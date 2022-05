Monreal apoyó a AMLO tras advertir que no asistirá a Cumbre de las Américas: “La dignidad está de por medio”

Ricardo Monreal defendió al presidente López Obrador tras advertir que no asistirá a la Cumbre de las Américas (Foto: Cuartoscuro)

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República, defendió al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tras advertir que no asistirá a la Cumbre de las Américas si el Gobierno de los Estados Unidos no incluye a todos los países del continente.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) celebró que el mandatario federal no permita la exclusión de países a la reunión, por lo que calificó de “correcta” la decisión de no asistir a la Cumbre.

“No permitir la exclusión es una buena causa universal; el presidente López Obrador tomó la decisión correcta al oponerse a ella en la Cumbre de las Américas. Mantener la congruencia no siempre es labor sencilla, pero la dignidad está de por medio, aunque conlleve costos y riesgos”

Ante su publicación, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues varios usuarios ocuparon el espacio para reprochar al jefe del Ejecutivo su decisión de no asistir a la reunión.

Monreal celebró que el mandatario federal no permita la exclusión de países a la reunión (Foto: Twitter/@RicardoMonrealA)

“La cumbre no la organizó el presidente López. Carencia de congruencia en su decisión, pésima gestión con el mayor socio comercial de México. No se trata de SU dignidad, si no de un mayor beneficio para la nación. Lamentable su comentario Sr. Monreal”, “No se debe anteponer sus ideas personales contra el bienestar de una nación. López le está haciendo mucho daño a México” y “Por favor señor Senador, sabe perfectamente que este hombre lo que menos tiene es dignidad”, fueron algunos de los comentarios.

Y es que durante su tradicional conferencia de prensa matutina de este 10 de mayo, el presidente López Obrador indicó que no asistirá a la IX Cumbre de las Américas, que se realizará en junio de este año en la ciudad de Los Ángeles, California, en caso de que algún país sea excluido o no invitado.

“Todavía no se resuelve sobre la participación en la Cumbre de Los Ángeles, porque nosotros estamos planteando que no se excluya a nadie, porque buscamos la unidad de toda América y sentimos que no debe de haber confrontación, que aún con las diferencias tenemos que dialogar y hermanarnos todos los americanos”, dijo desde Palacio Nacional.

AMLO indicó que no asistirá a la IX Cumbre de las Américas (Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro.com)

Sin embargo, señaló que México sí tendrá participación en el encuentro, pero será representado por el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón.

“Si no invita a todos va a ir una representación del gobierno de México, pero no iría yo. Me representaría el canciller Marcelo Ebrard”, manifestó.

Finalmente, el presidente López Obrador destacó que la decisión de no asistir a la Cumbre no tendrá repercusiones con su homólogo estadounidense, Joe Biden, pues según dijo, las naciones son “independientes” y tienen una “relación de respeto”.

Jorge Ramos señaló que el mandatario tiene todo el derecho de no ir a la Cumbre de las Américas “si no quiere” (Fotos: Cuartoscuro/GettyImages)

“Él habla de igualdad y siempre ha sido respetuoso. Todavía falta para la Cumbre y podemos llegar a un acuerdo, pero tenemos que unirnos todos y buscar la unidad”, argumentó el primer mandatario.

Ante esto, varios personajes de la política han criticado la decisión del presidente López Obrador, tal fue el caso del periodista Jorge Ramos, quien escribió en su red social que el mandatario tiene todo el derecho de no ir a la Cumbre de las Américas “si no quiere”. “Pero lo que está pidiendo es que inviten a la fiesta a matones, torturadores, censores y represores, como son los dictadores de Cuba, Venezuela y Nicaragua. AMLO ya escogió su lado”, agregó.

