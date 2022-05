“Yo no voy a salir del país”: Alito Moreno retó a Layda Sansores a presentar los audios ante las FGR

Alejandro Moreno comparó su situación con la que vive Ricardo Anaya (Foto: PRI)

Alejandro Alito Moreno Cárdenas, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), retó a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, para que presente ante la Fiscalía General de la República (FGR) las supuestas pruebas en su contra.

Durante la conferencia de prensa que ofreció el priista, acompañado por los demás líderes de la coalición Va por México, expresó que las acciones que realiza la militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en su contra no lo intimidan por lo que sentenció que permanecerá en el país para enfrentar las consecuencias de los actos que presuntamente cometió.

Ante el panorama que se encuentra, el dirigente del PRI aseveró que, aunque él no abandonaría el territorio nacional, comprende el porqué lo hizo Ricardo Anaya, ya que aseguró que ambos se encuentran siendo perseguidos por el gobierno debido a que no unieron a los planes que la Cuarta Transformación tiene para México.

“En mi caso, de una vez les digo a esta dictadura corrupta que está destruyendo al país: a mí no me van a intimidar. Yo no voy a salir del país. Yo los voy a enfrentar aquí con la Constitución y la firmeza, el carácter y la voluntad”

Alejandro Moreno acudió a la toma de protesta de Layda Sansores en Campeche (Foto: Facebook/@congresocampeche/@AlejandroMC )

Y es que en días pasados trascendió que la empresa Cinépolis, dedicada al entretenimiento cinematográfico, presuntamente realizó aportaciones de alrededor de 25 millones de pesos a las campañas que se realizan en seis entidades este 2022.

“No votamos (en la discusión de la Reforma Eléctrica) como ellos querían. Quieren intimidar”, fueron las palabras que pronunció Moreno Cárdenas cuando fue cuestionado sobre los posibles motivos de la filtración de audios de la que ha sido víctima en las últimas semanas.

Finalmente, reiteró la invitación para que la mandataria local presente las denuncias correspondientes y no solo que muestre el material en redes sociales, tal como lo anunció; sin embargo, auguró que eso no pasará debido a que, refirió, se trata de audios alterados y que muestran “que no les importa violar la ley”.

“Si la gobernadora tuviera denuncias reales, habría presentado ya la denuncia correspondiente, pero no lo ha hecho. Esos audios son alterados, pero a ella no le importa violar la ley, misma que sí viola al difundir extractos de grabaciones ilegalmente obtenidas”

Va por México ya piensa en el 2024 (Video: Twitter/@PRI_Nacional)

Sobre otro tenor, en la conferencia de prensa Alito Moreno, junto a Marko Cortés -dirigente del PAN- y Jesús Zambrano -presidente nacional del PRD-, dio a conocer que la coalición que formaron ya se encuentra pensando en las elecciones de 2024.

El priista sentenció, durante su tiempo de disertación, que la unión de los tres partidos se encuentra sólida para enfrentar los embates de Regeneración Nacional, por lo que sentenció que no habrá poder que los divida, especialmente en la carrera por la Presidencia de la República.

“La coalición Va por México está firme y sólida, no nos van a dividir. ¡Unidos ganaremos la Presidencia de la República en el 2024″, expresó el exgobernador de Campeche.

Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano ofrecieron conferencia de prensa (Foto: Twitter/@PRI_Nacional)

En tanto, Cortés Mendoza afirmó que el gran reto en 2024 es lograr que los mexicanos que están preocupados por lo que sucede en el país no se distraigan, porque es absolutamente indispensable trabajar juntos para lograr cambiar el rumbo de México.

Reiteró que Acción Nacional cuenta con muy buenas cartas para el 2024, fecha donde estarán en juego dos visiones de país: el de la desesperanza de México con destrucción, pobreza, violencia y corrupción, y el de Va por México por un país moderno, innovador, de resultados y buenos gobiernos.

