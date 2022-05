Xiomara Castro puso en duda la participación de Honduras en la Cumbre de las Américas

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro (REUTERS/Presidencia de Honduras)

Al rechazo de algunas naciones Latinoamericanas de excluir a la Cumbre de las Américas si Estados Unidos veta a Cuba, Venezuela y Nicaragua, se sumó ahora Xiomara Castro de Zelaya, presidenta de Honduras.

“Si no estamos todas las naciones, no es Cumbre de las Américas. ‘El estudio más digno de un americano es América’”, escribió Castro a través de un mensaje de Twitter, evocando al político y diplomático José Cecilio del Valle.

Más temprano, el presidente de Bolivia, el izquierdista Luis Arce, anunció que no asistirá a la Cumbre de las Américas si Estados Unidos “persiste” en su decisión de excluir a otros países, asumiendo la misma posición que México.

“Reafirmo que una Cumbre de las Américas que excluye a países americanos no será una Cumbre de las Américas plena, y de persistir la exclusión de pueblos hermanos, no participaré de la misma”, afirmó el gobernante boliviano en sus redes sociales.

Acotó que Bolivia “cimienta sus relaciones internacionales en la diplomacia de los pueblos, con inclusión, solidaridad, complementariedad, respeto a la soberanía, autodeterminación y construcción colectiva de la cultura del diálogo y la paz”.

Arce, delfín político del ex mandatario Evo Morales (2006-2019), dijo la semana pasada que no existen razones para excluir a otras naciones del evento previsto entre el 6 y el 10 de junio en Los Ángeles.

López Obrador junto a Castro (REUTERS)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el lunes que se marginará de la cumbre si persiste la exclusión de naciones como Cuba, Venezuela y Nicaragua.

López Obrador fue muy duro contra EEUU por su decisión de excluir a estos tres países: “No es que no quiera. ¿En qué quedamos? ¿Vamos a respetar la independencia de los pueblos o no; la soberanía de los pueblos o no? ¿Va a ser nada más el discurso? ¿Quiénes somos nosotros para llamar ‘matones, torturadores, represores’ a unos y no a otros? Si aquí ya nos consideramos jueces supremos, ¿Nosotros vamos a decidir sobre los demás? ¿Con qué derecho?”.

La Cumbre de las Américas es la única reunión que convoca a líderes de los países de América del Norte, del Sur, Central y del Caribe. De ahí la insistencia del presidente mexicano para “evitar la confrontación” y, mediante el diálogo, “exponer y resolver las diferencias”.

Alberto Fernández, mandatario de Argentina, se alineó con su par de México, Andrés Manuel López Obrador, y pidió que todos los países de América Latina sean invitados a la Cumbre de las Américas. Sin embargo, el presidente argentino confirmó que asistirá a la reunión, a diferencia de su par mexicano.

Alberto Fernández, mandatario de Argentina, se alineó con su par de México, Andrés Manuel López Obrador

“Tengo pensado ir a la Cumbre de las Américas, pero le pido a los organizadores lo mismo que AMLO: que invite a todos los países de América Latina”, sentenció Fernández en diálogo con el canal alemán Deutsche Welle.

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, señaló que las invitaciones a la cumbre “aún no han sido emitidas” y se abstuvo de confirmar si esas tres naciones serán excluidas

Empero en días previos, el jefe de la diplomacia estadounidense para la región, Brian Nichols, opinó que esperaba que Cuba, Nicaragua y Venezuela no estén presentes en la Cumbre de las Américas.

La cumbre pondrá énfasis en la crisis migratoria, el cambio climático, el covid-19 y la “lucha por la libertad y la democracia”, señaló Washington.

Por otro lado, los líderes de la Comunidad del Caribe (Caricom) van a volver a reunirse, probablemente este jueves, para decidir si van a asistir o no a la IX Cumbre de las Américas, tras las presiones de Estados Unidos para que descarten la idea del boicot.

(Con información de AFP y EFE)

