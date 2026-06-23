México

Carlos Bonavides anuncia que busca ser diputado por Morena: “Me voy a lanzar”

El comediante destacó qué otros proyectos tiene actualmente

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Carlos Bonavides, un hombre de piel morena y cabello oscuro, sentado en una mesa con una taza de té, con una imagen circular de Claudia Sheinbaum sonriendo superpuesta
El actor Carlos Bonavides, visiblemente sorprendido, defiende a Claudia Sheinbaum en una entrevista, afirmando que es la "presidenta mejor preparada" para México. (Instagram: Carlos Bonavides / Gobiereno de México)

El actor y comediante Carlos Bonavides anunció su intención de buscar una diputación por Morena.

En entrevista con el canal de Eden Dorantes, el intérprete de Huicho Domínguez detalló sus planes laborales, sus motivos para entrar a la política y la manera en la que enfrentaba la situación económica actual.

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Carlos Bonavides desea ser diputado por Morena

Durante la entrevista, Carlos Bonavides confirmó su interés por contender por una diputación federal con Morena.

“Voy a ser diputado. Voy a ser diputado por Morena, ¿eh?”, declaró el actor ante la pregunta sobre su futuro político. Precisó que no tenía relación formal con el partido, pero insistió: “Me voy a lanzar, no tengo ninguna relación, pero voy a ser”.

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Carlos Bonavides pasó de protagónicos a alquilarse para promocionar pequeños comercios en redes sociales.
Carlos Bonavides pasó de protagónicos a alquilarse para promocionar pequeños comercios en redes sociales. (@carlosbonavidesoficial, Instagram)

El actor señaló que su experiencia como concejal en Azcapotzalco le daba base para buscar un cargo mayor.

Bonavides comentó que enfrentaba los mismos problemas de ingreso que muchos mexicanos.

“Si ganara el salario mínimo, estaría muerto. Yo tengo muchos gastos, pero le busco por todas partes”, explicó el actor, quien negó estar en bancarrota y resaltó su capacidad para generar ingresos a través de diversos proyectos.

¿Qué hace Carlos Bonavides actualmente?

Bonavides detalló que, además de su interés político, continúa activo en la televisión:

“Ayer tuve llamado en el programa de Abelito y hoy regreso al programa de Riquísimos. Tengo contrato, voy a hacer varios capítulos y hay planes para una telenovela”.

El actor ha sido banco de ataques en redes sociales luego de publicar un video donde defiende la construcción de AIFA.
Carlos Bonavides ha sido banco de ataques en redes sociales luego de publicar un video donde defiende la construcción de Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Foto: @carlosbonavidesoficial

Además, anunció la próxima publicación de su libro: “Dentro de mes y medio ya hago la rueda de prensa para lanzar mi primer libro. Se va a llamar ‘Pónganle alcohol en el ombligo’”.

Describió su libro como una narración de tres días de borrachera, con elementos de comedia y ficción.

“El libro habla del alcoholismo, pero en comedia. Es una borrachera de tres días que empieza en un gran premio y termina en los tiraderos de basura de Ciudad Nezahualcóyotl”, relató. Añadió que el capítulo más difícil trataba sobre una experiencia paranormal.

Bonavides también declaró que imparte clases de actuación y realizaba videos promocionales para empresas.

Reconoció ser beneficiario de programas sociales del gobierno federal: “Yo cobro cada dos meses mi tarjeta de bienestar, a mucho orgullo. Es la primera vez que el gobierno nos da, y a mi edad me cae muy bien la lanita que nos da”.

El actor busca respaldo del público

En la conversación, el actor agradeció el respaldo del público y pidió apoyo para la venta de su libro.

El intérprete destacó que mantenía su casa de pie gracias a su trabajo y que se sentía favorecido por la naturaleza y la salud.

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