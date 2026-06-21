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Video viral: Noroña dice “andamos valiendo madre” frente a indígenas que no hablan español

El senador generó controversia en Huehuetla, Puebla, tras descubrir que asistentes indígenas no hablaban español

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Noroña minimiza cancelación de visas de morenistas. (Foto: X/@fernandeznorona)
Noroña minimiza cancelación de visas de morenistas. (Foto: X/@fernandeznorona)

Un evento oficial en el municipio de Huehuetla, Puebla, se convirtió en escenario de polémica luego de que Gerardo Fernández Noroña, funcionario del gobierno federal, descubriera en pleno mitin que gran parte de los asistentes —pertenecientes a comunidades indígenas— no comprendían el español.

La situación quedó grabada en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde usuarios debatieron entre la torpeza del momento y la falta de previsión institucional para garantizar la inclusión lingüística en actos de gobierno.

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¿Qué dijo Noroña exactamente?

Durante su intervención, el funcionario pidió a los presentes que levantaran la mano si entendían español. Al comprobar que la respuesta era escasa, soltó la frase que detonó la controversia:

“No, pues andamos valiendo madre.”

Acto seguido, reconoció que era necesario buscar una solución para que los asistentes pudieran seguir el evento: “Y la hacemos, porque si no, no van a entender nada”, agregó.

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El momento ocurrió en el marco de una gira de trabajo que, según explicó el propio Noroña al inicio de su discurso, forma parte de una instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum para que funcionarios recorran “todos los lugares del país”.

La escena ocurre en un acto público en la Sierra Norte de Puebla, donde el servidor público pregunta quién comprende la lengua y, tras una respuesta mínima, lanza una expresión que se viraliza en redes

Reacciones: entre la crítica y la defensa

El video generó una oleada de comentarios en plataformas como X (antes Twitter), donde el municipio de #Huehuetla y el nombre de Noroña se posicionaron entre los temas más comentados.

Las críticas apuntaron principalmente a dos frentes:

  • El lenguaje utilizado, considerado inapropiado para un evento oficial ante comunidades vulnerables.
  • La falta de intérpretes o materiales en lenguas indígenas, lo que evidenciaría una planeación deficiente del acto de gobierno.

Por otra parte, algunos usuarios defendieron la reacción como una muestra de espontaneidad, argumentando que Noroña reconoció el problema en lugar de ignorarlo.

El contexto: comunidades indígenas y el reto de la inclusión

Huehuetla es un municipio de la Sierra Norte de Puebla con una importante presencia de población totonaca, comunidad para la cual el español no es la lengua materna. La omisión de un intérprete en un evento de esta naturaleza contraviene el espíritu de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que reconoce las lenguas nacionales como parte del patrimonio cultural y obliga al Estado a garantizar su uso en espacios públicos.

Hasta el momento, ningún área del gobierno federal ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el incidente.

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