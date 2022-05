Elecciones en Oaxaca: entre múltiples acusaciones de corrupción, Morena y el PRI se enfrentan en el debate

Salomón Jara va a a la cabeza de las encuestas en Oaxaca (Foto: Twitter / @mario_delgado)

Este domingo 15 de mayo se llevó a cabo el primer debate entre las y los candidatos que buscan la gubernatura de Oaxaca, donde las participaciones de Salomón Jara Cruz, de Morena, y Alejandro Avilés, del PRI-PRD, sobresalieron por el tipo de acusaciones que se realizaron entre sí.

El próximo domingo 5 de junio se definirán las gubernaturas de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, por lo que los institutos electorales locales se vieron obligados a materializar los debates entre candidatas y candidatos, por lo que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) citó a los aspirantes a discutir sus ideas.

Originalmente, esta dinámica tenía la intención de discurrir en tres ejes temáticos de interés público; sin embargo, las acusaciones de corrupción acapararon la atención del electorado, pues el de Morena y el del PRI se descalificaron mutuamente bajo la consigna de “corrupción”.

Candidatos por la gubernatura a Oaxaca atendieron el llamado del debate (Fotos: Twitter / @_AvilesAlvarez / @NatyDiazPAN / @salomonj / @alemorlanmx)

Esto quiere decir que en vez de que el debate se centrara en los derechos indígenas y afromexicanos, migración, la discusión política se centró en ataques que no cuentan con sustento, pues ninguno de los que realizó los señalamientos presentó algún documento que implique investigaciones a cargo de una fiscalía.

Primero, el del PRI acusó al de Morena de ser “corresponsable de la pobreza y corrupción en el estado”; sin embargo, Jara Cruz apuntó que la pobreza en Oaxaca es el fruto de los malos gobiernos de los partidos que promovieron el modelo económico neoliberal. Además de que señaló Avilés de que no sale a campo y que su campaña la hace desde redes sociales.

Asimismo el morenista sostuvo que existe una campaña de desprestigio por parte del PRIAN contra Morena y sus candidatos; sin embargo, ésta no funciona, pues Jara va arriba en las encuestas por 36.1%, esto porque Morena guarda el 54.6% de la intención del voto, mientras que el PRI, que va en segundo lugar, sólo tiene el 18.5 por ciento.

“Está sucediendo lo que me imaginé: nos atacan como una orquesta dirigida por la mafia de la corrupción, acuerdan en lo oscurito, pero siempre se dedicaron a los moches, a los negocios, pero se les va a acabar muy pronto”

Salomón Jara reprochó la construcción de un Hotel en Puerto Ángel, Oaxaca (Foto: Joshua Hernández / Infobae México)

Como si esto no fuera suficiente, Salomón Jara condenó la construcción de un hotel en Puerto Ángel: “¿Quién pompó? ¿Y los contratos, las obras que tienes?”. En consecuencia, el del PRI extendió una servilleta para que Jara se limpiara la boca “porque te está saliendo sangre. Cuida bien tus propiedades en Miami que están a nombre de tus hijos, tu cadena de restaurantes en el país y tus casas a lo largo y ancho del país”; sin embargo, ninguno de los dos presentaron elementos jurídicos para sostener sus acusaciones.

Finalmente, cabe recordar que el primer debate en Oaxaca, que estaba programado para realizarse el domingo 24 de abril, fue cancelado de último momento, porque el papá de Salomón Jara falleció la mañana de ese día y el abanderado de Morena anunció que no iría.

En consecuencia, algunos candidatos manifestaron su solidaridad y dijeron que si el puntero no va, ellos tampoco. Aún así, Alejandra García Morlán, candidata por Movimiento Ciudadano (MC), dijo que sí iría; no obstante, como la candidata del PAN y el del PRI ya habían dicho que no acudirían al llamado, el IEEPCO decidió posponer el encuentro.

“El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) informa que el Primer Debate con Candidatas y Candidatos a la Gubernatura del estado previsto para realizarse este domingo 24 de abril, no se llevará a cabo”, avisaron.

