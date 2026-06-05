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Mundial 2026: Javier Aguirre revela si ya tiene el once titular de México ante Sudáfrica

El estratega nacional destacó la profundidad de su plantel y afirmó que cualquier jugador está preparado para responder cuando sea requerido

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Luis Chávez celebra con el director técnico Javier Aguirre tras anotar el quinto gol con el que México derrotó a Serbia en el último partido previo a la Copa del Mundo. Estadio Nemesio Diez, Toluca, México. 4 de junio de 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez
Luis Chávez celebra con el director técnico Javier Aguirre tras anotar el quinto gol con el que México derrotó a Serbia en el último partido previo a la Copa del Mundo. Estadio Nemesio Diez, Toluca, México. 4 de junio de 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez

México encara la recta final de su preparación para la Copa del Mundo de 2026 con un ambiente de optimismo al interior del grupo. Así lo dejó claro Javier Aguirre, quien aseguró que la Selección Mexicana llega en un momento favorable después de casi dos años de trabajo y una serie de obstáculos que pusieron a prueba la profundidad del plantel.

El estratega nacional destacó que el camino rumbo al Mundial estuvo marcado por diversas complicaciones, especialmente por las lesiones que afectaron a varios elementos considerados en el proyecto. Sin embargo, considera que el balance general es positivo y que el equipo logró evolucionar conforme avanzó el proceso.

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Soccer Football - International Friendly - Mexico v Serbia - Estadio Nemesio Diez, Toluca, Mexico - June 4, 2026 Mexico coach Javier Aguirre during the national anthems before the match REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - International Friendly - Mexico v Serbia - Estadio Nemesio Diez, Toluca, Mexico - June 4, 2026 Mexico coach Javier Aguirre during the national anthems before the match REUTERS/Eloisa Sanchez
“Llevamos preparándonos hace 22 meses y creo que no fue fácil la elección la lista final, hubo muchos contratiempos en el camino, 12 lesionados, pero más allá del resultado creo que venimos en ascenso, llegamos bien con buen ánimo, recuperamos jugadores y llegamos en buen punto”, expresó.

A pesar de que el encuentro inaugural del torneo se encuentra cada vez más cerca, Aguirre todavía no ha definido de manera definitiva la alineación que utilizará en el debut mundialista. Lejos de verlo como un problema, el técnico considera que la competencia interna le ofrece múltiples alternativas para elegir a los mejores hombres según las circunstancias de cada compromiso.

Jugadores de México celebran un gol este jueves, durante un partido amistoso entre México y Serbia previo a la Copa Mundial de Fútbol 2026, en el estadio Nemesio Diez en Toluca (México). EFE/ Alex Cruz
Jugadores de México celebran un gol este jueves, durante un partido amistoso entre México y Serbia previo a la Copa Mundial de Fútbol 2026, en el estadio Nemesio Diez en Toluca (México). EFE/ Alex Cruz
“Los 26 me dan un abanico de posibilidades, no siento que en ningún puesto tengamos debilidades o dificultades”, confesó el Vasco.

La confianza del entrenador se basa en el rendimiento mostrado por sus dirigidos durante las últimas concentraciones y partidos de preparación. Para Aguirre, el nivel colectivo alcanzado le permite pensar que cualquier integrante de la convocatoria está listo para asumir protagonismo cuando sea necesario.

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“Veremos en la semana que viene cómo estamos, pero no tengo desconfianza de uno u otro, para mi juicio puede jugar cualquiera, estamos con 26 jugadores que pueden jugar en cualquier momento”.
Soccer Football - International Friendly - Mexico v Serbia - Estadio Nemesio Diez, Toluca, Mexico - June 4, 2026 Mexico players line up during the national anthems before the match REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - International Friendly - Mexico v Serbia - Estadio Nemesio Diez, Toluca, Mexico - June 4, 2026 Mexico players line up during the national anthems before the match REUTERS/Eloisa Sanchez

Además de destacar la competencia interna, el seleccionador recordó algunos errores que el equipo cometió en el pasado y que sirvieron como aprendizaje para fortalecer el proyecto. En ese sentido, considera que los triunfos obtenidos recientemente han contribuido a generar una mayor confianza dentro del vestidor.

“Fue una pendejada terrorífica, uno va determinado y el otro no se hablo, en la alta competencia te vacunan. Los resultados nos dan seguridad, llegamos anímicamente fortalecidos porque en los últimos partidos conseguimos victorias, esperemos empezar bien la semana que entra”.

Con ese respaldo anímico y la convicción de contar con un grupo equilibrado, México se prepara para afrontar el desafío más importante de los últimos años frente a su afición.

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