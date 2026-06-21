Así puedes donar alimento para perros y gatos en el Estado de México en ‘Croquetmanía’

La ilustración muestra a familias del Estado de México que depositan donaciones de alimento y artículos para mascotas en un contenedor, con animales domésticos y el Palacio de Gobierno al fondo, en una celebración comunitaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde el gobierno del Estado de México, encabezado por Delfina Gómez Álvarez, convocan al pueblo mexiquense a donar alimento para perros y gatos de la entidad, donde alrededor de 6 millones de estos animales viven en situación de calle, según datos del Congreso local.

De acuerdo con Alma Diana Tapa Maya, directora general de Cepanaf, la entidad cuenta con más de 3 mil animales rescatados de situaciones de maltrato severo por instituciones como la Fiscalía General de Justicia, la Procuraduría de Protección al Ambiente y la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cenapf).

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Estas situaciones impulsaron la promulgación de la Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Social en el Estado de México, publicada en el Periódico Oficial Gaceta de Gobierno el pasado 16 de junio.

Croquetmanía: colecta de alimentos para michis y lomitos

La campaña “Croquetmanía forma parte de las acciones con las que el gobierno mexiquense busca reforzar el bienestar animal en la entidad.

¿Qué artículos se pueden donar a perritos y gatos? Además de alimento sólido, como croquetas o sobresitos de comida húmeda, también se puede obsequiar cobijas y objetos para perros y gatos.

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CIUDAD DE MÉXICO, 01SEPTIEMBRE2021.- Elementos de Protección Civil, del ERUM y bomberos rescataron 11 perritos lesionados y 5 muertos que se encontraban bajo los escombros de un deslave ocurrido en la madrugada en el refugio "Milagros Caninos”, el cual adopta a perros en situaciones vulnerables como perros con cáncer, lisiados, violados, abandonados, golpeados o drogados. Aproximadamente a las 8 de la mañana Paty Ruíz, directora del refugio, se dio cuenta de que se necesitaba ayuda para rescatar perritos que se encontraban bajo los escombros, pidió ayuda a través de redes sociales y posteriormente llegaron voluntarios e insumos. FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

Las donaciones serán recabadas en los centros de acopio oficiales, los cuales se encuentran establecidos en:

Palacio de Gobierno.

TV Mexiquense

Parques estatales.

Parque Ecológico Zacango.

La Gobernadora Constitucional del Estado de México, Mtra. Delfina Gómez Álvarez, lidera la 'Presentación de Acciones por los que no tienen voz' en Toluca, Estado de México, el 19 de junio de 2026. El evento incluye una invitación a la 'croquemanía', una campaña de donación de alimentos para animales, con centros de acopio en Palacio de Gobierno, Zoológico de Zacango y TV Mexiquense. Este video documenta la conferencia oficial.

Los objetos serán reunidos en las zonas mencionadas hasta el próximo sábado 18 de julio. La gobernadora Delfina Gómez Álvarez invitó a la ciudadanía:

“Los que quieran colaborar, de verdad, con los brazos abiertos los recibimos”.

Servidores del Corazón: estrategia para darle un hogar a los lomitos y michis

Parte de las acciones que buscan blindar el bienestar animal, nació la estrategia “Servidores del Corazón”, un noble proyecto enfocado en fomentar la adopción responsable de animales de compañía, el cual ha sido diseñado y orientado de manera estratégica hacia los trabajadores y funcionarios que conforman el sector público.

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Cada año decenas de perros son abandonados por peregrinos que visitan la Basílica de Guadalupe en diciembre Credito: cuartoscuro

Para el presente año, esta ambiciosa y solidaria campaña se ha fijado un objetivo muy claro y cuantificable: transformar la realidad de al menos 200 perros y gatos en situación de vulnerabilidad —cariñosamente conocidos en la cultura popular como “lomitos” y “michis”—.

El propósito fundamental de este esfuerzo es asegurar que cada uno de estos animales rescatados deje atrás el abandono o los refugios temporales, logrando integrarse de forma definitiva en el seno de una familia amorosa que les brinde el calor, el respeto y el nuevo hogar que tanto merecen.

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