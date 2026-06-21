Precio del gas LP del 21 al 27 de junio de 2026: consulta las tarifas máximas por región

El gas LP continúa siendo uno de los energéticos más utilizados en los hogares mexicanos, por lo que conocer las tarifas autorizadas cada semana resulta fundamental para planificar gastos y evitar cobros por encima de lo permitido. Para el periodo del 21 al 27 de junio de 2026, las autoridades federales mantienen disponible la consulta de precios máximos aplicables en todo el país.
Aunque se trata del mismo combustible, los costos no son iguales en todas las regiones. La diferencia responde a factores logísticos y operativos, como las rutas de distribución, los gastos de almacenamiento y la infraestructura disponible en cada zona. Por esta razón, un municipio puede registrar precios distintos a los de localidades cercanas.
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La revisión periódica de estas tarifas se ha convertido en una herramienta útil para los consumidores. Además de facilitar la comparación de precios, permite verificar que los distribuidores respeten los límites establecidos y contribuye a una mayor transparencia dentro de un mercado que impacta directamente en la economía familiar.
Precios del gas LP en algunas regiones del país
A continuación, algunos ejemplos de tarifas máximas vigentes, considerando el precio por kilogramo y por litro con IVA:
- Aguascalientes, Aguascalientes: $20.22 por kg | $10.92 por litro
- Benito Juárez, Zacatecas: $20.66 por kg | $11.16 por litro
- Playas de Rosarito, Baja California: $19.32 por kg | $10.43 por litro
- La Paz, Baja California Sur: $22.09 por kg | $11.93 por litro
- Los Cabos, Baja California Sur: $22.78 por kg | $12.30 por litro
- Champotón, Campeche: $19.83 por kg | $10.71 por litro
- Ocosingo, Chiapas: $19.09 por kg | $10.31 por litro
- Cuauhtémoc, Ciudad de México: $19.56 por kg | $10.56 por litro
- Naucalpan de Juárez, Estado de México: $19.56 por kg | $10.56 por litro
- Acámbaro, Guanajuato: $20.02 por kg | $10.81 por litro
- San Juan del Río, Durango: $20.23 por kg | $10.92 por litro
- Jalostotitlán, Jalisco: $19.96 por kg | $10.78 por litro
- Iturbide, Nuevo León: $19.56 por kg | $10.56 por litro
- San Juan del Río, Querétaro: $19.56 por kg | $10.56 por litro
- Rosario, Sinaloa: $20.54 por kg | $11.09 por litro
- Palizada, Campeche: $19.84 por kg | $10.71 por litro
Supervisión del mercado y opciones de consulta
El esquema de precios máximos busca mantener condiciones equilibradas para todos los participantes de la cadena de suministro. Al establecer límites semanales, se pretende evitar variaciones excesivas que puedan afectar a los usuarios finales.
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Además de la publicación de tarifas, los consumidores cuentan con herramientas digitales para revisar los montos autorizados en su localidad. Estos mecanismos facilitan la verificación de información y permiten reportar posibles irregularidades cuando se detectan diferencias respecto a los precios oficiales.
La difusión constante de estos datos también favorece una mayor competencia entre distribuidores. Cumplir con los rangos establecidos no solo responde a una obligación regulatoria, sino que ayuda a fortalecer la confianza de quienes dependen de este servicio para sus actividades diarias.
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Impacto en los hogares y el suministro nacional
El control semanal de las tarifas del gas LP influye directamente en la planeación financiera de millones de familias mexicanas.
Al tratarse de un insumo indispensable para tareas cotidianas como cocinar o calentar agua, contar con precios previsibles permite administrar mejor el presupuesto doméstico.
La existencia de límites definidos contribuye a reducir prácticas especulativas dentro del mercado y favorece una distribución más estable de este energético, promoviendo un acceso más equitativo para los consumidores en distintas regiones del país.
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