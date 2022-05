Elecciones en Hidalgo: aún en desventaja, Jesús Zambrano vaticina victoria de Carolina Viggiano

Jesús Zambrano manifestó su apoyo a Carolina Viggiano en Hidalgo (Foto: Cortesía / PRD)

Jesús Zambrano, coordinador nacional del PRD, manifestó, este jueves 19 de mayo, su respaldo a Carolina Viggiano, candidata a la gubernatura de Hidalgo por la coalición Va por México. Como muestra de apoyo, el líder del sol azteca dijo que “se escucha por todo Hidalgo, que Carolina será la próxima gobernadora”.

En el municipio de Metztitlán se celebró un acto público de Viggiano Austria, donde el del Partido de la Revolución Democrática (PRD) aseguró que la también secretaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) cuenta con grandes posibilidades de ganarle a Julio Menchaca, candidato por la coalición Juntos Hacemos Historia.

“Les vamos a ganar. Su candidatura ha crecido de menos a más. Carolina Viggiano es una mujer de compromiso social, con gran sensibilidad para atender a todas las comunidades de la entidad”

Julio Menchaca, de Morena, va arriba en las encuestas (Foto: Captura de pantalla / YouTube Senado de México)

Al evento de la candidata arribó también Francisco López, presidente estatal del PRD, y Héctor Chávez, diputado federal, quienes compartieron lo dicho por su coordinador nacional. Asimismo, en el evento señalaron que ahora, con la coalición, se camina de la mano con el PRI y el PAN “porque el país así lo demanda”.

“Nos hace unirnos un riesgo verdadero en el país y la amenaza de que se aterrice la tragedia nacional que se llama Morena, que se ha convertido en la pesadilla para las familias mexicanas”

Ante la competencia que representa Menchaca, Zambrano reiteró que es completamente falso que cuando llegue Viggiano al poder se le retirarán los programas de apoyo social a adultos mayores y explicó a los habitantes del municipio que “tienen una gran responsabilidad histórica y están construyendo el mañana que es precisamente en Hidalgo, el proyecto que encabeza Carolina Viggiano”.

Por su parte, Carolina Viggiano acusó a Morena de ser un partido perverso, mentiroso e ignorante: “Que les digan que van a desaparecer los programas sociales, no les crean. No han leído la Constitución en su Artículo 4º, mienten todo el tiempo para manipular y tener el apoyo. Les gusta solo hacer campaña, hablar todo el día, los de Morena no saben gobernar y trabajar”.

El líder del PRD espera que Viggiano gane aunque vaya hasta 20% abajo en las encuestas (Foto: Twitter / @Jesus_ZambranoG)

A pesar del optimismo de Zambrano Grijalva, las encuestas dicen todo lo contrario. De acuerdo con los reportes más recientes de diferentes casas encuestadoras, la secretaria del PRI no ha podido llegar al 30% de las preferencias electorales, mientras que Menchaca Salazar está alrededor del 50% de intención del voto en el estado que gobierna Omar Fayad.

Por ejemplo, LaEncuesta.mx publicó que el abanderado de Morena tiene el 49.1% de preferencia, mientras que la esposa de Rubén Moreira sólo cuenta con el 29.7 por ciento. Del mismo modo, Mitofsky señala que el promotor de la 4T tiene el 47.1% de aprobación, mientras que la priista guarda el 29.1 por ciento. Finalmente, FactoMétrica, señala que el de Morena tiene el 53.6% de popularidad, mientras que Viggiano tiene el 29.5 por ciento.

Además, de las seis entidades en las que se renovará gubernatura (Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Quintana Roo, Oaxaca y Tamaulipas), los indicadores apuntan a que cuatro serán para Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados (PT y PVEM).

Y es que en el reporte de esta semana de FacrtoMétrica se tiene que solamente en Aguascalientes y Tamaulipas va para los candidatos del Partido Acción Nacional (PAN). Mientras que Morena se podría quedar con Durango, Hidalgo, Quintana Roo y Oaxaca. Lo cual representaría, al menos en Hidalgo, una tragedia para el PRI, pues la actual administración corre a cargo del tricolor con Omar Fayad, además que Viggiano es la secretaria general del partido y es cónyuge de Rubén Moreira, diputado federal del Revolucionario Institucional a cargo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de San Lázaro.

