Pensiones Bienestar 2026: dónde checar el calendario OFICIAL de pagos de julio para los adultos mayores

El siguiente periodo de pagos de las Pensiones del Bienestar se llevará a cabo durante julio, y a continuación te decimos dónde se podrá consultar el calendario oficial. (Fotografía Cortesía)

El siguiente periodo de pagos de las Pensiones del Bienestar se llevará a cabo durante julio, y a continuación te decimos dónde se podrá consultar el calendario oficial.

En 2026, quienes tienen 65 años o más reciben 6,400 pesos cada dos meses mediante la Pensión para Personas Adultas Mayores. Por su parte, la Pensión Mujeres Bienestar proporciona 3,100 pesos bimestrales a mexicanas de 60 a 64 años como parte de una estrategia destinada a impulsar su independencia económica.

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Dos mujeres mayores sonríen con sus tarjetas de débito del Banco del Bienestar, representando a los beneficiarios de la Pensión Adultos Mayores del Gobierno de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Dónde checar el calendario de pagos de julio de las Pensiones Bienestar?

El calendario oficial de pagos del bimestre mayo-junio de la Pensión del Bienestar se podrá consultar a través de los canales oficiales que son la Secretaría de Bienestar y Leticia Ramírez, titular de la misma.

Para consultar el calendario, se recomienda a todos los beneficiarios y personas interesadas que verifiquen únicamente los comunicados y plataformas oficiales. Esto garantiza el acceso a datos actualizados y evita confusión ante información no autorizada o rumores.

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Calendario tentativo de pagos de julio

Aunque las autoridades del programa no han anunciado la fecha exacta del siguiente depósito, tomando en cuenta depósitos anteriores, este podría ser un calendario tentativo de pagos.

Letra A | lunes 6 de julio de 2026

Letra B | martes 7 de julio de 2026

Letra C | miércoles 8 de julio de 2026

Letra C | jueves 9 de julio de 2026

Letras D, E, F | viernes 10 de julio de 2026

Letra G | lunes 13 de julio de 2026

Letra G | martes 14 de julio de 2026

Letras H, I, J, K | miércoles 15 de julio de 2026

Letra L | jueves 16 de julio de 2026

Letra M | viernes 17 de julio de 2026

Letra M | lunes 20 de julio de 2026

Letra N, Ñ, O | martes 21 de julio de 2026

Letra P, Q | miércoles 22 de julio de 2026

Letra R | jueves 23 de julio de 2026

Letra R | viernes 24 de julio de 2026

Letra S | lunes 27 de julio de 2026

Letra T, U, V | martes 28 de julio de 2026

Letra W, X, Y, Z | miércoles 29 de julio de 2026

En una sucursal del Banco del Bienestar, un anciano mexicano sostiene su tarjeta Bienestar con incertidumbre mientras es atendido por una cajera de expresión seria, reflejando las dificultades en la atención al cliente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Formas de comprobar si ya me llegó el depósito de la pensión

La aplicación móvil gratuita del Banco del Bienestar, disponible en Google Play Store y App Store, ofrece a los beneficiarios la posibilidad de consultar saldos y movimientos desde dispositivos Android o iOS, garantizando la seguridad de los datos durante el proceso y facilitando el acceso inmediato a la información.

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También existe la opción de realizar la consulta de manera presencial en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar, donde los usuarios pueden revisar su saldo al insertar la tarjeta y seguir las instrucciones del sistema. El calendario oficial permite a los beneficiarios conocer el día exacto en que se realizará el pago de las pensiones, lo que contribuye a una mejor organización y despeja dudas sobre la disponibilidad de los recursos.