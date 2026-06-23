“Queremos pastel”: Sheinbaum celebrará su cumpleaños número 64 en La Mañanera

La presidenta Claudia Sheinbaum durante 'La Mañanera' de este lunes. (Gobierno de México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que mañana comenzará las celebraciones por su cumpleaños número 64, partiendo un pastel en la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, en Palacio Nacional.

En su conferencia mañanera de hoy, los reporteros le preguntaron a la mandataria sobre si habría pastel por su cumpleaños, a lo que ella respondió que sí e incluso, le pidió a uno de los trabajadores del gobierno federal encargarse de comprarlo.

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