El día que Muñoz Ledo dijo que AMLO era un iluminado: “auténtico hijo laico de Dios y servidor de la patria”

Muñoz Ledo acusó, el pasado jueves, que AMLO estaba relacionado con el narcotráfico. FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

El pasado jueves, el veterano político mexicano, fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Porfirio Muñoz Ledo, expuso que el narcotráfico no va a necesitar del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), cuando éste deje el cargo. “Debe entender Andrés Manuel López Obrador que su contubernio o alianza con el narco no es heredable, porque es un hecho que -en todos lados- se entienden con el que va a llegar, ya no va a necesitar el narco del presidente”, expuso Muñoz Ledo.

Esto lo declaró durante la XL Reunión Plenaria de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina (COPPPAL), en la que en fechas recientes se reeligió a Alejandro Moreno como presidente del organismo. “(El narcotráfico) va a prescindir del presidente y habrá el peligro de que exija más a los nuevos actores”, aseguró Muñoz Ledo.

A su vez, el político de 88 años, advirtió de la participación de un nuevo agente en la política mexicana. “Ha aparecido un nuevo rey de la selva, que es el narco, porque potencia en dimensiones nunca soñadas, nunca imaginadas, el uso del dinero”, agregó el ex diputado y politólogo de profesión. “Ha explotado una bomba en el jardín, ha aparecido un nuevo actor que no existía en los procesos políticos, que viene a revolucionar lo que entendemos como procesos políticos. Participó durante las últimas décadas en terrorismos, en caídas de gobiernos, hasta en Ucrania está ahora; con AL Qaeda, con Irak, que es la participación del narcotráfico en guerras internas”, sostuvo.

Por su parte, reviró: “En México ha terminado la transición democrática, está iniciando una reversión autoritaria”, señalando el gobierno del actual presidente, López Obrador.

Muñoz Ledo fue el encargado de entregar la banda presidencial el primero de diciembre de 2018, en la Cámara de Diputados, a López Obrador, donde tomó protesta como mandatario del país.

Esto, además de otras declaraciones que ha hecho Muñoz Ledo en contra del mandatario, solo demuestran que no está muy contento con su gobierno. Sin embargo, no siempre fue así. Y es que cuando López Obrador llegó a la presidencia, en 2018, Muñoz Ledo era Presidente de la Cámara de Diputados, y fue el encargado de entregar la banda presidencial el primero de diciembre de 2018, en la Cámara de Diputados, donde tomó protesta como mandatario del país.

Un día después de este evento, el veterano político posteó un tuit, en donde dijo que en dicha toma de protesta, había confirmado que AMLO había tenido una transfiguración, y se había revelado como un personaje místico, un cruzado y un iluminado. “Desde la más intensa cercanía confirmé ayer que Andrés Manuel @lopezobrador_ ha tenido una transfiguración: se mostró con una convicción profunda, más allá del poder y la gloria. Se reveló como un personaje místico, un cruzado, un iluminado”, posteó en su red social.

También lo llamó auténtico hijo laico de Dios y un servidor de la patria, y pidió que todos lo cuidaran y lo siguieran. “La entrega que ofreció al pueblo de México es total. Se ha dicho que es un protestante disfrazado. Es un auténtico hijo laico de Dios y un servidor de la patria. Sigámoslo y cuidémoslo todos”, expresó en otro mensaje en la red social.

AMLO responde a Muñoz Ledo

Por su parte, el presidente de respondió la mañana de este viernes al político por medio de su conferencia de prensa mañanera, llevada a cabo en el Salón Tesorería de Palacio Nacional. El jefe del Ejecutivo aseguró que él no tiene ningún vínculo con el narcotráfico como aseguró Muñoz Ledo. “Es muy lamentable, vulgar bajo; pero tampoco crean que me preocupa mucho. En primerísimo lugar porque estoy muy tranquilo con mi conciencia, en primerísimo lugar, y en segundo lugar, porque es falso, completamente falso, yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, por eso puedo enfrentar a la mafia del poder, a los delincuentes dedicados a la violencia, a la delincuencia organizada y la delincuencia de cuello blanco, sí puedo enfrentarlos”, sostuvo de manera enfática.

“Es realmente muy corriente, muy vulgar todo esto. Lo lamento porque, por ejemplo, el licenciado Muñoz Ledo me conoce muy bien y se atreve a sostener que el gobierno tiene vínculos con el narcotráfico. Es un juicio sin fundamento, temerario, el señor Labastida lo mismo…pero además sin ninguna prueba. Y creo que es un asunto de nostalgia y, con todo respeto, de la edad, por eso yo no puedo seguir una vez que se concluya de mi periodo, porque lo peor que puede pasar en política es que haga uno el ridículo, si uno tiene demasiado apego al poder o se encariña con el poder, pues puede cometer muchos errores”, recalcó López Obrador.

