operar una plataforma digital de dos vías siguiendo un mínimo de reglas entre las cuales está mantener el equilibrio entre los dos mercados, el de productores y el de consumidores.

Comparado a varios países de Europa y Estado Unidos, nuestro nivel de plataformización es todavía bajo y esto debido a una falta de cultura y sobre todo a limitaciones de medios de pago. Pero el desarrollo de las empresas financieras tecnológicas (Fintech) está siendo rápido y esto está abriendo las puertas a nuevas oportunidades de plataformas digitales de dos lados en nuestro país.

*Juan Sosa Godina es Doctor en Administración y profesor de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey, campus Santa Fe. Anteriormente, se desempeñó como Country Manager y ejecutivo internacional de Marketing y Ventas en empresas como Procter & Gamble, Alcatel, Thomson y Technicolor.

