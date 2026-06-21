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Yoga para hombres: la tendencia que gana fuerza entre quienes buscan mejorar su condición física

En el marco del Día Internacional del Yoga, cada vez más hombres incorporan esta disciplina a sus rutinas de entrenamiento

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En el marco del Día Internacional del Yoga, cada vez más hombres incorporan esta disciplina a sus rutinas de entrenamiento
En el marco del Día Internacional del Yoga, cada vez más hombres incorporan esta disciplina a sus rutinas de entrenamiento

Durante años, el yoga fue percibido como una actividad asociada principalmente a las mujeres. Sin embargo, esa idea ha comenzado a cambiar de forma significativa. En el marco del Día Internacional del Yoga, que se conmemora cada 21 de junio, especialistas en actividad física y bienestar destacan un fenómeno cada vez más visible: un número creciente de hombres está incorporando esta disciplina a sus rutinas de ejercicio.

Lo que antes era considerado una práctica alternativa o complementaria, hoy forma parte de los programas de entrenamiento de deportistas profesionales, corredores, ciclistas, futbolistas y personas que buscan mejorar su condición física de manera integral.

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La razón es sencilla: el yoga no solo trabaja la flexibilidad. También fortalece músculos, mejora el equilibrio, incrementa la resistencia física y favorece la recuperación después de entrenamientos intensos.

Romper el estereotipo: el yoga no es cuestión de género

Uno de los principales obstáculos para que más hombres se acercaran al yoga fue la percepción de que se trataba de una actividad predominantemente femenina. Sin embargo, expertos recuerdan que históricamente esta disciplina nació en la India como una práctica desarrollada y enseñada principalmente por hombres.

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Seis hombres de diversas etnias practican yoga sobre tapetes en un estudio con grandes ventanales, paredes claras y plantas verdes.
Cada vez más hombres incorporan el yoga a sus rutinas de entrenamiento para mejorar la fuerza, la movilidad, el equilibrio y la recuperación física, rompiendo estereotipos sobre esta disciplina milenaria

Con el paso del tiempo, el yoga se popularizó en distintos países y encontró una amplia aceptación entre las mujeres, especialmente por sus beneficios para el bienestar físico y emocional. No obstante, en los últimos años la participación masculina ha aumentado de manera constante.

Actualmente, gimnasios, centros deportivos y estudios especializados ofrecen clases dirigidas a públicos diversos, donde el objetivo principal es mejorar la salud y el rendimiento físico, dejando de lado cualquier estereotipo relacionado con el género.

Más fuerza, movilidad y mejor rendimiento deportivo

Uno de los motivos que explica el creciente interés masculino por el yoga es su impacto en el desempeño deportivo.

A diferencia de lo que muchas personas creen, diversas posturas exigen una importante activación muscular. Mantener el equilibrio sobre una sola pierna, sostener el peso corporal con los brazos o realizar secuencias dinámicas requiere fuerza, estabilidad y control.

Además, la práctica regular ayuda a aumentar la movilidad articular, un aspecto clave para prevenir lesiones. Muchos hombres que entrenan con pesas suelen desarrollar rigidez muscular debido a la repetición constante de ciertos movimientos. El yoga contribuye a compensar ese desgaste al trabajar rangos de movimiento más amplios.

Por esta razón, entrenadores y fisioterapeutas recomiendan incluir sesiones de yoga como complemento de actividades como el levantamiento de pesas, el running, el ciclismo o los deportes de contacto.

Un aliado para combatir el estrés y mejorar la concentración

Los beneficios del yoga no se limitan al aspecto físico. La disciplina también incorpora técnicas de respiración y atención plena que ayudan a reducir los niveles de estrés.

En una época marcada por jornadas laborales extensas, sobrecarga de información y presión constante, cada vez más hombres encuentran en el yoga una herramienta para mejorar su bienestar emocional.

Las prácticas de respiración consciente pueden contribuir a disminuir la tensión muscular, mejorar la calidad del sueño y favorecer una mayor capacidad de concentración, factores que impactan positivamente tanto en el trabajo como en la vida cotidiana.

Hombre joven con camiseta gris y pantalón azul medita en posición de loto sobre un tapete azul en una terraza, con vista a edificios de una ciudad al amanecer.
Cada vez más hombres incorporan el yoga a sus rutinas de entrenamiento para mejorar la fuerza, la movilidad, el equilibrio y la recuperación física, rompiendo estereotipos sobre esta disciplina milenaria

Del alto rendimiento a la vida diaria

El crecimiento del yoga entre los hombres también se refleja en el ámbito deportivo profesional. Atletas de distintas disciplinas han incorporado esta práctica para mejorar su flexibilidad, acelerar la recuperación muscular y optimizar su desempeño.

Sin embargo, sus beneficios no están reservados para deportistas de élite. Cualquier persona puede comenzar con sesiones adaptadas a su nivel de condición física.

Los especialistas coinciden en que el yoga no busca reemplazar otras formas de ejercicio, sino complementarlas. Por ello, cada vez más hombres pasan del gimnasio al tapete, descubriendo que la fuerza no solo se construye levantando peso, sino también desarrollando equilibrio, movilidad, resistencia y control corporal.

En este Día Internacional del Yoga, la creciente participación masculina demuestra que la disciplina ha dejado atrás antiguos prejuicios para consolidarse como una herramienta de bienestar accesible para todos, independientemente de la edad, el género o el nivel de experiencia física.

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