“Que AMLO defienda a los mexicanos, no a Cuba y Venezuela”, piden políticos de oposición

A raíz de la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de no atender la invitación del gobierno de Estados Unidos, quien organiza la Cumbre de las Américas, en señal de protesta por la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua, algunos sectores políticos han criticado al Ejecutivo mexicano por anteponer, consideran, su ideología de izquierda a los intereses del país y su relación con América del Norte.

Una de las posturas más críticas por esta decisión diplomática proviene de su excompañero en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Ortega Martínez, quien dijo que estrechar relaciones con Centroamérica es correcto, pero advirtió que comete un error estratégico al enfriar las relaciones con Estados Unidos y Canadá, además de alejar a México de la Unión Europea, Japón y otras naciones.

Para Ortega Martínez la política exterior adoptada por el gobierno obradorista “aísla a México y lo saca de las decisiones fundamentales del contexto global”.

El exprocurador General de la República, Ignacio Morales Lechuga, se refirió a la Cumbre de las Américas y dirigió un mensaje a Lóez Obrador mexicano: “que el presidente defienda a los mexicanos no a Cuba y Venezuela”.

Vicente Fox, expresidente de México, ironizó sobre la ausencia de AMLO, de quien dijo lo extrañarán los jefes de Estado del continente durante la reunión en Los Angeles.

Fox aseguró que López Obrador solo se siente a gusto entre presidentes como los de Cuba, Venezuela y Nicaragua, a quienes el periodista Jorge Ramos calificó como “matones” debido a que esos gobiernos practican la represión, persecución y encarcelamiento de todos sus opositores.

El exdiputado federal del PRD, Fernando Belaunzarán, señaló que López Obrador amagó al presidente Joe Biden con no asistir a la Cumbre si no invita a Cuba, Venezuela y Nicaragua, pero el diálogo que tanto promueve a nivel internacional, no lo ofrece dentro de México, consideró.

También dijo que al presidente mexicano no le importa el autoritarismo ni la violación a los Derechos Humanos ene sos tres países “porque hacia allá vamos” y explicó que el mexicano defiende a Miguel Díaz-Canel, Nicolás Maduro y Daniel Ortega porque comparte el mismo estilo de gobernar.

Se suman al boicot de AMLO a la Cumbre de las Américas

El presidente boliviano, Luis Arce, dijo que no asistiría a la Cumbre de las Américas si no se invita a todos los países, una advertencia similar a la que hizo México después que funcionarios estadounidenses anticiparan la posibilidad de excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua del encuentro.

“Consecuente con los principios y valores del Estado Plurinacional de Bolivia, reafirmo que una Cumbre de las Américas que excluye a países americanos no será una Cumbre de las Américas plena y, de persistir la exclusión de pueblos hermanos, no participaré de la misma”, escribió este martes por la noche el mandatario boliviano.

Antes, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, había advertido que “si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del gobierno de México, pero no iría yo” al cuestionar la decisión de Washington de no invitar a algunos países a la cumbre que se realizará en junio en Los Ángeles. López Obrador indicó que en su lugar podría asistir el canciller Marcelo Ebrard.

