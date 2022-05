Carlos Loret de Mola se lanzó contra AMLO por Cumbre de las Américas: “prefiere abrazarse con los opresores”

El ex conductor de Televisa arremetió una vez más en contra del mandatario tabasqueño (Ilustración: Jovani Pérez/ Infobae México)

Una avalancha de críticas se ha desbordado sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador después de que anunciara su decisión de no asistir a la Cumbre de las Américas si las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua son excluidas del evento internacional que se llevará a cabo el próximo mes en la ciudad de Los Ángeles, California y cuyo objetivo es abordar los principales retos que la región enfrenta en diferentes sectores.

Si bien ha contado con el respaldo de aliados y simpatizantes de la Cuarta Transformación que abogan por la fraternidad entre las naciones, el mandatario tabasqueño ha sido señalado de respaldar regímenes autoritarios e incluso lo han acusado de querer instaurar una dictadura en México. Pese a que distintos miembros de la oposición se han pronunciado al respecto, esta vez fue uno de sus principales críticos el que lo acusó de ser “el tirano más demócrata y el demócrata más tirano”.

A través de una columna de opinión publicada en el medio Informador MX, el periodista Carlos Loret de Mola criticó de forma contundente la decisión que el líder del Ejecutivo ha tomado sobre no asistir a la Cumbre de las Américas, así como la imagen que su posicionamiento refleja ante la comunidad internacional.

Carlos Loret de Mola acusó a AMLO de abrazar a los opresores (Foto: Instagram@carlosloret)

Para Carlos Loret de Mola, la decisión del mandatario tabasqueño está motivada para verse bien ante la comunidad internacional bajo la premisa de que solo a lado de dictadores puede lucirse como un presidente ejemplar.

De acuerdo con el ex conductor de Televisa, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador solo puede verse bien si lo comparas con las desafortunadas situaciones en las que se encuentran países como Cuba, Nicaragua y Venezuela, dictaduras en donde las violaciones a los derechos humanos se han convertido en el pan de cada día.

Del mismo modo, Loret de Mola detalló que ni Daniel Ortega, ni Nicolás Maduro ni mucho menos Díaz - Canel le van a reprochar a Andrés Manuel López Obrador ninguna de sus polémicas decisiones. Desde la Reforma Electoral hasta la incesable violencia en contra de periodistas, o el acaparo de negocios por parte del gobierno, la militarización de la vida pública o las violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

Así pues, el colaborador de medios como Latinus, afirmó que Andrés Manuel López Obrador “se tapa los ojos ante la opresión y prefiere abrazarse con los opresores”.

Carlos Loret de Mola acusó a AMLO de haber elegido de que lado estar (Foto: Instagram@carlosloret)

A lo largo del su columna para el Informador MX, Carlos Loret de Mola hizo gran énfasis en resaltar que si el mandatario tabasqueño quisiera, pudiera sentarse a lado de verdaderos demócratas como lo son el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, o el ministro canadiense Justin Trudeau, mismos con quien ha firmado uno de los tratados comerciales más importantes de los últimos años.

No obstante, el ex conductor de Televisa acusó a Andrés Manuel López Obrador de asumir el papel del canciller internacional que aboga por sentar en la misma mesa a dictadores con demócratas, argumentando que hay que respetar la autodeterminación de los pueblos, como si los mismos habitantes de Cuba, Venezuela y Nicaragua pudieran decidir sobre el futuro de su nación.

Dichas decisiones son las mismas que han propiciado que el gobierno de México no se vea a la altura de administraciones como las de Estados Unidos o Canadá y fue el mismo Loret de Mola quien puntualizó que del lado de los demócratas no es poca cosa que el presidente de México orqueste persecuciones en contra de miembros de la oposición, ni mucho menos que proteja criminales, que apueste por energías sucias o no atienda la emergencia de seguridad que atraviesan distintos sectores de la población como las mujeres o los periodistas.

Asimismo, el ex conductor de Televisa afirmó que los gobiernos demócratas sí son capaces de cuestionar la corrupción y negligencia de la Cuarta Transformación, pero que el mismo Andrés Manuel López Obrador ya eligió de qué lado estar.

AMLO no asistirá a la Cumbre de las Américas (Foto: Presidencia)

La columna del periodista Carlos Loret de Mola se publica durante la polémica que ha generado la decisión del presidente de México de no asistir a la Cumbre de las Américas. Pese a que en días anteriores había revelado su intención de ausentarse en el evento internacional, fue el miércoles 11 de mayo que confirmó su inasistencia durante su tradicional conferencia de prensa.

En su mañanera, el mandatario argumentó que la decisión obedece a sus ideales Juaristas, así como a la esencia de la política exterior mexicana la cual, dijo, “siempre se ha caracterizado por ser consecuente”.

“¿Quiénes somos nosotros para llamar ‘matones, torturadores, represores’ a unos y no a otros? Si aquí ya nos consideramos jueces supremos, ¿Nosotros vamos a decidir sobre los demás? ¿Con qué derecho?”, reprochó el presidente de México.

No obstante, confirmó que continuaría insistiendo al gobierno de Estados Unidos para que incluyera a todas las naciones del continente en el evento internacional que tiene previsto realizarse durante el mes de junio.

