Sandra Cuevas: qué dijo Claudia Sheinbaum sobre la supuesta destitución de la alcaldesa

En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum comentó sobre la supuesta destitución de la alcaldesa Sandra Cuevas, la cual se viene comentando desde hace algunos días. “Parece que hubo una queja ciudadana que la Contraloría remitió al Tribunal de Justicia Administrativa”, señaló la titular de la administración pública en CDMX.

Además aseguró que al parecer fue una resolución del TJC el cual deberán de explicar. “Tiene que explicarlo el Tribunal de Justicia Administrativa, exactamente cuáles fueron las razones y por qué esta resolución”. También habló sobre esperar la declaración del TJC para realizar el procedimiento debido en cuanto a un nuevo nombramiento.

Los comentarios de Sheinbaum llegaron horas después de que en Twitter la periodista Fátima Monterrosa diera a conocer los presuntos documentos del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México (TJC) en donde se confirmó que Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, será separada definitivamente de su cargo e inhabilitada del servicio público por un periodo de un año.

De acuerdo con la periodista el motivo fue abuso de funciones al cerrar el deportivo Guelatao sin fundamento. Foto: Twitter/ @fmonterrosa

“Aquí, documento oficial @TJA_CDMX que destituye e inhabilita x 1 año a la alcaldesa @SandraCuevas_@AlcCuauhtemocMx x abuso de funciones al cerrar deportivo Guelatao sin fundamento y manera dolosa”, comentó Fátima Monterrosa. Además la periodista compartió dos fotos que declaró como oficiales.

“Sandra Xantal Cuevas Nieves incumplió obligaciones previstas en la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México”, señaló el documento.

Fue el 14 de octubre del año pasado cuando Cuevas anunció en videoconferencia que el Deportivo Guelatao cerraría para verificar la calidad del inmueble, pues aseguró que se encontraba en riesgo de colapsar. Después de 41 días de permanecer cerrado reabrió sus puertas tras reconocer que era utilizable.

La jefa de gobierno comentó sobre el caso de la alcaldesa Sandra Cuevas. Captura: Twitter Gobierno de México

Cabe señalar que desde el pasado viernes 27 de mayo circuló en redes sociales la noticia de la destitución e inhabilitación del cargo de Sandra Cuevas, esto después de que la periodista Fátima Monterrosa aseguró a través de su Twitter que la alcaldesa habría sido notificada sobre esto.

Sin embargo ese mismo día Sandra Cuevas publicó un video donde afirmó que no había sido notificada por el Tribunal de Justicia Administrativa y comentó: “Respecto a la noticia que circula en redes sociales y medios de comunicación sobre una supuesta destitución e inhabilitación como alcaldesa de #Cuauhtémoc, quiero decirles que hasta el día de hoy 27 de mayo de 2022, no he sido notificada. ¡Seguiremos trabajando con la misma fe!”.

“Quiero informarles respecto a la noticia que está circulando en redes sociales y en los diferentes medios que no he sido notificada de ninguna suspensión, inhabilitación o destitución de mi cargo como alcaldesa de Cuauhtémoc”, comentó en el video publicado.

La periodista dio a conocer sobre la destitución de la alcaldesa Sandra Cuevas. (foto: @fmonterrosa)

De igual manera se dio a conocer sobre una multa e incluso un posible arresto de la alcaldesa a causa de no cumplir la sentencia que se dictó de demoler los niveles excedentes del negocio Toledo Rooftop, pues se trató de un edificio de ocho niveles cuando la delegación Cuauhtémoc establece un máximo de ocho pisos.

“Un tema del 2019, es decir de la administración pasada que estamos atendiendo. Saludos”, contestó la alcaldesa de Cuauhtémoc. Cabe destacar que el periodo de la multa es de cinco días y si no se cumple sentencia podría enfrentar un arresto hasta por 36 horas.

