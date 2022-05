Britney Spears compartió imágenes de su visita a México: “Estuvo buenísimo”

Britney Spears enterneció a sus seguidores al mostrar un momento con una niña durante su visita en México

En un mes complejo para La Princesa del pop tras anunciar la pérdida de su bebé, la vanagloriada intérprete Britney Spears se dio un espacio para compartir algunos de sus mejores momentos de su reciente viaje a una de las paradisíacas playas mexicanas.

En uno de sus más últimos posts, la intérprete de Baby one more time, Toxic o Criminal, compartió un emotivo video de poco más de 1 minuto donde se le puede ver disfrutar de su visita a México junto a su prometido Sam Asghari. Sin embargo, resaltó el momento en que una pequeña niña mexicana “le robo el corazón” tras acercarse a ella.

“Este es un mal video que armé de México … Estuvo buenísimo. ¡Te juro que con esta bebé estuvo increíble!!! ¡La mayoría de los bebés tan pequeños son extremadamente cautelosos y si alguien nuevo los sostiene, se alejan de tu cara! Fue tan raro... ¡Me miró desde lejos y tuve que acercarme! Me quedé allí y luego ella extendió los brazos. ¡La sostuve por un rato y luego fue directo a mi cara! ¡Ella no tenía miedo! Me quitó las gafas y me miró a los ojos… la besé y me enamoré al instante!!!”, se puede ver en su post de Instagram.

Britney Spears compartió algunos momentos emotivos de su viaje a México Foto: Instagram/@britneyspears

Esta experiencia, según contó, es una que jamás olvidará: “Yo estaba como “¡¡¡mierda!!!, su mamá está justo aquí… va a ser jodidamente raro si sigo cargando a esta bebé”. Así que se la devolví a su mamá… entonces ella lo hizo… ¡¡¡extendió los brazos de nuevo!!! Esta bebé que nunca me había visto un día en su vida me quería... su mamá luego se fue... fue un momento que nunca olvidaré!!!”, concluyó La Princesa del pop.

Tras alcanzar su libertad por su movimiento Free Britney, la intérprete estadunidense de 40 años ha dejado ver a sus poco más de 40 millones de seguidores de Instagram una nueva faceta de su vida personal en donde se le puede percibir como una mujer más empoderada y libre.

Britney Spears sorprendió con foto en topples en México (Foto: Instagram)

Por ello y como es costumbre, la también histrionisa durante su viaje a México dio de que hablar a sus millones de fans cuando subió una publicación mientras posaba en toples durante su visita a tierras Aztecas y donde, además, aseguró que ese viaje fue justo antes de quedar embarazada.

“Photo dump de la última vez que estuve en México antes de que hubiera un bebé dentro de mí... ¿Por qué diablos me veo 10 años más joven de vacaciones?”, redactó en una sucesión de fotografías íntimas.

Al rededor de unos minutos más tarde compartió otra publicación y agregó: “No subestimes el poder de hacerlo yo mismo y disparar con un palo de selfie. Photo dump antes de que hubiera un niño dentro de mí. Los quiero a todos mucho”, subrayó.

FBritney Spears enterneció a sus seguidores al mostrar algunos momentos de su viaje a México. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

Pese a la imagen empoderada que maneja la renombrada intérprete, hace algunos días anuncio lamentable, la perdida del bebé que estaba esperando desde el pasado 11 de abril junto a su prometido Sam Asghari.

“Con una profunda tristeza tenemos que anunciar que perdimos a nuestro bebé en una etapa muy prematura del embarazo. Esto es devastador para cualquier padre”, se pudo leer en el comunicado. En el breve texto, Sam y Britney también explicaron que tal vez debieron esperar más tiempo antes de anunciar el embarazo”, redactó.

“Probablemente, debimos esperar más tiempo antes de anunciarlo, hasta estar más seguros del embarazo, pero estábamos muy emocionados y queríamos compartir la buena noticia”, añadió en un pequeño comunicado junto a su pareja.

