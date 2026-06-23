Raquel Bigorra: las implicaciones legales que enfrentaría por presunta filtración de datos de Daniel Bisogno y ‘sus novios’

Raquel Bigorra y las implicaciones legales que podría enfrentar por filtrar datos de Daniel Bisogno y ‘sus novios’ (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

El pasado lunes 22 de junio de 2026, Alex Bisogno, hermano de Daniel Bisogno, reaviva el escándalo mediático que involucra a Raquel Bigorra y la filtración de datos personales del presentador.

En entrevista afuera de Televisa San Ángel, el también ex conductor de televisión expone la posibilidad de que alguien cercano haya filtrado imágenes y detalles íntimos de su hermano a revistas de espectáculos, lo que podría traer consecuencias legales bajo las leyes mexicanas aun después de la muerte del conductor.

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Alex Bisogno señala la posibilidad de otra persona implicada

Durante la conversación, Alex Bisogno aclara que no guarda rencor contra Raquel Bigorra, aunque deja abierta la puerta a que existan más responsables. “Yo no tengo nada en contra de ella, insisto, los problemas eran entre ellos”, declara el ex conductor.

Al ser cuestionado sobre la identidad de la persona que filtró la información, reconoce: “Yo ya no estoy seguro de que hubiera sido ella. Yo creo que a lo mejor pudo haber sido otra persona más cercana a nosotros de lo que creíamos”.

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El señalamiento incluye la duda sobre si la conductora cubana realmente fue responsable de la venta de información a la revista TVNotas o si, como sugiere, alguien del círculo más íntimo de Daniel pudo haber orquestado la filtración. En la charla también surge el nombre de Pati Chapoy, quien habría tenido acceso a detalles personales del presentador de Ventaneando.

Alex Bisogno señala la posibilidad de otra persona implicada FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/ARCHIVO/CUARTOSCURO.COM

Implicaciones legales de filtrar datos personales

El caso abre la discusión sobre las consecuencias legales que enfrenta quien filtra datos personales en México. De acuerdo con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, la divulgación sin autorización de información sobre la vida privada puede configurarse como delito y derivar en sanciones administrativas y penales.

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Si Daniel Bisogno hubiera decidido proceder en vida, podría haber presentado denuncias por difamación, daño moral y violación a la privacidad. Estos delitos pueden implicar desde multas hasta prisión, dependiendo del daño ocasionado y el uso que se le haya dado a los datos filtrados.

La muerte del presentador no impide, en términos legales, que la familia o representantes legales inicien un proceso para exigir responsabilidad civil o penal.

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Alex Bisogno afirma sobre la posibilidad de iniciar una investigación formal: “Yo creo que en su momento, si se diera algo así, tendríamos que aclarar varios puntos y varias cuestiones que se tocaron en la familia y ella a lo mejor dar su versión de los hechos”.

Daniel Bisogno, Charly Moreno y Alex Bisogno. (Infobae México)

El escándalo por las fotos y el final de la amistad

En 2019, la revista TVNotas publica una serie de imágenes de Daniel Bisogno besando a hombres jóvenes en bares de la Zona Rosa, en la Ciudad de México. Las fotos salen a la luz mientras el conductor atraviesa su divorcio de Cristina Riva Palacio. El propio Bisogno acusa públicamente a Raquel Bigorra y a su esposo, Alejandro Gavira, de filtrar estos datos a la prensa rosa.

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El escándalo provoca el rompimiento total de la amistad entre los conductores, quienes hasta entonces compartían pantalla y vida personal. Las filtraciones afectan la reputación del presentador y generan una oleada de rumores sobre su orientación sexual, tema que hasta ese momento había mantenido en privado.

Durante la transmisión de Ventaneando, Pati Chapoy respalda a Bisogno y revela que otros presentadores de TV Azteca —como Fernando del Solar, Ingrid Coronado y Michelle Vieth— también sospechan que Bigorra comercializaba información personal de sus colegas. La conductora cubana niega toda acusación y sostiene que fue víctima de una campaña para desviar la atención sobre la crisis personal de Bisogno.

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El marco legal mexicano y la protección de datos personales

En la legislación mexicana, la difamación y la violación a la privacidad pueden ser objeto de sanción si se demuestra que la información difundida genera un daño moral o afecta la imagen pública de la persona. La Ley de Protección de Datos Personales establece que cualquier persona que maneje datos deberá contar con autorización expresa para divulgarlos, especialmente si estos afectan el honor, la intimidad o la reputación.

El marco legal mexicano y la protección de datos personales (Foto: Ventaneando)

Si bien las figuras públicas tienen un nivel de exposición mayor, la ley protege a todos los ciudadanos contra el uso indebido de datos personales y la explotación mediática de su vida privada. El caso de Bisogno y Bigorra marca un precedente sobre los límites entre la libertad de expresión y el respeto a la privacidad, un debate vigente en el medio del espectáculo mexicano.

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La posición de Raquel Bigorra tras las acusaciones

Raquel Bigorra sostiene que nunca vendió información sobre Daniel Bisogno ni sobre ningún otro colega. Años después del escándalo, declara que las acusaciones en su contra fueron “una cortina de humo para distraer sobre lo que realmente pasaba en la vida de Daniel”. La cubana mantiene su versión y asegura que el daño mediático afectó tanto su imagen pública como sus relaciones personales.

A pesar de las declaraciones de Alex Bisogno y el señalamiento de otras figuras del espectáculo, hasta ahora no existe una denuncia formal ni una investigación judicial abierta contra Bigorra por este caso. El tema sigue vigente en la conversación pública y plantea interrogantes sobre el uso de información confidencial en el mundo del entretenimiento.

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