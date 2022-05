Tras la polémica de los rótulos, Sandra Cuevas anunció nuevos murales en el Mercado Juárez

Sandra Cuevas aseguró que ella no ordenó retirar el mural del inmueble (Foto: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO)

En medio del polémico retiro de los rótulos en la alcaldía Cuauhtémoc, su regidora Sandra Cuevas aseguró que ella no fue la responsable de que el mural que se encontraba en el Mercado Juárez fuese tapado y anunció una nueva imagen para el inmueble.

A través de su cuenta de Twitter, Sandra Cuevas compartió un video en el que mencionó que la decisión fue tomada por dos servidores públicos, sin embargo, no mencionó los nombres de los implicados pero dijo que ya no se encuentran trabajando en la alcaldía Cuauhtémoc.

Asimismo, la alcaldesa anunció que convocó a un grupo de artistas para que se cambie el diseño del Mercado Juárez para que entre sus paredes se cuente la historia de estos centros de venta.

“Se va a pintar un gran mural, el mural más grande que haya en un mercado público y que va a contar la historia de los mercados y va a estar pintado por grandes artistas mexicanos”, declaró la alcaldesa en dicho material audiovisual.

La alcaldesa de la Cuauhtémoc anunció nueva imagen para el Mercado Juárez (Foto: Twitter/@SandraCuevas_)

Pese a las duros señalamientos que se han hecho por medio de redes sociales en su contra por la eliminación de rótulos en puestos ambulante en la alcaldía, Sandra Cuevas afirmó que en la Cuauhtémoc se respeta las decisiones y exigencias de sus habitantes.

“Vecinos y vecinas, en Cuauhtémoc amamos el arte y en Cuauhtémoc respetamos lo que ustedes decidan y lo que ustedes pidan, yo gobierno para ustedes, no gobierno para un partido político, no gobierno para nadie más que no sea para tenerlos contentos a ustedes. Todo tiene solución”, sentenció.

Acompañado del video, Sandra Cuevas escribió: “El único mural que ha sido borrado en #Cuauhtémoc es el del Mercado Juárez, mientras yo estaba suspendida de mi cargo. A los responsables les pedí la renuncia. Ahora la fachada se convertirá en la Crónica Urbana de ‘El Gran Mural de la Historia de los Mercados Públicos en CDMX’”.

Cabe mencionar que la desaparición de los rótulos que suelen adornar esencialmente a los puestos de comida son parte de la “Jornada Integral del Mejoramiento del Entorno Urbano”, impulsada por Sandra Cuevas para homologar la imagen de los locales con el de la demarcación.

José Ramón López Beltrán se mofó de la decisión de Sandra Cuevas (Foto: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO)

Este hecho fue criticado por periodistas, funcionarios públicos y hasta por influencers, pero quien llamó la atención por su forma de desacreditar el actuar de Sandra Cuevas fue José Ramón López Beltran, hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Y es que el primogénito del Jefe del Ejecutivo utilizó un meme que hacía alusión a una famosa caricatura. Ante la publicación de López Beltrán, la alcaldesa de la Cuauhtémoc se lanzó contra el hijo de AMLO y lo tachó de ser un “holgazán y flojo”.

“@JRlopezbeltran: A mí me podrán criticar muchas cosas a causa de mi arduo trabajo, pero jamás me señalarán como una ladrona y holgazana como a ti junior. ¡Ahora ve y acúsame con tu papá, mantenido!”, redactó la alcaldesa horas antes de que subiera el video a las afueras del Mercado Juárez

Claudia Sheinbaum tachó de "autoritario" el actuar de Sandra Cuevas (Foto: Claudia Sheinbaum/Youtube)

En la imagen que compartió José Ramón se observan los populares dibujos del Crustáceo Cascarudo y el Balde de Carnada, los restaurantes de Plankton y Don Cangrejo, respectivamente, de la caricatura Bob Esponja de Nickelodeon.

Por otra parte, quien también desaprobó el actuar de la alcaldesa fue Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, quien dijo que la decisión de Sandra Cuevas se trataba de algo “absolutamente autoritario”.

