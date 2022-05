Epigmenio Ibarra respondió a acusaciones de Alejandro Moreno: “Un personaje patético y menor”

Epigmenio Ibarra respondió a las acusaciones del dirigente del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno (Fotos: cuartoscuro.com)

El productor y periodista, Epigmenio Ibarra, respondió a las acusaciones del dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, quien indicó que el cineasta y el comunicador Abraham Mendieta buscan polarizar al país.

A través de una serie de publicaciones en su cuenta oficial de Twitter, el fiel simpatizante de la llamada Cuarta Transformación (4T) calificó al líder priista de ser una persona “patética” que usa el miedo y el odio para llevar a cabo su campaña.

”A mi la verdad el tal Alito, enterrador de un partido en vías de extinción e inminente prófugo de la justicia, me parece un personaje patético y menor. Que se meta conmigo y con Abraham Mendieta y nos acuse de ser extranjeros-siempre el miedo y el odio al otro-confirma su miseria”

Ibarra agradeció de forma irónica a Alito Moreno por “terminar” de demoler lo que quedaba del Revolucionario Institucional (Foto: Twitter/@epigmenioibarra)

En otro mensaje, agradeció de forma irónica a Alito Moreno por “terminar” de demoler lo que quedaba del Revolucionario Institucional, y dijo sentirse honrado de que el dirigente del tricolor se lance contra él y muestre el verdadero discurso de su partido: “odio desde la xenofobia y la mentira”. “Para mi sería un honor ser guatemalteco pero nací aquí, de madre y padre nacidos en México”

“Yo soy extranjero le digo a Alejandro Moreno. Uno de los únicos quizás nacido en el Hospital Español de la CDMX. Hijo, nieto, bisnieto, tataranieto de mexicanas y mexicanos nacidos en esta Ciudad, Sonora, Chiapas y Baja California. La xenofobia y la mentira van siempre de la mano”, agregó en otra publicación.

Asimismo, manifestó que le enorgullece que un español “digno, valiente e íntegro” como Abraham Mendieta haya adoptado a México como su patria, ya que a España le debe los poetas, filósofos y cineastas “transterrados”. “Por el fascismo de Franco llegaron aquí a enriquecer a este país que les abrazo”, añadió.

Ibarra manifestó que le enorgullece que un español “digno, valiente e íntegro” como Abraham Mendieta haya adoptado a México como su patria (Foto: Twitter/@epigmenioibarra)

Finalmente, el fundador de Argos Producción reprochó que el Instituto Nacional Electoral (INE) no se pronuncie ante los supuestos actos de corrupción que ha hecho públicos las últimas semanas la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.

“Es increíble que el INE de Lorenzo Córdova siga sin pronunciarse con relación a las múltiples revelaciones de las últimas semanas de Alejandro Moreno”

Por su parte, el comunicador y también fiel simpatizante de Morena, Abraham Mendieta, respondió al priista: “¿Por qué me ataca públicamente Alito Moreno? ¿Lo obligué yo a extorsionar empresarios? ¿Lo obligué yo a depositarle a un consultor español millones de dólares en Panamá? ¿Le exigí yo que me regalara 100,000 gorras? Alito, tu problema no soy yo: es tu corrupción”

el fundador de Argos Producción reprochó que el INE no se pronuncie ante los supuestos actos de corrupción (Foto: Twitter/@epigmenioibarra)

Qué dijo Alejandro Moreno

Durante conferencia de prensa en Hidalgo para apoyar la candidatura de Carolina Viggiano a la gubernatura de la entidad el pasado jueves 19 de mayo, Alejandro Moreno acusó a Epigmenio Ibarra y Abraham Mendieta de polarizar al país.

De acuerdo con el líder priista, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) busca la ayuda de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores y de “voceros extranjeros” para atacar y denostar al bloque opositor, con el fin de que su candidato suba en las encuestas “por la mala”.

“Incluso han buscado voceros extranjeros del régimen como Abraham Mendieta, como Epigmenio Ibarra, que sólo se dedican a atacar, a denostar y polarizar al país, y ello lo hicieron durante las visitas que tuvo el presidente de la República”, manifestó en su momento.

