Los errores que cometen los mayores de 60 al pedir un crédito Infonavit y que les cuestan caro

El monto del crédito no es automático, cualquier aspecto no considerado puede negar o retrasar el trámite. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pedir un crédito Infonavit después de los 60 años es posible, pero el proceso tiene reglas que la mayoría de los derechohabientes desconoce.

Ignorarlas no solo retrasa el trámite: puede reducir drásticamente el monto disponible o dejarlo sin financiamiento.

El Infonavit ofrece crédito hipotecario a trabajadores mayores de 60 años con financiamiento de más de 2 millones de pesos mexicanos, según las Reglas de Operación 2026.

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El monto no es automático: depende del salario, la edad y el plazo que cada derechohabiente tiene disponible.

En 2026, el umbral mínimo de puntos para acceder al crédito es de 100. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Calcular mal el plazo disponible, el error que más reduce el monto

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) no fija una edad máxima absoluta, pero opera un tope indirecto que pocos conocen: la suma entre la edad del solicitante y el plazo del crédito no puede rebasar 70 años en hombres ni 75 en mujeres.

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Un hombre de 62 años puede elegir un plazo máximo de 8 años. Una mujer de la misma edad, hasta 13.

A los 65 años, el hombre solo accede a un plazo de 5 años; la mujer, a uno de 10.

El Infonavit verifica el historial laboral de forma automática a través de los registros del IMSS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A los 70, el hombre ya no puede tramitar el crédito tradicional bajo este esquema. La mujer conserva margen hasta los 75.

Uno de los errores más frecuente es no hacer ese cálculo antes de iniciar el trámite.

Un plazo más corto implica mensualidades más altas, porque el mismo monto se distribuye entre menos tiempo.

Si el salario no alcanza para cubrir esa mensualidad, el Instituto puede reducir el crédito o lo negarlo.

Una guía visual de INFONAVIT ilustra cómo la edad afecta los términos de un crédito hipotecario, incluyendo límites por género, el plazo, el monto y el impacto en las mensualidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La edad condiciona el plazo, el plazo condiciona el monto y el monto determina la mensualidad.

Quien no entiende esa cadena llega a la precalificación con expectativas que el sistema no puede cumplir.

Llegar sin los 100 puntos ni los seis meses continuos de empleo

Cumplir con la regla de edad no es suficiente. En 2026, el Infonavit redujo el umbral de puntos necesarios para acceder al crédito: ahora son 100 puntos, frente a los 1,080 que exigía el sistema anterior.

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Sin embargo, hay una condición que algunos solicitantes pasan por alto: acreditar al menos seis meses consecutivos de empleo formal antes de la solicitud.

El programa Unamos Créditos permite integrar el financiamiento con el de un cónyuge o familiar sin necesidad de vínculo matrimonial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Infonavit verifica ese historial de forma automática a través de los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sin que el trabajador presente documentación adicional.

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Cualquier interrupción laboral, cambio de patrón o periodo sin cotización ante el IMSS reinicia el conteo.

Si el solicitante no cumple ese periodo continuo, el sistema no permite avanzar en el trámite.

Los créditos obtenidos después del 1 de mayo de 2024 no generan cuota de administración ni gastos financieros y de operación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchos derechohabientes mayores de 60 años, con historiales laborales más variables, llegan a este punto sin saberlo.

No revisar la precalificación antes de reunir los documentos

Otro error habitual es juntar la documentación sin antes consultar la precalificación en Mi Cuenta Infonavit.

Esa plataforma muestra el monto disponible, los requisitos específicos del caso y las condiciones exactas según edad y salario.

Saltarse ese paso lleva a reunir papeles para un trámite que el sistema ya descartó.

Un hombre de 65 años solo puede acceder a un plazo de 5 años; una mujer de la misma edad, hasta 10. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desconocer que se puede sumar otro crédito para aumentar el monto

Cuando el plazo reducido limita el monto individual, el programa Unamos Créditos permite integrar el financiamiento con el de otra persona: cónyuge, hijo, hermano, familiar o un amigo, sin necesidad de vínculo matrimonial.

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Ambos participantes deben tener relación laboral vigente y contar con los 100 puntos mínimos.

El resultado es una copropiedad: cada parte adquiere derechos sobre la vivienda en proporción al monto con el que participa, y ambos asumen obligaciones compartidas sobre gastos de conservación, predial y servicios.

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A los 70 años, un hombre ya no puede tramitar el crédito tradicional bajo este esquema; la mujer conserva margen hasta los 75. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crédito tradicional también es compatible con el complemento Equipa tu Casa, que agrega un monto adicional para mejorar o equipar la vivienda.

Estos créditos adicionales pueden elevar el monto original. No solicitarlo cuando está disponible es, en sí mismo, otro error por omisión.