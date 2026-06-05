Mario Bezares tras ver el nuevo documental que lo deslinda del crimen de Paco Stanley: “Fuimos víctimas de un sistema”

(Youtube/retrobetamx)

El estreno del documental Testigos: la verdad tiene voz que habla sobre el asesinato de Paco Stanley provocó reacciones entre los protagonistas del caso y la opinión pública, al presentar testimonios inéditos y deslindar a quienes fueron señalados durante años.

La producción, disponible en plataforma digital, promete aportar nuevas pruebas y dar voz a los testigos que estuvieron presentes el día del crimen.

Mario Bezares aseguró que el documental confirma su inocencia y la de Paola Durante

Mario Bezares compartió que ya vio el documental y destacó la contundencia de los testimonios presentados.

“Son dos personas exagentes judiciales de Jalisco, de los que hablan y mencionan que estuvieron ahí en ese momento cuando dieron la orden. Ellos mismos dicen que nosotros, tanto Paola como yo, no tenemos absolutamente nada que ver ahí”, explicó en entrevista con Gustavo Adolfo Infante el 4 de junio.

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'El Güero', quien sobrevivió al ataque donde murió Paco Stanley, fue un testigo clave en la línea de investigación que derivó en la detención de Durante, Mario Bezares y cuatro personas más. Foto: Facebook Paco Stanley Fans

Bezares recordó que tanto él como Paola Durante fueron exonerados en juicio y que desde entonces viven libres de culpa.

“Fuimos víctimas de un sistema, víctimas de una administración mal hecha y esos años que pasamos no se pueden recuperar”, lamentó.

El ganador de La Casa de los Famosos México confió en que el documental sirva como documento para las fiscalías y ayude a resolver el caso tras veintisiete años de incertidumbre.

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“Desde que pasó todo eso, yo estoy completamente libre de culpa y siempre miré a los ojos, siempre dije la verdad. Mi familia también siempre dijo la verdad. Claro que vivimos un infierno espantoso.

¿Cuáles han sido las reacciones de otras personas cercanas al caso?

Paola Durante confesó que no ha podido ver el documental, pero manifestó sentirse feliz y ansiosa por conocer el contenido.

“No he podido dormir. Estoy con muchas emociones. Estoy feliz. Yo creo que hemos estado esperando años esta gran noticia”, declaró Durante durante la misma transmisión.

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Así fue la vez que Paco Stanley dijo al aire que el hijo de Mario Bezares era suyo. (Captura: X)

Por su parte, en un encuentro con la prensa transmitido por Eden Dorantes, Paul Stanley reaccionó con sorpresa ante la existencia del documental y prefirió esperar a conocer el material completo antes de emitir una opinión.

“Mi papá ya está muerto, desde hace mucho tiempo. O sea, nadie, nada, ni, ni verdades o no verdades de mucha gente, pues lo va a revivir. O sea, nada más están ganando dinero a costa de mi jefe”.

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