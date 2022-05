Los mejores memes de la vecina de Polanco que se quejó de un antro “como de Insurgentes Sur”

Vecina de Polanco se queja de un antro parecido a los "de Insurgentes Sur"

Una vecina de Polanco que se quejó de un “antro como de Insurgentes Sur” localizado en la avenida Presidente de Masaryk, Ciudad de México, se hizo viral, y fue motivo de memes, pues el comentario fue considerado como clasista y ofensivo.

Los usuarios de redes sociales han demostrado muchas veces que no se les escapa nada ni nadie, así que este video subido en TikTok por @mimonochanel rápidamente fue re subido en plataformas como Twitter y Facebook en donde obtuvo el mismo efecto dominó.

Y es que los comentarios de la mujer, denominada como “whitexican” fueron objeto de burlas, ya que sus quejas sobre el diseño y luminarias de un establecimiento nocturno dejaron entrever su ideología, en donde los habitantes de su colonia tienen “más clase” que los demás.

“Nosotros pagamos rentas, que cada vez se nos van más arriba, y predial, cada vez más caro, y este antro tipo Insurgentes Sur le quita toda la categoría que le damos a la zona”, dijo la mujer.

Como era de esperar, los memes no tardaron en inundar las redes sociales. En esta ocasión, los preferidos por los internautas fueron los de Los Simpons, uno de ellos tomó la escena en donde Troy McClure está actuando en la película El Planeta de los Simios y dice la famosa frase: “Quítenme las manos de encima, changos mugrosos”.

(Foto: Captura de pantalla/Twitter)

Otro más fue en donde Marge Simpson cierra los ojos para no ver los pechos de una mujer que estaba pegándolos al vidrio de su automóvil durante un carnaval.

(Foto: Captura de pantalla/Twitter)

Según la vecina de Polanco, un antro como el que habían puesto sobre la famosa avenida atraerá a “más gente tipo Insurgentes Sur”. Por si fuera poco, añadió un “¡Qué horror!” a su sentencia.

(Foto: Captura de pantalla/Twitter)

Por otro lado, los usuarios de redes sociales refirieron que los bares de Insurgentes no les parecen “nacos”. No obstante, quizá eso significaba que son personas con ideas “aspiracionales” y que debieron parecer tontos al no notarlo antes.

(Foto: Captura de pantalla/Twitter)

En otro meme usaron la imagen de una mujer blanca caminando en medio de una localidad tercermundista, acompañada de niños pobres. La intensión es simular cómo se debe sentir ella cuando va a Insurgentes Sur. Y es que los denominados “whitexican” por lo general son personas blancas adineradas que no se dan cuenta de su clasismo.

(Foto: Captura de pantalla/Twitter)

También la criticaron por haber dicho muchas veces Insurgentes Sur y haber descrito “muy bien” la zona a pesar de decir que no le gusta su aspecto.

(Foto: Captura de pantalla/Twitter)

En otro meme usaron la imagen de un bebé que supuestamente pone cara de enfado cuando mira en su acta de nacimiento el domicilio de sus padres y este no es en una colonia “rica” de la Ciudad de México.

(Foto: Captura de pantalla/Twitter)

Como si los vecinos de Insurgentes Sur fueran unos “pobres diablos”, en un meme se burlaron de ellos, señalando que cuando van a Polanco se ve como vagabundos sorprendidos que no encuentran puestos de jugos sobre la calle. Cabe señalar que en Polanco sí hay puestos ambulantes.

(Foto: Captura de pantalla/Twitter)

Aunque Insurgentes Sur tiene una buena localización en la Ciudad de México, al haber sido denostada por la también llamada “Lady Polanco”, los usuarios se burlaron y los representaron como unos cholos de una colonia de escasos recursos.

(Foto: Captura de pantalla/Twitter)

(Foto: Captura de pantalla/Twitter)

(Foto: Captura de pantalla/Twitter)

Así como hubo memes de personas de Insurgentes Sur llegando a Polanco, los hubo de vecinos de Polanco llegando a Insurgentes Sur. Para representarlo usaron esta escena de Dragon Ball GT.

(Foto: Captura de pantalla/Twitter)

SEGUIR LEYENDO: