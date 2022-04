Qué es la “cuenta de Triple Beneficio” y por qué debería ser parte de la estrategia empresarial

Una industria que mas afecta al medio ambiente es el fast fashion. REUTERS / Jose Luis Gonzalez

La evolución de la industria y de la tecnología ha permitido avances económicos y sociales sin precedentes. Sin embargo, este crecimiento conlleva secuelas negativas para el planeta y la humanidad. Entre los efectos desfavorables más relevantes están la contaminación y las desigualdades sociales. Bajo el actual contexto de recuperación económica, y con serios problemas en los ámbitos ecológico y social, las acciones de las empresas son decisivas en la búsqueda de soluciones.

La “cuenta de triple beneficio o resultado” es un concepto relacionado con la economía sostenible que propone la actividad de las empresas en tres dimensiones: ambiental, económica y social. El TBL (por sus siglas en inglés: Triple Bottom Line) es un planteamiento propuesto por John Elkington en 1994. Este enfoque tiene como objetivo medir el impacto financiero (profit), social (people) y desempeño ambiental (planet) de la corporación durante un período de tiempo. Sólo una empresa enfocada en el TBL estará tomando en cuenta el costo total de sus operaciones.

Si bien ha habido avances en el cuidado del medio ambiente, nuestro clima, recursos hídricos, bosques, suelos y biodiversidad están cada vez más amenazados.

Las empresas deberían considerarse en tres dimensiones: ambiental, económica y social.(Foto: @CalvinTorresMX/Twitter)

¿Por qué se debería adoptar una visión como el TBL para las empresas? El TBL proviene como una reacción de varios llamados para promover un modelo de sustentabilidad en la empresa. La sustentabilidad es un concepto que ha evolucionado a lo largo de los últimos años, desde una noción meramente ecológica hasta una preocupación en los impactos a diversas esferas.

¿Cómo las empresas pueden aprovechar la ola de sustentabilidad?

En épocas de turbulencia económica y social, como en la que vivimos, se hace evidente el surgimiento de nuevos comportamientos, nuevas tendencias, y nuevas oportunidades. Una de las tendencias que se ha fortalecido con la pandemia es la mega tendencia de consumo consciente y responsable. Esto significa que los consumidores son más críticos con sus compras, no se conforman únicamente con el precio y la calidad de un producto, y ahora se interesan por su origen, producción e impacto ecológico.

Aproximadamente el 20 por ciento de toda la contaminación es el fast fashion.REUTERS/Henry Nicholls

Muchas empresas han aprovechado esta oportunidad para dar un valor agregado a los consumidores, al mismo tiempo que incrementan sus ganancias y tienen un impacto positivo en los distintos grupos de interés. La industria del “fast fashion” (denominado así al sector que produce productos textiles de poco uso) es una muestra de dichos cambios: presión por la sustentabilidad y consumidores conscientes.

Mientras hace años este tema no tenía relevancia alguna, hoy en día, miles de consumidores, a pesar de tener opciones más económicas, están dispuestos a pagar un precio más alto por prendas que tengan un trato justo con sus colaboradores y que sea ropa más amigable con el medio ambiente, dando cabida a nuevos modelos de negocios que fomentan el TBL.

Estos cambios en el comportamiento de los consumidores incrementan la importancia de la integración de la sustentabilidad a la estrategia corporativa y al modelo de negocios. Esto quiere decir que no debemos confundir una estrategia de sustentabilidad con una campaña de relaciones públicas. No se trata de plantar un par de árboles o donar algunos juguetes en Navidad. Se trata de redefinir el propósito de la empresa para generar un verdadero cambio que le permita crear mayor valor a todos sus grupos de interés (valor que no se mide en términos utilitarios).

El fast fashion es la segunda industria más contaminante del mundo. (Foto: @CalvinTorresMX/Twitter)

El reto de los empresarios en esta “nueva normalidad” es integrar la “cuenta del triple beneficio” como parte de sus estrategias y esto se inicia con las siguientes preguntas: ¿Cómo la empresa está atendiendo los intereses de sus grupos de interés, incluyendo no solo sus empleados y sus familias, sino toda la comunidad donde se encuentra ubicada?, ¿Cómo puede crear mayor valor, no solo para sus clientes sino para el planeta y al mismo tiempo generar mayor rentabilidad?

*Edgar Ramírez es líder del Grupo de Investigación en Empresas Familiares del Tecnológico de Monterrey

*Aurora Correa es miembro del Grupo de Investigación en Empresas Familiares del Tec de Monterrey

*Santiago Santana es estudiante del sexto semestre de la Licenciatura en Administración de Empresas del Tec de Monterrey, campus Guadalajara

