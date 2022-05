Este fin de semana podría formarse Agatha, el primer huracán del 2022 frente a las costas de Oaxaca

Autoridades de protección civil alertaron sobre el fuerte oleaje y el efecto de mar de fondo, por lo que restringieron la navegación a embarcaciones pequeñas. (FOTO: CARLOS ALBERTO CARBAJAL/CUARTOSCURO.COM)

La zona de baja presión que se ubica al sur del Golfo de Tehuantepec incrementará su probabilidad para desarrollar un ciclón tropical, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), por lo que en estados como Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Veracruz se pronostican lluvias intensas.

Hasta este jueves, la zona de baja presión fue ubicada en el Océano Pacífico al sur del Golfo de Tehuantepec, la cual tiene un 60% de probabilidad de desarrollo ciclónico en las siguientes 48 horas, es decir que este fin de semana podría acercarse a México el primer huracán de la temporada 2022.

El reporte del SMN agrega que está probabilidad aumenta a 90% en los próximos cinco días y hasta ahora se mantiene aproximadamente a 435 kilómetros al sur-sureste de Puerto Ángel, Oaxaca, con desplazamiento al oeste-noroeste a una velocidad de 8 a 16 kilómetros por hora.

Protección Civil de Oaxaca alertó que en las próximas horas este canal evolucione a depresión tropical, lo que ya genera oleaje elevado y mar picada en gran parte de la costa del estado. Por esta razón, autoridades recomendaron el cierre del Puerto de Huatulco a embarcaciones pesqueras y de turismo, mientras que a la población se le pidió estar atenta a los reportes meteorológicos.

Imagen de archivo del huracán Rick cerca de la costa mexicana, al norte de Acapulco, en octubre de 2021. (FOTO: REUTERS / Javier Verdin)

Además de los estados antes mencionados, se esperan lluvias muy fuertes en Campeche, y fuertes en Guerrero, Quintana Roo y Yucatán. Estas precipitaciones pueden acompañarse de descargas eléctricas, caída de granizo de diferentes tamaños y provocar deslaves, desbordamientos de ríos y arroyos e inundaciones.

De aumentar su intensidad, este podría convertirse en el primer huracán de la temporada en la costa del Pacífico, donde la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronosticó la formación de cuatro o cinco ciclones, de los cuales entre dos y cuatro podrían alcanzar categorías 3, 4, y 5.

Para este año, los nombres asignados a estos fenómenos meteorológicos son: Agatha, Blas, Celia, Darby, Estelle, Frank, Georgette, Howard, Ivette, Javier, Kay, Lester, Madeline, Newton, Orlene, Paine, Roslyn, Seymour, Tina, Virgil, Winifred, Xavier, Yolanda y Zeke.

El Servicio Meteorológico NAcional (SMN) pronosticó una intensa actividad de huracanes en las costas mexicanas. (Foto: Twitter @conagua_mx)

El periodo contemplado en la temporada de ciclones es de mayo a noviembre, siendo agosto y septiembre los que mayor actividad registran históricamente. Desde que existe un registro oficial, 1971, agosto ha reportado un total de 389 ciclones (174 en el Atlántico y 215 en el Pacífico), mientras que septiembre 387 (211 en el Atlántico y 176 en el Pacífico).

El Atlántico tendrá una actividad más intensa

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) a través del Centro Nacional de Huracanes (NHC) alertó de una intensa actividad de huracanes en el Atlántico. (FOTO: EFE/NOAA-NHC)

Por su cuenta, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) pronosticó que en el Atlántico se producirán entre 14 y 21 tormentas con nombre, de las cuales entre 6 y 10 se convertirán en huracanes. De ellos, entre 3 y 6 serán ciclones de categoría 3 por lo menos.

En los dos últimos años, el Centro Nacional de Huracanes se quedó sin nombres para las tormentas del Atlántico, al registrar 30 tormentas con nombre en 2020 y 21 el año pasado. En los últimos cinco años hay más huracanes de categoría 4 y 5 que han tocado tierra en Estados Unidos que en los 50 años anteriores juntos.

Esta temporada de huracanes “va a ser similar a la del año pasado y, teniendo en cuenta que sólo se necesita una mala tormenta para afectar drásticamente tu vida, si no planificas en torno a esta perspectiva, estás planeando fracasar”, dijo el martes el administrador de la NOAA, Rick Spinrad, a The Associated Press.

Según Matthew Rosencrans, jefe de previsión de la temporada de huracanes del Centro de Predicción Climática de la NOAA, todos los factores meteorológicos apuntan a que la temporada será intensa.

SEGUIR LEYENDO: