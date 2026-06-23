México

Raquel Bigorra: las implicaciones legales que enfrentaría por presunta filtración de datos de Daniel Bisogno y ‘sus novios’

Alex Bisogno, hermano de ‘El Muñeco’, reaviva el escándalo mediático que involucra a la cubana y la filtración de datos personales del presentador

Guardar
Google icon
Raquel Bigorra y las implicaciones legales que podría enfrentar por filtrar datos de Daniel Bisogno y ‘sus novios’ (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)
Raquel Bigorra y las implicaciones legales que podría enfrentar por filtrar datos de Daniel Bisogno y ‘sus novios’ (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

El pasado lunes 22 de junio de 2026, Alex Bisogno, hermano de Daniel Bisogno, reaviva el escándalo mediático que involucra a Raquel Bigorra y la filtración de datos personales del presentador.

En entrevista afuera de Televisa San Ángel, el también ex conductor de televisión expone la posibilidad de que alguien cercano haya filtrado imágenes y detalles íntimos de su hermano a revistas de espectáculos, lo que podría traer consecuencias legales bajo las leyes mexicanas aun después de la muerte del conductor.

PUBLICIDAD

Alex Bisogno señala la posibilidad de otra persona implicada

Durante la conversación, Alex Bisogno aclara que no guarda rencor contra Raquel Bigorra, aunque deja abierta la puerta a que existan más responsables. “Yo no tengo nada en contra de ella, insisto, los problemas eran entre ellos”, declara el ex conductor.

Al ser cuestionado sobre la identidad de la persona que filtró la información, reconoce: “Yo ya no estoy seguro de que hubiera sido ella. Yo creo que a lo mejor pudo haber sido otra persona más cercana a nosotros de lo que creíamos”.

PUBLICIDAD

El señalamiento incluye la duda sobre si la conductora cubana realmente fue responsable de la venta de información a la revista TVNotas o si, como sugiere, alguien del círculo más íntimo de Daniel pudo haber orquestado la filtración. En la charla también surge el nombre de Pati Chapoy, quien habría tenido acceso a detalles personales del presentador de Ventaneando.

En la imagen Daniel Bisogno junto a Raquel Bigorra durante la presentación del programa de Televisión Azteca “Raquel y Daniel”. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/ARCHIVO/CUARTOSCURO.COM
Alex Bisogno señala la posibilidad de otra persona implicada FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/ARCHIVO/CUARTOSCURO.COM

Implicaciones legales de filtrar datos personales

El caso abre la discusión sobre las consecuencias legales que enfrenta quien filtra datos personales en México. De acuerdo con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, la divulgación sin autorización de información sobre la vida privada puede configurarse como delito y derivar en sanciones administrativas y penales.

Si Daniel Bisogno hubiera decidido proceder en vida, podría haber presentado denuncias por difamación, daño moral y violación a la privacidad. Estos delitos pueden implicar desde multas hasta prisión, dependiendo del daño ocasionado y el uso que se le haya dado a los datos filtrados.

La muerte del presentador no impide, en términos legales, que la familia o representantes legales inicien un proceso para exigir responsabilidad civil o penal.

Alex Bisogno afirma sobre la posibilidad de iniciar una investigación formal: “Yo creo que en su momento, si se diera algo así, tendríamos que aclarar varios puntos y varias cuestiones que se tocaron en la familia y ella a lo mejor dar su versión de los hechos”.

Daniel Bisogno, Charly Moreno y Alex Bisogno
Daniel Bisogno, Charly Moreno y Alex Bisogno. (Infobae México)

El escándalo por las fotos y el final de la amistad

En 2019, la revista TVNotas publica una serie de imágenes de Daniel Bisogno besando a hombres jóvenes en bares de la Zona Rosa, en la Ciudad de México. Las fotos salen a la luz mientras el conductor atraviesa su divorcio de Cristina Riva Palacio. El propio Bisogno acusa públicamente a Raquel Bigorra y a su esposo, Alejandro Gavira, de filtrar estos datos a la prensa rosa.

El escándalo provoca el rompimiento total de la amistad entre los conductores, quienes hasta entonces compartían pantalla y vida personal. Las filtraciones afectan la reputación del presentador y generan una oleada de rumores sobre su orientación sexual, tema que hasta ese momento había mantenido en privado.

Durante la transmisión de Ventaneando, Pati Chapoy respalda a Bisogno y revela que otros presentadores de TV Azteca —como Fernando del Solar, Ingrid Coronado y Michelle Vieth— también sospechan que Bigorra comercializaba información personal de sus colegas. La conductora cubana niega toda acusación y sostiene que fue víctima de una campaña para desviar la atención sobre la crisis personal de Bisogno.

