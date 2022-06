Un hombre ganó 50 mil pesos por comer 50 tacos en solo dos minutos

Come 50 tacos en dos minutos

Un hombre logró la hazaña de comer 50 tacos en dos minutos. Su épica marca le hizo merecedor de un premio de 50 mil pesos mexicanos (USD 2 mil 500). La increíble escena tuvo lugar en el primer día de la primera edición del Festival del Gordo, una feria culinaria en la norteña ciudad de Monterrey, Nuevo León, en la que miles de personas se dieron cita para probar los mejores platillos reunidos en el lugar.

El evento vive este domingo su segundo día. Es organizado por el usario en redes sociales @ElBlogDelGordo, quien tan solo en Instagram cuenta con cerca de medio millón de seguidores. Esta cuenta se ha convertido en los últimos meses en un verdadero referente para elegir qué y donde comer en Monterrey y sus alrededores.

Desde hace varias semanas empezó a anunciar que reuniría a los que él considera como los mejores lugares de comida en un solo evento. Y para esa ocasión también se anunció que habría un “#TacoChallenge”, mismo que consistiría en un rato que ganaría quien se comiera la cantidad de 50 tacos en el menor tiempo posible.

Foto: Captura de pantalla

Así, ocho confiados participantes se subieron a un escenario del popular Parque Fundidora, para medir su capacidad para devorar el icónico platillo mexicano. Ante miles de personas se acomodaron y empezaron el concurso con los tacos frente a ellos, acompañados de aguas de sabores para que pudieras “pasarse” los tacos con mayor facilidad.

Pero bastaron solo dos minutos para que el reto culminara con un ganador. Se trata de un joven del cual solo se supo que había llegado al evento procedente de Texas, es Estados Unidos. Entonces se hizo merecedor del premio con un gran cheque y un trofeo en forma de tacos. La escena quedó amenizada por los miles de aplausos de los asistentes.

Y por si no fuera suficiente, el orgulloso ganador todavía señaló: “Que me manden un postre. Todavía me siento bien y puedo comer”.

Foto: Captura de pantalla

Se trata del más reciente episodio protagonizado, e inspirado, por el icónico platillo que en ningún ámbito es indiferente.

En el mundo de la literatura, por ejemplo, se puede encontrar en todo tipo de libros. Desde los más excéntricos, hasta los más sobrios. Uno de los libros que más han llamado la atención en México, por el tema que trata, es la Tacopedia.

El libro, escrito por la periodista, escritora y locutora de radio Déborah Holtz, reúne los secretos y orígenes del popular alimento de origen mexicano. El libro se le ocurrió a la escritora, según ha declarado en diversas ocasiones, en una ocasión en la que vio sorprendida cómo, a las cuatro de la mañana, un vendedor de tacos atendía, en unos pocos minutos, decenas de pedidos.

Al ver esto, pensó que nadie le había rendido un homenaje a los taqueros, y a todo lo que hay al rededor del taco. Fue ahí cuando decidió crear La Tacopedia, enciclopedia del taco, en donde describe los 16 principales tipos de taco que hay en México, las características de cada uno, y la forma en la que se preparan. A esta parte del libro, se le nombró “Tacografía”, pues es un mapa que se encarga de ilustrar el origen de cada especialidad.

En el libro, también se pueden encontrar datos referentes a la evolución del platillo a lo largo de la historia, así como algunas recetas. El libro fue escrito en coautoría con Alejandro Escalante.

También puede encontrarse una tipología del taco, así como sus distintas maneras de prepararlo. Hay, por ejemplo, tacos de guisado, que consisten en tortillas acompañadas de alguna preparación como el arroz con huevo, la carne deshebrada, chicharrón con salsa verde, y moronga. Sin embargo, se pueden encontrar muchos otros.

En el libro también se hace un exhaustivo, pero divertido repaso por los orígenes de la tortilla, las recetas, las salsas que deben acompañar al taco, y los establecimientos recomendados a lo largo del país. Además, incluye entrevistas con taqueros “legendarios” que hacen realidad el objetivo de este libro.

La escritora también ha declarado que ella no buscaba hacer algo académico o intelectualizado, ni tampoco quería que algún chef explicara la forma correcta de preparar un taco, sino un libro llano y directo, que explicara qué es el taco en su forma más generalizada.

Además, la escritora también ha dicho que el taco es una de las pocas cosas que unen a los mexicanos, sin importar su clase social, color de piel o ideología, pues todos, tanto los ricos como los pobres, comen tacos.





