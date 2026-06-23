México

Mug Cake de avena y plátano: el postre saludable en taza que se prepara en minutos y conquista por su sabor

Esta alternativa casera combina ingredientes sencillos para crear una opción práctica, esponjosa y perfecta para disfrutar en cualquier momento del día

Guardar
Google icon
Mug Cake de avena y plátano caliente en una taza, con rodajas de plátano, copos de avena, miel y vapor. Alrededor hay plátano, canela y avena.
Los postres rápidos ganan popularidad y el Mug Cake de avena y plátano destaca por prepararse en una taza en pocos minutos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los postres rápidos han ganado popularidad entre quienes buscan disfrutar algo dulce sin pasar demasiado tiempo en la cocina. Dentro de esas opciones destaca el Mug Cake de avena y plátano, una preparación sencilla que se elabora directamente en una taza y que puede estar lista en apenas unos minutos.

Su atractivo radica en la facilidad con la que se prepara y en la posibilidad de utilizar ingredientes que comúnmente se encuentran en casa. Gracias a la combinación de avena y plátano, el resultado es un pastel suave, húmedo y con un dulzor natural que resulta agradable al paladar.

PUBLICIDAD

Además, esta receta se adapta a distintos momentos del día. Puede disfrutarse como desayuno, merienda o postre, convirtiéndose en una excelente alternativa para quienes desean preparar algo casero sin complicaciones ni largas esperas.

Ingredientes y preparación para un Mug Cake perfecto

Primer plano de un mug cake de avena y plátano en una taza con una cuchara, sobre un posavasos de madera, rodeado de canela, miel, un plátano, avena en un bol y leche.
El Mug Cake de avena y plátano se elabora con ingredientes comunes de casa y logra un dulzor natural gracias al plátano. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las ventajas de esta receta es que requiere pocos ingredientes y un proceso muy simple, ideal para principiantes o para quienes tienen poco tiempo.

PUBLICIDAD

Ingredientes

  • 1 plátano maduro
  • 4 cucharadas de avena molida
  • 1 huevo
  • 1 cucharadita de polvo para hornear
  • 1 cucharadita de canela en polvo
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 cucharadita de miel (opcional)

Preparación

  1. Tritura el plátano dentro de un recipiente hasta formar un puré.
  2. Agrega el huevo, la vainilla y la miel. Mezcla bien.
  3. Incorpora la avena molida, la canela y el polvo para hornear.
  4. Vierte la mezcla en una taza apta para microondas.
  5. Cocina durante 2 o 3 minutos, dependiendo de la potencia del aparato.
  6. Deja reposar un minuto antes de disfrutar.

La clave para obtener una buena textura está en mezclar correctamente los ingredientes y respetar el tiempo de cocción. Unos segundos de más pueden hacer que el pastel pierda parte de su suavidad, por lo que conviene vigilar el proceso.

Por qué esta receta se ha vuelto tan popular

Un mug cake en una taza gris con rodajas de plátano, copos de avena, miel y azúcar glass. Una hoja de menta adorna el postre.
Esta receta de Mug Cake se adapta como desayuno, merienda o postre para quienes buscan algo casero sin largas esperas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mug Cake de avena y plátano ha logrado destacar porque ofrece una solución rápida para quienes desean preparar un postre individual sin necesidad de utilizar horno convencional. Su formato permite disfrutar una porción recién hecha cada vez que aparece el antojo.

Otro de sus puntos fuertes es la versatilidad. La receta puede enriquecerse con chispas de chocolate, nueces, almendras, coco rallado o incluso trozos de fruta fresca. Cada ingrediente adicional aporta un toque diferente sin modificar la esencia de la preparación.

Asimismo, el plátano ayuda a aportar humedad y sabor de manera natural, mientras que la avena contribuye a crear una textura agradable. Esta combinación ha convertido al Mug Cake en una de las recetas más compartidas entre quienes buscan opciones caseras y prácticas.

Ideas para personalizar y disfrutar cada versión

Mug cake de avena y plátano en una taza con una cuchara, decorado con rodajas de plátano, canela y miel, con vapor elevándose.
La receta se personaliza con cacao, chispas de chocolate, nueces, coco, fruta, yogur, frutos rojos o crema de cacahuate sin cambiar la base. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la receta básica ya ofrece un excelente resultado, existen distintas formas de transformarla para adaptarla a diferentes gustos. Una de las más populares consiste en añadir cacao en polvo para obtener una versión con sabor a chocolate.

