Layda Sansores arremetió contra la FGR por investigación en su contra: “Se creen artistas de cine”

Layda Sansores arremetió contra el fiscal regional Germán Castillo por iniciar una carpeta de investigación en su contra, y lo consideró como un "amigo de Alejandro Moreno", a quien ha estado evidenciando en presuntos actos de corrupción

Layda Sansores está en la mira de las autoridades, luego de que la gobernadora de Campeche diera a conocer audios donde presuntamente se escucha al dirigente nacional del PRI, al mismo tiempo que se le vincula con supuestos actos de corrupción y violencia.

Por ello, el fiscal de control regional de la Fiscalía General de la República (FGR), Germán Castillo, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, aseguró que iniciaron una carpeta de investigación de oficio en contra de Layda Sansores para descubrir si ella fue quien grabó las conversaciones.

Agregó que lo primero es apoyarse en dictámenes periciales para establecer, primero, si los audios son producto de una intervención de la comunicación privada del líder priista, y en segundo lugar, determinarán si se trató de un acto ilícito, lo que podría significar hasta 6 años de cárcel.

Layda Sansores ha publicado diversos audios en contra de Alejandro Moreno, mismos que lo vincularían en presuntos actos de corrupción

Al respecto, Layda Sansores arremetió, primero, contra el fiscal regional, a quien le reprocho que de entrevistas en la televisión, y que siga de oficio un presunto delito por el que no tiene ninguna denuncia por parte de Alejandro Moreno.

Aseguró en este sentido que “Alito tiene mucha suerte”, vinculando, además, al dirigente del PRI y a Germán Castillo como presuntos amigos, razón por la que especuló que se dio inicio a la carpeta en su contra.

“Mire fiscal, yo no sé quién le dio permiso, nunca he visto a un Ministerio Público que asiste a una entrevista con Ciro Gómez Leyva (...) lo reconoce que no han puesto la denuncia, pero lo investiga de oficio, inventando ya de alguna manera predisponiendo, prejuiciado el asunto”.

En este sentido, Layda Sansores aseguró que se podría estar violando su debido proceso en caso de que tuviera que ser juzgada, pues “el sigilo en la investigación es fundamental y puede ser causa de un delito pero de su parte”.

Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, negó que las grabaciones compartidas por Layda Sansores tengan veracidad y rechazó que se trate de su voz

Por último, le advirtió que se pondrá interesante el caso, sobre todo en estos momentos en que los fiscales “se creen más artistas de cine” dando entrevistas en los medios de comunicación.

También arremetió contra Ciro Gómez Leyva, presentador de Imagen Televisión, a quien dijo que supuestamente le pagan “chayote”; es decir, que le dan dinero por hablar bien de Alejandro Moreno.

“El único que lo defendió, yo no sé de qué tamaño es el chayote, pero él sí”, dijo durante su conferencia de prensa en redes sociales conocida como Martes del Jaguar.

Por su parte, el periodista a través de sus redes sociales que únicamente se buscó a la FGR para que contestara algunas preguntas, entre ellas, si la gobernadora de Campeche rompió la ley al circular estos audios.

El periodista, Ciro Gómez Leyva, durante la primera emisón del noticiero nocturno en Imagen Televisón.

“¡Layda, Layda! Nosotros buscamos a la @FGRMexico para hacerle una pregunta: ¿Si habías violado la ley? La FGR nos respondió a través del fiscal Castillo. ¿Cuál es el misterio, dónde está el complot, @LaydaSansores?”, redactó en sus redes sociales.

Lo último que se supo en la guerra de audios y declaraciones, fue una grabación presentada por Layda Sansores, de nueva cuenta en contra del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno.

Tras recitarle la canción “Rata de dos patas” de Paquita la del Barrio, la gobernadora reveló la primera parte de un nuevo audio en donde se le escuchó planear una presunta operación de lavado de dinero.

En la conversación con su aparente abogado, se le escucharía indicar que consiguió evadir algunas de sus propiedades en su declaración tres de tres antes de que consiguiera llegar a la Cámara de Diputados.

