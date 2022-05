Tundieron a Sandra Cuevas por presumir sus regalos de cumpleaños

Cuevas mencionó que en su cumpleaños trabajó para toda la alcaldía Cuahtémoc. Capturas: Twitter @SandraCuevas_

Con motivo de su cumpleaños Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, mostró a través de un video publicado en su red social Twitter los regalos que recibió: desde felicitaciones hasta serenatas. Sin embargo los cibernautas no lo recibieron de la mejor manera pues opinaron que Cuevas intentó presumir.

En el video mencionó: “Gracias a los vecinos, a las vecinas, a algunos compañeros de la política que me enviaron muchos regalitos, que bonito la verdad no me gustan las fiestas ni celebrar mi cumpleaños pero sí me siento muy emocionada de recibir tanto cariño”.

Además se encontró rodeada de flores, globos, pasteles. “Flores, una obra de arte, también me trajeron fruta, miren que bonito”, dijo mientras hacía un recorrido por el cuarto mostrando lo que recibió lo cual también incluía una escultura de un águila. “Gracias, que Dios los bendiga y me la pasé muy bien, trabajando para todos ustedes familia de la alcaldía Cuauhtémoc”, mencionó por último.

La alcaldesa presumió una serenata de hasta 100 mariachis. Foto: Twitter/@SandraCuevas_

“Quiero agradecer las muestras de afecto que recibí por mi cumpleaños: Desde un ‘¡Felicidades!’, hasta 4 serenatas -una de ellas con más de 100 mariachis-. No me gustan los festejos, pero estas demostraciones de aprecio, me llenan de alegría y fuerza para seguir trabajando con fe”, escribió a través de un tuit.

El usuario @enriqmaldoh escribió: “Felicidades, fui yo quien mandó a los 100, mi reino es tuyo”. A lo que la alcaldesa contestó: “Gracias pero dicen que fueron mi novio y mi papá” con una foto donde se aprecian los supuestos 100 mariachis.

Esto ocasionó polémica entre los cibernautas pues uno de los usuarios comentó: “Luego nos muestras el recibo del mariachi que recibió tu novio y/o papá, por eso de la transparencia”.

Sandra Cuevas enseñó el pastel de cumpleaños que le mandaron. Capturas: Twitter @SandraCuevas_

“¡Milagro! Los vecinos y las vecinas de la Alcaldía Cuauhtémoc espontáneamente le mandaron a su alcaldesa flores del mismo color. Ah, qué bonito”, tuiteó el usuario @gcastroibarra. Otro de los usuarios comentó: “Todos tenemos esa amiga que dice que le regalan flores para no decir que se las compra ella”.

En general los comentarios de respuesta al video de la alcaldesa fueron en manera de burla pues muchos consideraron que los regalos fueron hechos por ella misma, además de rechazar el hecho de que buscara validación como funcionaria pública.

Recientemente la alcaldesa Sandra Cuevas se ha visto envuelta en varias polémicas como los rótulos retirados en la Alcaldía Cuauhtémoc donde los ciudadanos rechazaron y criticaron esta medida que calificaron como autoritaria.

El cuarto en el que se encontraba la alcaldesa se mostró lleno de regalos. Capturas: Twitter @SandraCuevas_

Después de eso, José Ramón López Beltrán se sumó a la ola de memes para burlarse de la decisión de la alcaldesa, Cuevas le contestó: “A mí me podrán criticar muchas cosas a causa de mi arduo trabajo, pero jamás me señalarán como una ladrona y holgazana como a ti junior. ¡Ahora ve y acúsame con tu papá, mantenido!”.

Hace unos días Cuevas anunció que iba a trabajar con artistas mexicanos que participarán en “El Gran Mural de la Historia de los Mercados Públicos en la Ciudad de México”, el cual se realizará en el Mercado Juárez. La alcaldesa afirmó que el único mural que ha sido borrado es el de este mercado y no fue su decisión puesto que esto se realizó cuando se encontraba suspendida tras la denuncia en su contra por abuso de autoriad.