El marco legal mexicano y la protección de datos personales

En la legislación mexicana, la difamación y la violación a la privacidad pueden ser objeto de sanción si se demuestra que la información difundida genera un daño moral o afecta la imagen pública de la persona. La Ley de Protección de Datos Personales establece que cualquier persona que maneje datos deberá contar con autorización expresa para divulgarlos, especialmente si estos afectan el honor, la intimidad o la reputación.

daniel bisogno murió a los 51 años
El marco legal mexicano y la protección de datos personales (Foto: Ventaneando)

Si bien las figuras públicas tienen un nivel de exposición mayor, la ley protege a todos los ciudadanos contra el uso indebido de datos personales y la explotación mediática de su vida privada. El caso de Bisogno y Bigorra marca un precedente sobre los límites entre la libertad de expresión y el respeto a la privacidad, un debate vigente en el medio del espectáculo mexicano.

La posición de Raquel Bigorra tras las acusaciones

Raquel Bigorra sostiene que nunca vendió información sobre Daniel Bisogno ni sobre ningún otro colega. Años después del escándalo, declara que las acusaciones en su contra fueron “una cortina de humo para distraer sobre lo que realmente pasaba en la vida de Daniel”. La cubana mantiene su versión y asegura que el daño mediático afectó tanto su imagen pública como sus relaciones personales.

A pesar de las declaraciones de Alex Bisogno y el señalamiento de otras figuras del espectáculo, hasta ahora no existe una denuncia formal ni una investigación judicial abierta contra Bigorra por este caso. El tema sigue vigente en la conversación pública y plantea interrogantes sobre el uso de información confidencial en el mundo del entretenimiento.

Temas Relacionados

Raquel BigorraDaniel BisognoAlex BisognoLGBTVentaneandomexico-entretenimientoDaño moral

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tania Rincón defiende a Mauricio Ymay tras arremeter contra la CNTE y las Madres Buscadoras: esto dijo

La conductora respaldó a su compañero tras las críticas generadas por sus recientes declaraciones

Tania Rincón defiende a Mauricio Ymay tras arremeter contra la CNTE y las Madres Buscadoras: esto dijo

¿AMLO mató a su hermano? La historia real detrás del rumor

El diario Rumbo Nuevo publicó en 1969 dos versiones sobre la muerte de José Ramón López Obrador, hermano de AMLO. Aquí los detalles

¿AMLO mató a su hermano? La historia real detrás del rumor

AICM podría habilitar espacios para taxis de plataformas digitales, buscan ampliar opciones de transporte para turistas

Se propone ampliar las opciones de transporte para los turistas

AICM podría habilitar espacios para taxis de plataformas digitales, buscan ampliar opciones de transporte para turistas

¿Los jóvenes ya no quieren tener hijos? La falta de estabilidad económica condiciona más que el deseo de formar una familia

México figura entre los países donde más horas se trabaja y menos se gana

¿Los jóvenes ya no quieren tener hijos? La falta de estabilidad económica condiciona más que el deseo de formar una familia

Lo que debes hacer los primeros 10 minutos del día para eliminar la flojera y despertar tu cerebro de inmediato

Hay una ventana después de despertar en la que el cerebro se prepara solo y los estudios demuestran que sabotearla afecta la memoria y las emociones

Lo que debes hacer los primeros 10 minutos del día para eliminar la flojera y despertar tu cerebro de inmediato
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de junio

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de junio

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de junio: víctimas de desaparición denuncian incumplimiento de Segob en mesa de trabajo en CDMX

Asesinato de mujer frente al IMSS de Ciudad Obregón es investigado por vínculos directos con grupos criminales

Golpe al narco en Guerrero y Tlaxcala: aseguran más de tres toneladas de cocaína y detienen a cinco personas

Procesan a “El Gregory”, presunto integrante de la Unión Tepito y objetivo prioritario ligado a homicidios en CDMX

ENTRETENIMIENTO

Carlos Bonavides anuncia que busca ser diputado por Morena: “Me voy a lanzar”

Carlos Bonavides anuncia que busca ser diputado por Morena: “Me voy a lanzar”

Raquel Bigorra: las implicaciones legales que enfrentaría por presunta filtración datos de Daniel Bisogno y ‘sus novios’

Tania Rincón defiende a Mauricio Ymay tras arremeter contra la CNTE y las Madres Buscadoras: esto dijo

Así luce actualmente Sergio Andrade; su hija Antonia filtra foto: “Sí es él”

¿Belinda y Cazzu juntas? La mexicana vuelve a encender rumores de una posible colaboración

DEPORTES

Alejandro Zendejas sigue sin minutos en el Mundial 2026, pero confía en debutar

Alejandro Zendejas sigue sin minutos en el Mundial 2026, pero confía en debutar

FIFA confirma que el México vs Corea del Sur rompió récord histórico de visualizaciones en televisión

Panamá vs Croacia en VIVO: sigue las acciones en DIRECTO del partido de la jornada 2 en el grupo L del Mundial 2026

Partidos del Mundial 2026, hoy 23 de junio: hora, estadios y cómo ver en vivo, grupo por grupo

Qué pasará con Keylor Navas y Pumas: revelan la decisión del arquero con la llegada de Esteban Solari