También puede servirse acompañado de yogur natural, frutos rojos o una cucharada de crema de cacahuate. Estos complementos aportan nuevos matices y convierten una preparación sencilla en una experiencia mucho más especial.

Otra ventaja es que no requiere utensilios complicados ni grandes cantidades de ingredientes. Con una taza, un microondas y unos pocos minutos es posible preparar un postre cálido, aromático y reconfortante. Gracias a su practicidad, su sabor y su textura esponjosa, el Mug Cake de avena y plátano continúa posicionándose como una de las recetas rápidas favoritas para quienes desean disfrutar algo dulce hecho en casa sin invertir demasiado tiempo en la cocina.

Temas Relacionados

Mug CakePostresAvenaPlátanomexico-recetasmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tania Rincón defiende a Mauricio Ymay tras arremeter contra la CNTE y las Madres Buscadoras: esto dijo

La conductora respaldó a su compañero tras las críticas generadas por sus recientes declaraciones

Tania Rincón defiende a Mauricio Ymay tras arremeter contra la CNTE y las Madres Buscadoras: esto dijo

¿AMLO mató a su hermano? La historia real detrás del rumor

El diario Rumbo Nuevo publicó en 1969 dos versiones sobre la muerte de José Ramón López Obrador, hermano de AMLO. Aquí los detalles

¿AMLO mató a su hermano? La historia real detrás del rumor

AICM podría habilitar espacios para taxis de plataformas digitales, buscan ampliar opciones de transporte para turistas

Se propone ampliar las opciones de transporte para los turistas

AICM podría habilitar espacios para taxis de plataformas digitales, buscan ampliar opciones de transporte para turistas

¿Los jóvenes ya no quieren tener hijos? La falta de estabilidad económica condiciona más que el deseo de formar una familia

México figura entre los países donde más horas se trabaja y menos se gana

¿Los jóvenes ya no quieren tener hijos? La falta de estabilidad económica condiciona más que el deseo de formar una familia

Lo que debes hacer los primeros 10 minutos del día para eliminar la flojera y despertar tu cerebro de inmediato

Hay una ventana después de despertar en la que el cerebro se prepara solo y los estudios demuestran que sabotearla afecta la memoria y las emociones

Lo que debes hacer los primeros 10 minutos del día para eliminar la flojera y despertar tu cerebro de inmediato
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de junio

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de junio

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de junio: víctimas de desaparición denuncian incumplimiento de Segob en mesa de trabajo en CDMX

Asesinato de mujer frente al IMSS de Ciudad Obregón es investigado por vínculos directos con grupos criminales

Golpe al narco en Guerrero y Tlaxcala: aseguran más de tres toneladas de cocaína y detienen a cinco personas

Procesan a “El Gregory”, presunto integrante de la Unión Tepito y objetivo prioritario ligado a homicidios en CDMX

ENTRETENIMIENTO

Así luce actualmente Sergio Andrade; su hija Antonia filtra foto: “Sí es él”

Así luce actualmente Sergio Andrade; su hija Antonia filtra foto: “Sí es él”

¿Belinda y Cazzu juntas? La mexicana vuelve a encender rumores de una posible colaboración

Internautas aseguran que un supuesto “papel de la suerte” advirtió la separación de Cazzu y Christian Nodal

Ángela Aguilar y Christian Nodal reaparecen juntos en festejo con la familia del cantante

Coco Levy responde a filtración de detalles sobre su estado de salud

DEPORTES

Alejandro Zendejas sigue sin minutos en el Mundial 2026, pero confía en debutar

Alejandro Zendejas sigue sin minutos en el Mundial 2026, pero confía en debutar

FIFA confirma que el México vs Corea del Sur rompió récord histórico de visualizaciones en televisión

Panamá vs Croacia en VIVO: sigue las acciones en DIRECTO del partido de la jornada 2 en el grupo L del Mundial 2026

Partidos del Mundial 2026, hoy 23 de junio: hora, estadios y cómo ver en vivo, grupo por grupo

Qué pasará con Keylor Navas y Pumas: revelan la decisión del arquero con la llegada de Esteban Solari