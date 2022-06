“Ya está muy mayor, alejado de la realidad”: Mario Delgado defendió a AMLO tras dichos de Muñoz Ledo

Mario Delgado salió en defensa de AMLO (Foto: Twitter/Mariodelgado)

Luego de que el político Porfirio Muñoz Ledo acusó una supuesta alianza entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y grupos criminales, militantes y simpatizantes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) salieron en defensa del mandatario federal, entre los que destacó Mario Delgado Carrillo.

En una breve entrevista, el dirigente nacional del partido guinda descalificó los dichos del presidente de la Cámara de Diputados en la pasada Legislatura, así como culpó a su edad por lo dicho en contra de su compañero de militancia.

“Yo creo que ya está muy mayor Porfirio, ya alejado de la realidad”

Y es que el pasado 2 de junio, durante la XL reunión plenaria de la Comisión Permanente de Partidos Políticos de América Latina (Copppal), Porfirio Muñoz Ledo declaró que se ha integrado un nuevo agente en la política mexicana: el narcotráfico.

De acuerdo con Muñoz Ledo, México dejó la transición democrática y está “iniciando una revisión autoritaria” con el narcotráfico (Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro)

“Ha aparecido un nuevo rey de la selva, que es el narco, porque potencia en dimensiones nunca soñadas, nunca imaginadas, el uso del dinero”, manifestó en su momento.

De acuerdo con Muñoz Ledo, desde hace “dos, tres años”, México dejó la transición democrática y está “iniciando una revisión autoritaria” con el narcotráfico.

Por lo que le advirtió al mandatario federal que “su contubernio o alianza con el narco no es heredable, porque éstos (los narcos), como lo han hecho siempre, en todas partes, en todas plazas políticas, se entienden con el que va a llegar, ya no va a necesitar el narco del presidente”.

López Obrador aseguró este 3 de junio que sólo buscan desprestigiarlo a días de las elecciones estatales (Foto: Diego Simón Sánchez/Cuartoscuro)

Tras lo dicho, el presidente López Obrador aseguró este 3 de junio que sólo buscan desprestigiarlo a días de las elecciones estatales del 5 de junio, además de calificar las declaraciones de “corrientes y vulgares”.

“Es realimente muy corriente, muy vulgar todo esto, lo lamento porque el licenciado Muñoz Ledo me conoce muy bien y se atreve a sostener que el gobierno tiene vínculos con el narco, es un juicio sin fundamento, temerario”

Al igual que Mario Delgado, varios militantes salieron en defensa del mandatario federal; tal fue el caso del coordinador de Morena en la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal Ávila, quien calificó de “una exageración y falsedad” lo dicho por Muñoz Ledo.

Ricardo Monreal calificó de “una exageración y falsedad” lo dicho por Muñoz Ledo (REUTERS/Carlos Jasso)

En entrevista con Paulina Greenham y Alejandro Cacho para El Heraldo de México, el morenista sostuvo que las personas que conocen al jefe del Ejecutivo saben que nunca “estaría en un acuerdo con el crimen organizado, él es humanista, un hombre conciliador”.

Según señaló Monreal, AMLO es un dirigente social que se ha formado en la lucha y, “como muchos de nosotros”, ha sufrido persecuciones, estigmatización, “incluso desprecio, pero el decir que él está en contubernio o en complicidad con el narco es una exageración”.

“Yo estimo mucho a Porfirio, es más, hablo con él continuamente, yo creo que él está sentido y eso lo hace hablar, el trato que se le ha dado por Morena no ha sido el correcto, y lo que está haciendo Porfirio es una especie de expresar su enfado o su desacuerdo”

Claudia Sheinbaum dijo que las declaraciones del político son “absolutamente falsas y vergonzosas” (Foto: Twitter/@Claudiashein)

Mientras que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que las declaraciones del político son “absolutamente falsas y vergonzosas”.

“Por querer llamar la atención o por ya no saber cómo parar a este gran movimiento, utilizar estas mentiras como parte de la política. La política no son mentiras, no son calumnias; la política es una forma de transformación de la realidad”, manifestó este viernes en conferencia de prensa.

