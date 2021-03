Día del Taco: Dua Lipa, Obama, Marilyn Monroe y otros famosos que se han rendido al sabor de este antojito mexicano

Foto: Créditos Especiales

Para los mexicanos, todos los días son Día del Taco. Este delicioso platillo, icónico de la gastronomía del país, es perfecto para cualquier ocasión: para curar la depresión, para bajarte la “cruda”, parta conocer a alguien, para una comida de negocios, o simplemente, para matar el antojo.

Su gran variedad de ingredientes y tamaños abarcan todo tipo de gustos: de pastor, suadero, carnitas, barbacoa, mixiote, cochinita pibil, de pollo, pescados y mariscos, vegetarianos, e incluso, más exóticos, como de gusanos de maguey, chapulines y jumiles, entre otros. Lo importante es ponerlo sobre una tortilla, echarle salsa y limón y acompañarlo con tu bebida favorita.

Pero no tienes que ser mexicano para disfrutarlos, pues su sabor ha trascendido fronteras. Muestra de ello es que estrellas internacionales de la música, cine y deporte, así como figuras de la política han aprovechado su visita al país para ir a “echarse unos” o muchos. O bien, otros han sorprendido a través de sus redes sociales su gusto por este platillo típico de origen prehispánico.

Marilyn Monroe

El restaurante es un autentico museo guarda entre sus salones miles de historias que se han escrito en sus 103 años de existencia (Foto: Steve Allen/Infobae)

En febrero de 1962, el restaurante “El Taquito”, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México tuvo la distinguida visita de Marilyn Monroe, uno de los máximos símbolos sexuales de todos los tiempos, y quien llegó acompañada del cineasta Emilio “El Indio” Fernández y un grupo de periodistas.

Durante su estancia se deleitó con unos tacos de gusano de mague y con varias margaritas, mientras escuchaba el son del mariachi. El momento quedó inmortalizado en una de las paredes del lugar.

Dua Lipa

La cantante estuvo en la capital del país el pasado 21 de marzo (Fotos: Instagram/dualipa)

Aunque su última visita a la Ciudad de México fue fugaz y casi un secreto de Estado, la estrella del pop presumió en su cuenta Instagram, que cuenta con más de 63 millones de seguidores, la foto de una orden de tacos al pastor y otra postal de lo que parece ser un taco de carnitas en tortilla azul, entre otros platillos.

“Esta es mi transición lenta a convertirme en un blog de alimentos”, escribió la británica, interprete de éxitos como Be The One, Don’t Star Now, Levitating y Don’t Lie.

Los Obama

(Fotos: Especial)

La tan famosa frase presidencial “Comes y te vas” nunca hubiera sido aplicada para el ex presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, quien demostró durante sus cuatros visitas a México ser un experto a la hora de comerse un taco. Pues lejos de guardar apariencias, se arremangaba su fina camisa para deleitarse como se debe.

Por supuesto que la ex Primera Dama, Michelle Obama, no se iba a quedar detrás de su esposo. También quedó enamorada de los tacos y muestra de ello es que los solicitó para eventos dentro de la Casa Blanca.

Paul Dybala

El seleccionado de Argentina posee un tortillero metálico que le regaló un amigo mexicano (Captura de pantalla: Instagram/paulodybala)

A pesar de vivir en Italia y tener una vasta oferta de platillos, el delantero argentino de la Juventus de la Serie A sorprendió en junio de 2020 al subir un video en sus redes sociales para mostrar cómo preparaba unos tacos de pollo al pastor y también de pulpo, con ayuda de un amigo de Cuernavaca, Morelos.

“Vamos a preparar una comida que me gusta mucho, unos buenos tacos. Un saludo a todo México y vaya que tienen comida increíble”, dijo el futbolista de 26 años mientras portaba la playera de la Selección Mexicana.

Willem Dafoe

Williem fue jurado en el encuentro más importante de cinematografía en México (Foto: Especial)

Sucedió en su visita para el Festival de cine de Morelia, en octubre de 2019. Pero Defoe no sólo comió tacos como mexicano, sino que el actor de El Hombre Araña, El Gran Hotel Budapest y El Faro hizo sus propias tortillas.

Los medios captaron cómo convivió con mujeres de una comunidad Purépecha y estuvo atento a las lecciones sobre la cocina mexicana.

Hugh Jackman

El galán de 52 años valora la riqueza de la cocina mexicana (Foto: Especial)

El actor causó un revuelo gigante cuando visitó la Ciudad de México en octubre de 2015 para promocionar su filme Peter Pan, y se fotografió con todos los que quisieron. Publicó esta fotografía en su cuenta de Instagram con la siguiente frase: “No quiero olvidar un solo minuto —o asombroso sabor— de nuestro viaje a México. ¡Gracias!”, donde aparece el protagonista de Wolverine: X-MEN, Los Miserables y El Gran Showman.

Otros fanáticos del taco

Sofía Vergara, Camerón Díaz y Jared Leto (Fotos: Especial)

Aunque no fue en México, otras estrellas han sido captadas dándole una buena mordida a este alimento, como las actrices Cameron Díaz y Sofía Vergara, los actores Jared Leto o Zac Efron y hasta el multimedallista olímpico de Jamaica, Usain Bolt, quien rompió su estricta dieta con tal probarlos.





