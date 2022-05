La ácida crítica de Víctor Trujillo a AMLO: “No recibiste a Sicilia, pero sí saludaste a la mamá de Guzmán Loera”

Víctor Trujillo se ha vuelto crítico de AMLO (Fotos: Cuartoscuro)

El comunicador Víctor Trujillo se lanzó, de nueva cuenta, contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), al cual acusó de no quererse reunir con activistas, pero sí con presuntos delincuentes, por lo que le aseguró que su conciencia moral “está colapsando”.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el actor que da vida a Brozo indicó que el mandatario “se negó” a recibir a los activistas Javier Sicilia o los hermanos LeBarón, debido a que, presuntamente, se encontraba “cuidando” su investidura; sin embargo, sí se reunió con la mamá de Joaquín Guzmán Loera El Chapo.

Por lo que apuntó que el “el tribunal de tu conciencia” está colapsando, es decir, la voz de la moralidad con el que cuenta cada persona está confundida en el interior del tabasqueño, puesto que no se le ha dado “mantenimiento”, por lo que ironizó que se debe de pedir un peritaje a una empresa noruega, haciendo referencia al peritaje del colapso de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

“No quisiste recibir a Sicilia y a LeBaron que porque cuidabas tu investidura, pero ‘cómo no voy a saludar a la mamá de Guzmán Loera…'. Parece que al Tribunal de tu Conciencia está colapsando por falta de mantenimiento. Deberíamos pedir un peritaje a los noruegos. @lopezobrador_”, redactó la noche de este miércoles 18 de mayo.

El presentador de noticias se lanzó contra el presidente mexicano (Foto: Twitter/@V_TrujilloM)

El mensaje del comunicador rápidamente fue compartido en la red social, a menos de una hora de haber sido publicado ya contaba con más de 8 mil 600 “me gusta”, así como alrededor de 2 mil 500 retuits.

Además, los internautas se hicieron presentes en la publicación y decidieron comentar al respecto, desde posturas muy contrarias entre sí: “Zas, ahora sí dolió demasiado”, “no es lo mismo recibir a alguien en Palacio que encontrárselo en la calle”, “está cegado, no tiene sobriedad”, “AMLO es selectivo”, entre otros.

Y es que conviene recordar que desde que el presidente López Obrador asumió su cargo en diciembre de 2018, Trujillo se ha vuelto uno de los principales críticos de la administración federal; tan solo unos días atrás, cuestionó la negativa del tabasqueño de asistir a la Cumbre de las Américas.

También por sus redes sociales, el comunicador ironizó con la situación para dar a entender que el titular del Ejecutivo Federal privilegia a dictadores o a integrantes de grupos criminales, mientras que a la población le pide que continue con sus conciencia tranquila.

“A los dictadores no me los discriminen y a los violentos no me los hostiguen. Los demás preocúpense por tener sus conciencias tranquilas”

En opinión del politólogo de la UNAM, Mario Alberto Huaracha, AMLO busca posicionar ideológicamente a México como “la cabeza de una nueva izquierda latinoamericana” (Fotoarte: Infobae México)

Comentario que se sumó a la crítica de Brozo contra AMLO por la reunión que sostuvo con el exgeneral Raúl Castro en Cuba, la cual se dio en medio de la gira de trabajo por Centroamérica y el Caribe, en donde a lo largo de cuatro días visitó Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice, y Cuba, siendo su visita a éste último país una de las más polémicas por la posición política en la que por años ha permanecido.

Durante su estancia en la isla caribeña, el mandatario se reunió con el dictador cubano Díaz - Canel; no obstante, no fue el único encuentro que sostuvo pues al regresar a México, durante una de sus tradicionales conferencias mañaneras, Andrés Manuel López Obrador confirmó haber visitado al ex general Raúl Castro, hermano del revolucionario Fidel Castro.

