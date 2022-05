Vacuna contra la viruela brinda protección contra cepa del mono ¿Qué porcentaje de la población en México no la tiene?

Este sábado se dio a conocer el primer caso de la viruela del mono en México.

Este sábado se confirmó el primer caso de la viruela símica, también conocida como viruela del mono, en México. Se trata de un hombre de 50 años proveniente de Nueva York, que se cree, se contagió en Holanda.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó por medio de su cuenta de Twitter que el hombre contagiado se encuentra hospitalizado en la capital mexicana. “Hoy confirmamos el primer caso importado de viruela símica en México. Es un hombre de 50 años, residente permanente de la ciudad de Nueva York, quien probablemente se contagió en Holanda”, informó López-Gatell en su cuenta de Twitter.

Explicó que el paciente se encuentra estable y en aislamiento preventivo, por lo que el pronóstico es que se recupere sin mayores complicaciones.

La viruela símica se contagia de personas a persona, por contagio directo y no se propaga por agua, aire o alimentos. López Gatell aclaró que la eficiencia del contagio es baja, por lo que generalmente se presentan casos aislados o pequeños brotes, no epidemias generalizadas.

La viruela del mono no tiene cura, sin embargo, la vacuna contra la viruela la previene.

Este nueva noticia ha despertado nuevos cuestionamientos en la población, quizá uno de los más comunes, si tiene cura, o si la vacuna de la viruela puede detener esta enfermedad.

Hace unos días, ante la reunión de emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por los brotes de la viruela del mono en diferentes países de Europa como España, Portugal, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, así como Australia, Estados Unidos y Canadá, el médico mexicano Alejandro Macías comentó la importancia de tener la vacuna de la viruela para protegerse del virus del mono.

“La gente mayor de 45 años tiene la vacuna de viruela que la protege razonablemente bien contra viruela de mono (monkeypox); si ésta continúa expandiéndose, pudiera ser necesario aplicar la vacuna de viruela, al menos a gente de alto riesgo”, comentó Macías.

Aclaró que, contrario a lo que se ve en redes sociales, la viruela del mono no es una enfermedad nueva, pues ha circulado por décadas en el centro y occidente de África. “Lo nuevo es su circulación en otros países; corresponde a la OMS determinar si llega a considerarse emergencia internacional”, escribió el Doctor por medio de un tuit.

Alejandro Macías, conocido como el zar de la influenza (Foto: Facebook / @doctormacias)

El pasado 23 de mayo, Macías posteó un tuit en el que respondía la pregunta de un usuario que explicaba que tenía 39 años y en ninguno de sus brazos tenía alguna marca que dejan las vacunas, y su mamá no recordaba si lo habían vacunado, preguntando qué debía hacer ante esta situación. El médico respondió que las personas nacidas después de 1980 no tenían la vacuna de la viruela, pero eso no significaba que se deba aplicar ahora, pues no hay una emergencia internacional declarada.

A pesar de lo dicho por Macías de que la vacuna de la viruela puede protegerse contra la viruela símica, se cree que menos del 30% de la población en México tenga aplicada esta vacuna. Y es que la vacuna dejó de aplicarse cuando se declaró erradicada la viruela en México, en la década de los años 70´s, más específicamente, en 1977, luego de que el último caso de viruela en el país se registrara en 1952.

Francisco Monroy López, experto del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) de la UNAM, señaló que es necesario que las personas tomen en cuenta algunas consideraciones para no contagiarse.

En primer lugar, el especialista señaló que este virus no es propenso a mutar mucho, o sea, es estable y puede adaptarse a nuevas condiciones. Para entender por qué la enfermedad se presenta en condiciones que no tenía antes hay tres factores principales.

“Una tiene que ver con el agente, es decir, el virus que podría estarse adaptando mejor a situaciones diferentes; individuos susceptibles, porque el porcentaje de población inmunizada es de menos de 30 por ciento (la vacuna contra viruela humana dejó de aplicarse cuando se declaró erradicada la enfermedad), y esto hace que un virus parecido, como el del mono, se pueda transmitir a la población”.

Otro es el ambiente, que podría tener circunstancias favorables para que la enfermedad se disemine. “La forma natural de adquirir el virus es por contacto con los reservorios, roedores o animales endémicos. También hay que pensar que hay comercio ilegal de especies exóticas a escala internacional, a partir de las cuales podrían producirse infecciones. Puede ser uno de esos factores, dos de ellos o la combinación de todos, la causa de lo que está ocurriendo”.

Cabe destacar que hasta el momento no existe algún tratamiento para enfrentar el virus, solo se están probando algunos antivirales para ver si son efectivos para mejorar a los pacientes.

