Claudia Sheinbaum demeritó los audios filtrados de ‘Alito’ Moreno: “No es el esquema del Gobierno”

(Foto: Archivo)

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum Pardo, negó la veracidad del audio donde Alejandro Alito Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), evidenció una supuesta amenaza presidencial a la bancada tricolor.

Así lo declaró en conferencia de prensa, donde - sin ahondar en más detalles - aseguró que la conducta demandada por el priista “no correspondería” al esquema del Gobierno de la Cuarta Transformación (4T).

“La verdad no creo que haya sido así. No es el esquema del Gobierno de México”.

Por el contrario, la mandataria capitalina dedicó más tiempo a elogiar a Layda Sansores, gobernadora de Campeche, por “evidenciar la corrupción del PRI” con las primeras filtraciones que tambalearon la imagen de Alito al señalarlo por presunta corrupción, lavado de dinero y ataques a la prensa.

(Foto: MOISÉS PABLOCUARTOSCURO.COM)

Aunado a ello, Sheinbaum secundó la declaración que López Obrador emitió en su mañanera al ser cuestionado por dicha controversia que ha intensificado las fricciones entre el bloque de la Cuarta Transformación (4T) contra el PRI y sus aliados.

Cabe señalar que la filtración del priista es una respuesta a los ataques que Sansores inició el 25 de mayo pasado: en ésta, Alejandro señaló que Andrés Manuel y el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, enviaron a Manuel Velasco, senador por el Verde Ecologista (PVEM), para advertir de las posibles represalias en contra del priista si su partido no apoyaba la iniciativa energética.

Bajo ese sentido, y pese a reservarse el derecho de opinar a profundidad, López Obrador negó haber enviado amenazas a Alito Moreno para que apoyara la Reforma Eléctrica.

“No es cierto. Yo no me meto en eso. Nunca lo he hecho. Es un asunto de principios; de ideales; de moral”, expresó.

Además, aseguró que no ha entablado un diálogo directo con el militante del Verde “desde hace dos o tres años”. Afirmó que el único contacto que ha tenido fue un simple saludo durante la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Por otro lado, AMLO refrendó que esta serie de dimes y diretes son circunstanciales por las próximas elecciones 2022 donde se renovará la gubernatura de seis entidades: Oaxaca, Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Quintana Roo y Tamaulipas.

(Foto: Moisés Pablo © Cuartoscuro / Galo Cañas © Cuartoscuro)

“Habló con su jefe ahí enfrente de mí. (...) Y que si no jalabas, se iban a ir con todo”, se escucha en la conversación suscitada el pasado 8 de abril, previo a la votación por la iniciativa de Reforma Eléctrica - y en medio de las continuas “seducciones” que López Obrador había lanzado al priista para apoyar el proyecto.

Asimismo, se aprecia como el senador insistía a su amigo que no se cerrara al diálogo, pero no lo convenció. Alito se quejó de que la administración federal quisieran obligarlos bajo amenazas a aceptar alinearse, tomó nota y al final del video publicado añadió que había grabado la conversación por temas de seguridad.

Sin embargo, el ex gobernador de Chiapas no guardó silencio tras la acción de Alejandro Moreno y acusó que éste violó su confianza luego de 20 años de haber sostenido pláticas privadas con él.

SEGUIR LEYENDO: