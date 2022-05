Jaime Rodríguez “El Bronco” compartió “la verdad de su detención” en una carta

Jaime Rodríguez compartió detalles de su detención a través de una carta. FOTO: ARCHIVO / CUARTOSCURO.COM

El ex político Jaime Rodríguez“El Bronco” compartió en redes sociales un mensaje en el que relata cómo fue su detención el pasado 15 de marzo, en la carretera hacia el municipio de Terán, en el estado de Nuevo León. En la misiva, el ex candidato presidencial aseguró que fue detenido sin previo aviso y que no estaba huyendo.

Según la versión de los hechos de “El Bronco”, quien está acusado por desviar recursos durante su campaña presidencial y por abuso de autoridad, él se encontraba en camino hacia al Ejido Guadalupe La Joya en Terán. Antes de llegar a su destino, sus escoltas los detuvieron debido a que recibieron instrucciones de esperar refuerzos que lo protegieran de un presunto conflicto armado entre la policía y un grupo del crimen organizado.

"El Bronco" afirmó que estuvo esperando mucho tiempo en carretera hasta que fue informado de la orden de aprehensión en su contra. Screenshot:Twitter/@JaimeRdzNL

Mientras esperaba la llegada de la seguridad de apoyo, fue detenido inesperadamente. Al respecto detalló: “Posteriormente dentro de otros 15 minutos de espera, uno de ellos se acerca a mi y me dice que trae una orden de aprehensión contra mí, yo me sorprendo pensando que era broma y le pregunté: ¿me la enseñas? Cosa que él no hizo.”

Rodríguez apuntó que, tras conseguir ver la orden digitalmente, subió a la patrulla sin resistirse y que fue trasladado de Terán, poblado donde finalmente pudo ver el documento en formato físico. Además, negó las acusaciones de Samuel García, actual gobernador de Nuevo León, quien aseguró en redes sociales que estaba huyendo.

El ex gobernador de Nuevo León negó haber estado huyendo antes de ser detenido. Screenshot: Twitter/@JaimeRdzNL

Al respecto dijo en su carta, compartida en Twitter: “¿ustedes creen que iba huyendo si siempre he sido custodiado por empleados de la Secretaría de Seguridad? los vehículos que siempre me movían son propiedad del gobierno y cuentan con localizadores satelitales y los mismos escoltas usan la red de radiofrecuencia del gobierno.”

Expuso que era imposible que estuviera intentando huir, ya que fue detenido sorpresivamente por un delito del que fue acusado desde el año 2018. Sobre la investigación en su contra, que inició hace más de tres años, afirmó: “nunca fui enterado ni notificado del caso para poder afrontarlo”.

Cabe mencionar que, poco antes de que fuera detenido, el mandatario al frente del gobierno del estado publicó un tuit. que actualmente está fijado, en el cual afirmó que en su mandato se castigaría “a los que robaron y desviaron el dinero de Nuevo León a sus campañas”. Aunque no mencionó directamente a “El Bronco”, acompañó el tuit con el hash tag #Broncofirmas.

Rodríguez denunció la filtración de las fotografías de su detención y los comentarios que Samuel García ha hecho sobre él. FOTO: GABRIELA PÉREZ MONTIEL /CUARTOSCURO.COM

En su mensaje el ex gobernador de la entidad también acusó que durante su traslado fue fotografiado en múltiples ocasiones sin su consentimiento y que las imágenes fueron difundidas en medios de comunicación debido a la declaración pública que García hizo respecto a su detención.

El pasado 2 de mayo compartió una carta desde el hospital a donde fue trasladado por problemas de salud. En el recado, que envió a través de su esposa Adalina Dávalos, mencionó que estaba “luchando por su integridad”, debido a que desde que ingresó al centro penitenciario de Apodaca se ha visto afectado por varios padecimientos como hipertensión, resistencia a la insulina y cuadros de diverticulitis aguda.

Jaime Rodríguez ha estado en prisión desde marzo. Sin embargo, su abogado estima que podría ser liberado después de la primera audiencia, debido a que estima que la denuncia que hay en su contra no amerita la prisión preventiva oficiosa.

SEGUIR LEYENDO: