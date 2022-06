“Candidatos deficientes”: el debate de Javier Lozano y Julio Astillero sobre Elecciones 2022

Javier Lozano cuestionó los resultados de la elección en 2022 (Foto: Cuartoscuro/Facebook/Julio Astillero)

El pasado domingo 5 de junio se llevaron a cabo las elecciones en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo, en las cuales el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se llevó el triunfo en cuatro de los seis estados.

Ante este panorama, el militante del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Lozano Alarcón, cuestionó a la ciudadanía que constantemente “se queja” de las decisiones que se toman al interior de los gobiernos del partido guinda, pero que no salieron a votar en los pasados comicios.

Asimismo, pidió a que, más allá de reclamos, las y los electores tengan “congruencia”, así como responsabilidad para que puedan “ver” cómo se siente poder incidir directamente en la conformación de los gobiernos.

“Me pregunto: ¿Cuántas personas que, a diario, mientan madres por la miseria de país que nos está dejando Morena, dejando de ir a votar el pasado domingo? Hay una cosa que se llama congruencia y sentido de responsabilidad. Ejérzanla. Verán qué padre se siente”, redactó el martes 7 de junio.

4 de los 6 estados en disputa los ganó Morena (Foto: Infobae)

Ante los argumentos que planteó el extitular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), el periodista Julio Astillero pidió al panista argumentar, “sin el síndrome de ‘mienta madres’”, mejor su punto sobre la “culpa” que tienen o no los ciudadanos durante los comicios que se desarrollan en el país.

Astillero aseveró que más allá de responsabilizar a la ciudadanía porque siga Morena al frente de varios gobiernos en diferentes estados de la República, en realidad, la oposición debe de cuestionar cuáles son los perfiles que están mandado a competir electoralmente.

“Espero argumentes, @JLozanoA, más allá del síndrome ‘mienta madres’, porque tu planteamiento busca responsabilizar a los ciudadanos de no votar contra #Morena, sin revisar la deficiencia de candidatos y propuestas de los opositores. ¿Culpables los ciudadanos? No creo”

Julio Astillero invitó a Lozano a reflexionar sobre los cuadros que llegan como candidatos por parte de la oposición (Foto: Twitter/@MarkoCortes)

Ante la afrenta que tuvo Astudillo contra Lozano Alarcón, el exfuncionario aseveró que él nunca se refirió a que los electores fueran los responsables de los resultados, puesto que no compitieron; sin embargo, puntualizó que decidió mandar un mensaje a los “quejosos del régimen de Morena”.

No obstante, aclaró que su primer mensaje se refería a que, aunque no explicó de dónde obtuvo la información, existe una tendencia de que en los estados donde hubo más abstencionismo fue donde obtuvo la victoria el partido guinda; mientras que en Aguascalientes y Durango, donde obtuvo la victoria Va por México, fue donde los índices

“No, Julio. No son responsables los electores. Ellos no compitieron, pero sí hay una buena diferencia en el sentido del voto contra el dominante, dependiendo del porcentaje de participación que se registre. Y, por eso, solo me refiero a los quejosos del régimen de Morena. Saludos”, concluyó.

Para Lozano, el abstencionismo tiene relación con el triunfo de Morena (Foto: Cuartoscuro)

Y es que, a horas de que concluyó el conteo del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del INE, son los integrantes del Movimiento Regeneración Nacional quienes parecen levantarse con la victoria al quedarse con 4 de las 6 gubernaturas disponibles durante el quinto día del mes de junio de 2022.

Al respecto, fue el propio Mario Delgado, dirigente nacional del partido guinda, quien reaccionó rumbo a la madrugada del 6 de junio y aseguró que se trató de una rotunda victoria donde el castigo de la gente para los “traidores a la patria” les cobró factura tras negarse a aprobar la Reforma Eléctrica de AMLO.

“¡No hay tiro!, lo que hay es un tiradero en la oposición. Es muy conmovedor ver la forma tan optimista de celebrar sus derrotas. Están moral y electoralmente derrotados”, escribió el dirigente nacional del partido guinda.

