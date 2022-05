“¿No es ilegal hacer campaña?”: Chumel Torres criticó a Sheinbaum y figuras de la 4T por viaje a Aguascalientes

Chumel Torres arremetió contra Sheinbaum y funcionarios de la 4T por viaje a Aguascalientes (Foto: Instgram ChumelTorres/Gobierno de CDMX)

Luego de que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que viajaría a Aguascalientes para apoyar a la candidata de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la gubernatura de la entidad, las críticas de los internautas no se hicieron esperar, entre ellas, la del comediante chihuahuense, Chumel Torres.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el conductor de El Pulso de la República cuestionó a sus seguidores sobre la legalidad de los actos de la mandataria capitalina y sus acompañantes, pues entre ellos se encontraban el secretario de Gobernación, Adán Augusto López y la titular de Energía, Rocío Nahle.

Asimismo, cuestionó a los funcionarios morenistas el por qué no usaron el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), una de las obras insignia y polémicas del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), para viajar a la entidad.

Torres cuestionó a los funcionarios morenistas el por qué no usaron el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (Foto: Twitter/@ChumelTorres)

“Dos preguntas: 1. ¿No es ilegal que autoridades del estado en funciones hagan campaña para un partido? 2. ¿Por qué no volaron del AIFA?”

Ante su publicación, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues varios usuarios intentaron dar una respuesta a las preguntas del comediante chihuahuense.

“No, si no son en horas de servicio, cada quien es libre de hacer con su tiempo libre lo que se le dé la gana”, “1. Está dentro de lo permitido si no es su horario de trabajo o si pide ‘día libre’, y que no use recursos públicos. Lo que está mal es que una persona se ausente tanto de su trabajo sin consecuencias. 2. Porque no vale verg*” y “No es ilegal si lo hacen en su tiempo libre, pero sería interesante saber si la transportación , hospedaje o comida lo pagan con su propio dinero o dinero del gobierno”, fueron algunos de los comentarios.

Claudia Sheinbaum informó que solicitó, una vez más, el descuento del día para viajar a Aguascalientes y Durango (Foto: Twitter/@mario_delgado)

Y es que la mañana de este 28 de mayo, Claudia Sheinbaum informó que solicitó, una vez más, el descuento del día para viajar a Aguascalientes y Durango con el fin de apoyar el cierre de campañas de Nora Ruvalcaba y Marina Vitela, respectivamente.

Poco después, la mandataria capitalina compartió una fotografía en el aeropuerto en compañía de Adán Augusto, Rocío Nahle, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro; la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y la vicecoordinadora del grupo parlamentario morenista en San Lázaro, Aleida Alavez Ruiz.

“Estamos aquí en Aguascalientes con la próxima gobernadora, con Adán Augusto, Mario Delgado, Víctor de Baja California Sur (…) y la Cámara de Diputados presentes. ¡Nora gobernadora, Nora gobernadora!”, comentó la mandataria en un audiovisual compartido por el presidente nacional de Morena.

Denuncias ante el INE por actos de precampaña y campaña

PRI presentó ante el Instituto Nacional Electoral (INE) tres solicitudes de medidas cautelares (Foto: especial)

Cabe recordar que ante los viajes de funcionarios de la Cuarta Transformación para apoyar a candidatos de las elecciones de 2022, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó ante el Instituto Nacional Electoral (INE) tres solicitudes de medidas cautelares.

De acuerdo con la Comisión de Quejas y Denuncias del órgano electoral, las denuncias fueron presentada en contra de la mandataria capitalina, el canciller Marcelo Ebrard, el secretario de Gobernación y el partido Morena por la presunta realización de actos anticipados de precampaña y campaña ante la elección presidencial del 2024.

Lo anterior, señaló el INE, derivado de notas periodísticas digitales y en redes sociales en las que los tres servidores públicos publicaron pronunciamientos como probables aspirantes a la presidencia durante su asistencia a los eventos.

Sin embargo, la Comisión declaró el pasado 26 de mayo improcedente las medidas cautelares, pues estimó que “de las frases denunciadas, bajo la apariencia del buen derecho, no se aprecian expresiones que, de manera objetiva, manifiesta, abierta inequívoca y sin ambigüedades, soliciten el apoyo en favor o en contra de una opción electoral, sino expresiones y opiniones que reflejan la ideología y simpatía hacía una candidatura partidista”.

