“Ha pactado con el crimen”: Roberto Madrazo tundió a Américo Villareal y Morena por elecciones en Tamaulipas

Roberto Madrazo crítico al candidato de Morena en Tamaulipas (Fotos: Cuartoscuro/Twitter@Dr_AVillareal)

Roberto Madrazo, ex candidato a la presidencia de México por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), acusó a Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de pactar con el crimen organizado durante las elecciones gubernamentales del 2022.

A través de su cuenta de Twitter, el también ex gobernador de Tabasco aseguró que Américo Villareal propuso dejar de combatir el crimen organizado para enfocarse en las “causas”.

“El candidato de Morena a la gubernatura de Tamaulipas @Dr_AVillarreal propone dejar de combatir al #crimen organizado para enfocarse en “las causas”. Varios en Morena opinan igual. Es evidente que Morena ha pactado con el crimen organizado para ganar las #elecciones”, escribió el priista en redes sociales.

El priista se lanzó contra Morena y su candidato en Tamaulipas (Foto: Twitter)

Cabe mencionar que hace apenas unos días, el pasado 11 de mayo, Marko Cortés, dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) que inicie una investigación exhaustiva contra Américo Villarreal por sus presuntas relaciones con grandes capos del huachicoleo (Robo de combustible) en México.

Cortés Mendoza publicó un comunicado por medio de redes sociales en el que fija su postura ante los señalamientos que se hicieron desde Texas, pues un diario de circulación local señaló al hijo de Villarreal de recibir grandes cantidades de dinero de personas dedicadas al robo de combustible.

“Acción Nacional exige nuevamente a la Fiscalía General de la República y a la Fiscalía de Delitos Electorales, se investiguen y sancionen los vínculos señalados entre una red de tráfico ilegal de combustibles entre dirigentes y candidatos de Morena, me refiero a Mario Delgado y a Américo Villarreal, con Sergio Carmona, líder huachicolero de Tamaulipas”, apuntó el dirigente de Acción Nacional.

Marko Cortés pidió que se investigue a Américo Villareal (Foto: Twitter/MarkoCortes)

Asimismo, señaló que se hicieron públicos documentos que presuntamente acreditan una relación de pagos en la cual el hijo del candidato resultó beneficiado con USD 20 millones (400 millones de pesos mexicanos aproximadamente), por parte de empresas de Sergio Carmona, ejecutado en San Pedro Garza García, Nuevo León.

“Para nosotros, Américo Villarreal no puede ser candidato en un estado fronterizo, porque con estos presuntos señalamientos, no sólo pone en riesgo a las y los tamaulipecos, pone en riesgo a todo el país”, sentenció.

Por su parte, Mario Delgado, líder de Morena, denunció que en Tamaulipas se está viviendo una de las peores guerras sucias en contra del partido que representa.

De acuerdo con Delgado Carrillo, en la entidad se está utilizando el aparato judicial del gobierno del estado para intimidar tanto al candidato Américo Villareal como a todos los actores políticos del partido guinda.

Mario Delgado aseguró que Cabeza de Vaca tiene que garantizar elecciones limpias en Tamaulipas (Foto: Morena)

“Me parece lamentable la persecución política que se está dando; hacer este tipo de acciones revela las características del gobierno que tiene Tamaulipas. Vemos a un gobernador desesperado. (Francisco) Cabeza de Vaca debería tener la cabeza fría y entender que así es la democracia. A veces se gana, a veces se pierde, pero siempre hay que dejar que el pueblo decida libremente”, pronunció Mario Delgado en conferencia de prensa.

No obstante, el dirigente nacional del partido guinda instó al gobierno actual de Tamaulipas a no interferir en el proceso electoral de la entidad, al mismo tiempo que pidió al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca “mantener la calma y no actuar como un bravucón”.

“Cabeza de Vaca no debe olvidar que todavía es gobernador, y que gobierna para todas y todos. Él es el responsable de que tengamos un proceso electoral en paz y de garantizar las condiciones para que la gente pueda salir a votar libremente”, puntualizó.

SEGUIR LEYENDO: