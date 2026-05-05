BTS impulsa la economía mexicana: conciertos en CDMX dejan derrama económica superior al millón de pesos

BTS en México (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Ciudad de México alista los últimos preparativos para darle la bienvenida a BTS con su gira internacional ‘ARIRANG’ el próximo 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros.

En este contexto la capital del país se prepara para recibir a miles de personas que asistirán a estos conciertos o formarán parte de las actividades programadas por parte de la banda de K-pop y las ARMY (nombre del fandom).

PUBLICIDAD

De acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX), estos espectáculos dejarán una derrama económica estimada en 1,861 millones de pesos, consolidando al país como punto de referencia para los grupos surcoreanos.

El presidente del organismo, Vicente Gutiérrez Camposeco remarcó que la realización de presentaciones de esta magnitud confirma la capacidad de la capital para atraer acontecimientos internacionales, lo que impulsa la reactivación y el dinamismo de los sectores comercial y de servicios.

PUBLICIDAD

BTS en México

Proyecciones económicas ante conciertos de BTS en la capital del país

Las proyecciones señalan que la venta de entradas generará 1,529 millones de pesos, mientras que la ocupación hotelera superará los 294 millones 586 mil pesos debido a la llegada de visitantes tanto nacionales como extranjeros.

El gasto en alimentos y servicios se estima en 37 millones 670 mil pesos, lo que beneficiará a restaurantes, bares, cafeterías y locales de comida rápida, sobre todo en las proximidades de Ciudad Deportiva y zonas turísticas.

PUBLICIDAD

La afluencia de fanáticas también favorecerá a otros rubros como transporte, tiendas de conveniencia, comercios de recuerdos y agencias de viajes, que aprovecharán la permanencia prolongada de los asistentes.

Gutiérrez Camposeco enfatizó que estos espectáculos internacionales traen ventajas a todos los eslabones de la cadena productiva, posicionando a la Ciudad de México como un centro cultural de relevancia global.

PUBLICIDAD

“La llegada de fenómenos globales como BTS posiciona a nuestra ciudad como un destino cultural clave”, aseguró el empresario.

La Canaco CDMX solicitó a las autoridades capitalinas redoblar los operativos de movilidad y seguridad en los alrededores del estadio para garantizar una experiencia satisfactoria a quienes acudan, además de proyectar una imagen favorable de la ciudad ante visitantes de todo el mundo.

PUBLICIDAD

Setlist de BTS en México

Esta es la lista de canciones que RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook presentaron durante el primer concierto de la gira en Corea del Sur, por lo que se prevé que sea el mismo setlist que interpreten en México para sus seguidoras.

Hooligan

Aliens

Run BTS

They don’t know bout us

Like animals

Fake love

Swim

Merry go round

2.0

Normal

Not today

Mic drop

FYA

Fire

Body to body

Idol

Come over

Butter

Dynamite

Canción sorpresa

Segunda canción sorpresa

Please

Into the sun