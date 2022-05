Jaime Rodríguez “El Bronco” anunció que será operado de emergencia

Jaime Rodríguez "El Bronco" será operado de emergencia, luego de le fueron detectados dos tumores. FOTO: GABRIELA PÉREZ MONTIEL /CUARTOSCURO.COM

Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” informó que este 20 de mayo será sometido a una intervención quirúrgica intestinal. En la operación, que fue adelantada por su delicado estado de salud, los cirujanos extraerán un tramo de su intestino donde estaban localizados dos tumores, además de divertículos y un pólipo que fueron detectados recientemente.

Jaime Rodríguez informó que los médicos adelantaron la cirugía en la que retirarán una parte de su intestino. Foto: Tw/@JaimeRdzNL

A través de Twitter fue publicado un mensaje que el ex gobernador envió mediante su equipo legal, en el cual expresó: “Raza, ¿como están? Les informo que debido a mi delicado estado de salud, los médicos han decidido anticipar mi cirugía para el día de mañana, como ya se los he dicho seré un buen paciente y seguiré las instrucciones de los médicos al pie de la letra.”

"El Bronco" agradeció la preocupación y buenos deseos. Aseguró que seguirá informando sobre su estado de salud. Foto: Tw/@JaimeRdzNL

Además, “El Bronco” se dirigió a quienes han estado pendiente de él durante su hospitalización y en un segundo tuit dijo: “Les estaré informando el avance de mi estado de salud, les agradezco a todos sus oraciones y sus buenos deseos, que con nada les puedo pagar”. Cabe señalar que la decisión de intervenirlo quirúrgicamente fue tomada después de que extrajeron dos tumores posiblemente cancerígenos.

Aunque el ex político afirmó el pasado 15 de mayo que los resultados de los análisis practicados a los tumores revelaron que no padece cáncer de colón, expuso que su salud sigue en riesgo. Mediante un breve texto que su equipo de comunicación compartió en Facebook, Rodríguez Calderón expuso: “Los médicos me ha dicho que si no sigo todos los cuidados hospitalarios, mi problema se puede complicar con alguna infección, sangrado e incluso desarrollar cáncer.”

Cabe recordar que, los médicos y representantes legales de el ex gobernador de Nuevo León ya habían advertido que padece diversos problemas de salud, tales como diverticulitis e hipertensión. Su situación empeoró a principios de mayo, cuando presentó complicaciones gastrointestinales por las cuales tuvo que ser trasladado en un hospital, desde donde ha compartido cartas a la opinión pública e incluso a su madre, a quien se refirió como su héroe, gran líder e inspiración.

Rodríguez dio su versión sobre su detención recientemente. Aseguró que no estaba huyendo. FOTO: ARCHIVO / CUARTOSCURO.COM

En uno de los mensajes que su equipo ha publicado recientemente en redes sociales compartió “la verdad de su detención”. En la misiva, “El Bronco” por primera vez respondió a las acusaciones que Samuel García ha hecho en su contra y desmintió haber estado huyendo. Al respecto argumentó que fue detenido sin previo aviso y que en ese momento estaba a bordo de un vehículo perteneciente al gobierno, el cual pudo haber sido localizado fácilmente mediante los localizadores satelitales.

La aprehensión de Rodríguez ocurrió el 15 de marzo cuando transitaba la carretera que lleva al Ejido Guadalupe La Joya en Terán. Los cargos que fueron presentados en su contra incluyen el desvío de recursos que presuntamente utilizó para financiar su campaña en 2018, cuando participó como candidato independiente en las elecciones presidenciales donde resultó electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO). La denuncia fue interpuesta desde ese año y de acuerdo con lo declaró vía Twitter, nunca fue notificado para dar seguimiento al proceso legal.

Desde su detención, su esposa Adalina Dávalos se ha convertido en una de las portavoces que ha compartido con medios de comunicación su situación legal y estado de salud. De hecho, recientemente difundió un video dirigido a AMLO, en el cual aseguró que “Jaime es un preso político del gobierno de Nuevo León”.

